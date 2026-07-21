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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

پیگیری سازوکار پرداخت مطالبات گندم‌کاران در کمیسیون کشاورزی مجلس

پیگیری سازوکار پرداخت مطالبات گندم‌کاران در کمیسیون کشاورزی مجلس

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، از برگزاری نشست‌های مشترک با وزیران نفت و جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف سوخت تراکتورها و تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح نشست امروز هیئت رئیسه کمیسیون متبوع خود، گفت: در نشست امروز موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی، فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی کمیسیون و ارائه گزارش عملکرد این کمیته‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست گزارش‌های مرتبط با حوزه مأموریت خود را به کمیسیون ارائه کنند تا روند اجرای برنامه‌ها و مسائل بخش کشاورزی به‌صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

کمیسیون تامین سوخت تراکتورهای کشاورزی را دنبال می کند

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس تصمیم هیئت رئیسه کمیسیون مقرر شد جلسات هیئت رئیسه کمیسیون به‌صورت هفتگی برگزار شود و موضوعات مطرح‌شده در این نشست‌ها برای بررسی و تصمیم‌گیری در دستورکار کمیسیون قرار گیرد. همچنین هفته آینده با حضور وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، اعضای کمیسیون و مسئولان ذی‌ربط، نشست ویژه‌ای درباره تأمین سوخت تراکتورهای کشاورزی برگزار خواهد شد.

مطالبات گندم‌کاران در کوتاه ترین زمان باید پرداخت شود

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین جلسه دیگری با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و اعضای کمیسیون برای بررسی روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این نشست، جمع‌بندی درباره نحوه پرداخت بدهی دولت به گندمکاران و برنامه‌ریزی برای تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان است تا این مطالبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

کد مطلب 6894994
زهرا علیدادی

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