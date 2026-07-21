به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی،بیژن رنجبر با صدور احکامی جداگانه، رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی در استان‌های گلستان، گیلان، آذربایجان غربی، یزد و کرمان را در سمت خود ابقا کرد. همچنین سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامی در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و اردبیل نیز در مسئولیت خود ابقا شدند.

بر اساس این احکام، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی طاهری در استان گلستان، مجتبی ملکی چوبری در استان گیلان، محمدرضا ولیلو در آذربایجان غربی، محمدرضا دهقانی اشکذری در یزد و علیرضا منتظری توکلی در کرمان به فعالیت خود به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ادامه خواهند داد.

همچنین زریر صالح‌پور سروک در استان کهگیلویه و بویراحمد، کیوان شافعی در استان کردستان و عارف جلیلی ایرانی در استان اردبیل نیز به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی این استان‌ها در سمت خود ابقا شدند.