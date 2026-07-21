خبرگزاری حوزه، گامی نو برای تقویت روایت دینی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا ابراهیمیفر ظهر سهشنبه در آیین افتتاح خبرگزاری حوزه علمیه استان گلستان، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت اسلامی، اظهار کرد: تشییع باشکوه و تاریخی آن شهید بزرگوار، جلوهای از وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی بود و امیدواریم روح بلند ایشان در پیشگاه خداوند متعال همواره دعاگوی ملت ایران و امت اسلامی باشد.
وی افزود: آغاز به کار خبرگزاری حوزه در استان، نقطه آغاز حرکتی مؤثر برای ارتقای فعالیتهای رسانهای حوزههای علمیه گلستان است.
مدیر حوزههای علمیه استان گلستان با اشاره به نگاه راهبردی مدیریت حوزههای علمیه کشور نسبت به رسانه، افزود: تشکیل مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه با تدبیر و حمایت آیتالله اعرافی، نشاندهنده جایگاه ویژه رسانه در تحقق رسالت تبلیغی حوزه است و این نگاه آیندهنگر، مسیر تازهای را برای حضور مؤثر حوزه در عرصه اطلاعرسانی و فضای مجازی گشوده است.
وی اظهار کرد: رسانه امروز ابزاری کارآمد برای انتقال پیامهای دینی و فرهنگی به اقشار مختلف جامعه است و میتواند مفاهیم و معارفی را که امکان دسترسی مستقیم مردم به آن وجود ندارد، به دورترین نقاط منتقل کند.
ابراهیمیفر با تأکید بر اینکه استفاده از رسانه به معنای کنار گذاشتن روشهای سنتی تبلیغ نیست، اظهار کرد: منبر، مسجد و شیوههای اصیل تبلیغ دینی همچنان جایگاه خود را حفظ کردهاند و رسانه باید در کنار این ظرفیتهای ارزشمند، ضریب نفوذ پیام حوزه و روحانیت را افزایش دهد.
وی ادامه داد: حوزههای علمیه با توجه به نیازهای روز جامعه، نمیتوانند تنها به روشهای سنتی اکتفا کنند و لازم است از ظرفیت رسانه و فضای مجازی برای معرفی فعالیتها، پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و انتقال پیام دین بهرهگیری گستردهتری داشته باشند.
مدیر حوزههای علمیه گلستان با اشاره به ظرفیتهای گسترده نهاد روحانیت در استان، خاطرنشان کرد: مجموعههای حوزوی اعم از حوزههای علمیه خواهران و برادران، مراکز اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، ادارهکل اوقاف، جامعهالمصطفی، مرکز خدمات و دیگر نهادهای وابسته، ظرفیتهای ارزشمندی دارند که باید از طریق رسانه به جامعه معرفی شوند.
وی خبرگزاری حوزه را فراتر از یک رسانه صرف دانست و گفت: خبرگزاری حوزه تنها مأمور انتشار اخبار نیست، بلکه میتواند در جهتدهی فرهنگی، تبیین مسائل روز و هدایت افکار عمومی نقشآفرینی کند؛ رسالتی که همواره از وظایف اصلی حوزه و روحانیت بوده است.
ابراهیمیفر با بیان اینکه خبرگزاری حوزه آیینه فعالیت همه نهادهای حوزوی استان خواهد بود، افزود: این مجموعه متعلق به همه بخشهای حوزوی است و تلاش خواهد کرد خدمات، برنامهها و دستاوردهای حوزههای علمیه و نهادهای وابسته را به شکلی منسجم و حرفهای منعکس کند.
وی همچنین ایجاد رقابت سازنده میان مجموعههای حوزوی را از دیگر آثار فعالیت رسانهای برشمرد و گفت: اطلاعرسانی دقیق از عملکرد دستگاههای مختلف، زمینهساز ارتقای کیفیت فعالیتها، افزایش تعامل و رشد مجموعههای فرهنگی خواهد شد.
مدیر حوزههای علمیه استان گلستان با اشاره به نوپا بودن خبرگزاری حوزه در استان، اظهار کرد: این مجموعه برای توسعه فعالیتهای خود نیازمند حمایت، همراهی و برنامهریزی مستمر است و امیدواریم با پشتیبانی مرکز رسانه حوزههای علمیه، شاهد گسترش هرچه بیشتر فعالیتهای آن در عرصه اطلاعرسانی و جهاد تبیین باشیم.
وی افزود: امید است خبرگزاری حوزه علمیه گلستان بتواند به بازویی توانمند برای انعکاس فعالیتهای حوزوی، تقویت ارتباط با جامعه و ترویج معارف دینی در سطح استان و کشور تبدیل شود.
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