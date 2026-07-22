خروج گاندو از انقراض؛ مردم محلی بازوان حفاظت از تمساح ایرانی شدند

الهام آبتین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از موفقیت در نجات «گاندو، تمساح پوزه‌کوتاه ایرانی» از خطر انقراض خبر داد و این موفقیت را مرهون همراهی بی‌نظیر جوامع محلی و برنامه‌های تکثیر در اسارت دانست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در اولین گزارش‌ها، جمعیت این گونه ارزشمند که تنها در زیستگاه‌های جنوب استان زیست می‌کند، بین ۲۰ تا ۵۰ سر تخمین زده می‌شد و خطر انقراض کامل آن جدی بود؛ اما امروزه جمعیت گاندو در عرصه‌های طبیعی به بالای ۶۰۰ سر رسیده است و این گونه از معرض خطر انقراض در کشور خارج شده است.

وی با تأکید بر نقش پررنگ مردم بومی در این دستاورد، اظهار داشت: در مناطقی مانند دشتیاری، سرباز و چابهار، مردم محلی به جای دشمنی، امروز به بازوان اجرایی و حافظان اصلی محیط زیست تبدیل شده‌اند؛ آن‌ها تمساح‌ها را در برکه‌ها و سدهای محلی مانند پیشین و زیردان رصد می‌کنند، در جابه‌جایی‌های اضطراری همکاری دارند و از هرگونه اقدام علیه این گونه خودداری می‌کنند؛ این باور و فرهنگ محلی، بزرگترین سرمایه ما در حفاظت است.

آبتین با اشاره به وضعیت مراکز تکثیر، افزود: در کنار جمعیت آزاد در طبیعت، ما بیش از ۴۰۰ سر تمساح را در مراکز تکثیر و پرورش وجود داد.

وی ادامه داد: این مراکز صرفا محلی برای نگهداری تمساح‌های مشکل‌دار یا جابه‌جا شده نیستند، بلکه بانک ژنی قدرتمندی هستند که به ما اجازه می‌دهد هر زمان جمعیت طبیعی دچار افت شد، بتوانیم با رهاسازی نوزادان، به ترمیم ذخایر طبیعی کمک کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در پایان این موفقیت را یک الگوی ملی برای آشتی انسان و طبیعت خواند و گفت: توانستیم ثابت کنیم که می‌توان بدون تنش، از خطرناک‌ترین گونه‌های جانوری نیز حفاظت کرد؛ دریاچه پشت سد پیشین اکنون به زیستگاهی مطمئن تبدیل شده و امیدواریم با افزایش تعاملات با مردم، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر تنوع زیستی در استان باشیم.