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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

فراخوان گردآوری آثار ادبی درباره شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب

فراخوان گردآوری آثار ادبی درباره شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آثار ادبی مرتبط با شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب را گردآوری و در قالب کتاب منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این شورا با هدف گرامی‌داشت یاد و تکریم جایگاه شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب، در نظر دارد آثار مکتوب ادبی خلق‌شده در سوگ این واقعه را گردآوری، تدوین و در قالب یک کتاب منتشر کند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های شعر کلاسیک، شعر محاوره، شعر نو، داستان کوتاه، جستار و دل‌نوشته ادبی، حداکثر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ به‌صورت فایل Word به نشانی رایانامه ارسال کنند.

شرکت‌کنندگان باید در فایل ارسالی، مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس و شهر محل سکونت را درج کنند.

کد مطلب 6894955
محدثه رمضانعلی

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