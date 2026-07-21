گزارش عملکرد سامانه همانندجو در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش؛ عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در نیمه دوم سال۱۴۰۴ نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن ۶۸۵ هزار عنوان پارسا، ۳۳۱ هزار عنوان پیشنهاده، ۸۹۴ هزار عنوان مقاله، و ۷۵۰ عنوان کتاب و روی هم با بیش از ۱۵۰ میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانۀ «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۴۸ هزار استاد و نزدیک به ۷۹۹ هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از ۷۹۴ مؤسسه، نزدیک به ۱۱۳ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. گزیدۀ عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است.

گزیدۀ عملکرد همانندجویی پایان‌نامه، رساله، پیشنهاده، و مقاله در نیمه دوم سال ۱۴۰۴

عملکرد همانندجویی شمار مؤسسه‌های عضو سامانة همانندجو ۷۹۴ درخواست‌های همانندجویی مؤسسه‌ها ۱۱۲.۸۷۷ استادان عضو سامانة همانندجو ۴۷.۹۶۱ دانشجویان عضو سامانة همانندجو ۷۹۸.۵۱۲ نشریه‌های علمی عضو سامانة همانندجو ۴۳۸ درخواست‌های همانندجویی نشریه‌ها ۹.۷۷۸ همایش‌های عضو سامانة همانندجو ۷ درخواست‌های همانندجویی همایش‌ها ۳۹

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در همانندجویی پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴

وابستگی سازمانی شمار مؤسسه‌های عضو شمار درخواست همانندجویی شمار استادان عضو شمار دانشجویان عضو شمار دانش ‌آموختگان تحصیلات تکمیلی* وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری ۱۲۶ ۷۹.۶۸۰ ۳۱.۰۴۴ ۴۲۱.۸۸۱ ۴۲.۳۰۵ دانشگاه پیام نور ۱۷۶ ۹.۶۹۲ ۴.۴۳۸ ۸۴.۸۸۶ ۱۲.۳۶۷ دانشگاه جامع علمی‌کاربردی ۲ ۴۶ ۰ ۳۲۷ ۰ دانشگاه ملی مهارت ۱ ۱۱۱ ۳ ۱.۲۰۵ ۰ دانشگاه فرهنگیان ۶ ۴۶۸ ۸۴۶ ۳.۹۸۷ ۲۰۷ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی ۱۲ ۷۷۰ ۵۴۲ ۶.۵۴۵ ۱۶.۶۹۴ سایر دستگاه‌های اجرایی ۵۲ ۱.۴۳۰ ۷۹۳ ۱۲.۵۵۱ ۱.۳۴۸ مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی ۲۹۴ ۱۹.۱۶۹ ۵.۷۷۳ ۱۶۱.۶۹۴ ۱۴.۸۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی ۱۲۱ ۱.۴۶۸ ۴.۴۸۲ ۱۰۳.۵۷۳ ۳۳.۷۳۷ حوزه‌های علمیه ۴ ۴۳ ۴۰ ۱.۸۶۳ ۰ همه ۷۹۴ ۱۱۲.۸۷۷ ۴۷.۹۶۱ ۷۹۸.۵۱۲ ۱۲۱.۵۰۵

شمار دانش‌آموختگان بر پایة آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ از مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

ریزِ گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در ۹۲ برگ، در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان است.