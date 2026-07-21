رسانه، مؤثرترین ابزار انتقال معارف دینی به نسل جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا رستمی ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح دفتر نمایندگی خبرگزاری حوزه در استان گلستان، با قدردانی از مسئولان حوزه‌های علمیه استان و حاضران در این مراسم، اظهار کرد: اهمیت رسانه و فعالیت‌های رسانه‌ای امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست و رسانه، مهم‌ترین ابزار شکل‌دهی به ذهنیت عمومی و انتقال مفاهیم در جامعه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی رسانه در فرهنگ اسلامی افزود: گرچه مفهوم رسانه در ادبیات جدید سابقه چند دهه‌ای دارد، اما در فرهنگ اسلامی، انتقال پیام و ذهنیت‌سازی سابقه‌ای دیرینه دارد و پیامبر اکرم(ص) نیز برای تفهیم بهتر مفاهیم دینی از شیوه‌های گوناگون، از جمله تصویرسازی و ترسیم اشکال برای مخاطبان استفاده می‌کردند.

مدیر مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه کشور ادامه داد: در طول تاریخ، هنر همواره یکی از ابزارهای انتقال اندیشه اسلامی بوده و معماری، نقاشی، نمایش و تعزیه، نمونه‌هایی از ظرفیت‌های هنری برای تبیین مفاهیم دینی محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه تمدن‌های مختلف نیز از هنر و رسانه برای گسترش اندیشه‌های خود بهره برده‌اند، گفت: بسیاری از مکاتب فکری غرب با تکیه بر ابزارهای رسانه‌ای و هنری توانسته‌اند اندیشه‌های خود را در سطح جهانی گسترش دهند و این موضوع اهمیت توجه به رسانه را دوچندان می‌کند.

رستمی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر نقش رسانه و هنر، اظهار کرد: حوزه‌های علمیه و جریان فرهنگی کشور باید بیش از گذشته از ظرفیت رسانه برای انتقال مفاهیم دینی، تقویت هویت اسلامی و افزایش خودباوری در جامعه استفاده کنند.

وی با اشاره به ویژگی‌های نسل جدید، افزود: نسل امروز در بستر رسانه و فضای مجازی رشد کرده و شیوه دریافت، تحلیل و پذیرش پیام در این نسل با نسل‌های گذشته متفاوت است؛ از این رو، اگر بخواهیم با نوجوانان و جوانان ارتباط مؤثر برقرار کنیم، ناگزیر از بهره‌گیری هوشمندانه از رسانه و فضای مجازی هستیم.

مدیر مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه کشور گفت: رسانه و فضای مجازی امروز بهترین فرصت برای انتقال ارزش‌های دینی، پاسخگویی به نیازهای فکری نسل جوان و ایجاد ارتباط مؤثر با مخاطبان است.

وی درباره مأموریت‌های مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه گفت: اطلاع‌رسانی، بازنمایی فعالیت‌های حوزه، تقویت تعامل با جامعه و روایت مفاهیم دینی با زبان روز، از مهم‌ترین رسالت‌های این مرکز به شمار می‌رود.

رستمی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده حوزه‌های علمیه در استان‌ها خاطرنشان کرد: در سراسر کشور علما، اساتید، مبلغان و فعالان فرهنگی توانمندی حضور دارند که معرفی ظرفیت‌ها و اقدامات آنان از طریق تولید محتوای رسانه‌ای و مستندهای کوتاه می‌تواند منشأ الگوگیری و حرکت‌های مؤثر فرهنگی در سایر نقاط کشور باشد.

وی همچنین به جایگاه خبرگزاری حوزه اشاره کرد و گفت: خبرگزاری حوزه با بیش از دو دهه سابقه فعالیت، امروز به عنوان تنها خبرگزاری تخصصی حوزه‌های علمیه در میان خبرگزاری‌های کشور جایگاه قابل توجهی دارد و اخبار آن در رصدها و گزارش‌های رسمی رسانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه توسعه دفاتر استانی خبرگزاری حوزه با حمایت آیت‌الله اعرافی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: اکنون نزدیک به ۲۰ دفتر نمایندگی خبرگزاری حوزه در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی شده و افتتاح دفتر گلستان نیز گامی مهم در مسیر تقویت جریان رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهد بود.

وی اظهار کرد: خبرگزاری حوزه باید آینه تمام‌نمای فعالیت‌ها، خدمات و دستاوردهای حوزه‌های علمیه و مجموعه‌های فرهنگی وابسته باشد و با روایت صحیح، امیدآفرین و اثرگذار، نقش خود را در عرصه جهاد تبیین و ارتقای آگاهی عمومی ایفا کند.