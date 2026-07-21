به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی در مراسم گرامیداشت امام شهید که در موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: گاهی رهبر برای حفظ وحدت از برخی اصول کوتاه می‌آید و این موضوع در سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام نیز سابقه داشته است.

وی افزود: آنچه در ماجرای امام حسن مجتبی(علیه‌السلام) و معاویه رخ داد، صلح به معنای واقعی نبود، بلکه آتش‌بس بود و امام به دلیل بروز ضعف در میان پیروانش ناچار به چنین تصمیمی شد و این پدیده مطلوبی نیست و تنازل از اصول در چنین شرایطی، راه‌حلی موقت و از سر ناچاری است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نباید کاری کنیم که امام و رهبر جامعه از اصول خود کوتاه بیاید و ما آنچه را رهبر معظم انقلاب بفرمایند می‌پذیریم و اکنون نیز که ایشان اذن داده‌اند، همراه هستیم؛ اما باید تحلیل کنیم که چرا رهبر فرمودند من به‌طور اصولی نظر دیگری داشتم، ولی برخی اصرار داشتند.

وی خاطرنشان کرد: ما اعتراضی به شورای عالی امنیت ملی یا دولت نداریم، اما لازم است بفهمیم قضیه چگونه است و این پیام را به تصمیم‌گیرندگان عالی کشور منتقل کنیم که اگر امام امت بر اساس سعه صدر و رعایت حال برخی مسئولان، و با مشاهده ضعف آنان، تصمیمی را می‌پذیرد، این به معنای مطلوب بودن آن وضعیت نیست.

آیت‌الله اراکی همچنین با اشاره به روزهای پایانی جنگ تحمیلی گفت: برخی مسئولان گفته بودند نمی‌توانند جنگ را ادامه دهند و امام راحل در آن شرایط فرمودند که جام زهر را نوشیدند. امروز نیز باید مراقب بود که ضعف‌ها و کاستی‌ها، رهبر جامعه را در موقعیت پذیرش تصمیمات ناخواسته قرار ندهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: علما و در رأس آنان، انبیا و ائمه معصومین(علیهم‌السلام)، از برجسته‌ترین آیات الهی به شمار می‌روند و طرح مباحث علمی مرتبط با شرایط روز در چنین نشست‌هایی ضروری است.

وی مسئله میثاق‌های الهی را یکی از موضوعات مهم قرآن کریم دانست و افزود: در قرآن کریم می‌توان حدود هفت میثاق را شناسایی کرد که این میثاق‌ها لزوماً با یکدیگر ارتباط طولی ندارند. یکی از آنها میثاق توحید است که در آیات سوره اعراف و در موضوع پیمان خداوند با بنی‌آدم مطرح شده است.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به مفهوم عالم امر و عالم ملک بیان کرد: خداوند متعال تدبیر و مدیریت جهان را از طریق نظامی منسجم انجام می‌دهد و نمی‌توان مدیریت تکوینی عالم را از هدایت و مدیریت تشریعی جدا دانست.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اساس توطئه‌ها علیه مکتب انبیا در طول تاریخ، بیش از آنکه ناظر به انکار خالقیت خداوند باشد، متوجه مسئله فرمانروایی و اطاعت بوده است. مسئله اصلی رسالت‌های الهی این است که فرمانروا چه کسی است و انسان باید از چه کسی فرمان ببرد.

آیت‌الله اراکی تصریح کرد: خداوند در ادیان الهی جدا از نظام فرمانروایی و تدبیر جهان معرفی نشده است و ایمان به خدا بدون پذیرش حاکمیت و فرمانروایی او، ایمان کامل محسوب نمی‌شود. مفاهیمی همچون پاداش، کیفر و روز آخرت نیز با حاکمیت الهی پیوند دارند، زیرا مجازات مجرم و اعطای پاداش از شئون حاکم و صاحب حق حاکمیت است.

وی با بیان اینکه ولایت به معنای نظام فرمانروایی خداوند و فرمانبری مردم است، گفت: نزاع اصلی انبیا و اولیای الهی با دشمنانشان بر سر این بود که فرمانروا کیست و از چه کسی باید اطاعت کرد. این مسئله در دوران رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) و سیدالشهدا(علیه‌السلام) نیز محور تقابل جبهه حق و باطل بود.

این استاد حوزه علمیه افزود: انسان چه بخواهد و چه نخواهد، در نظام تکوین تحت فرمان خداوند قرار دارد و حتی هنگامی که به گمان خود از فرمان الهی سرپیچی می‌کند، باز هم خارج از قلمرو قدرت و فرمانروایی مطلق خداوند نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری ، ریشه مشکلات بشر را ناهماهنگی با جهان تکوین دانست و اظهار کرد: بشر هنگامی با مشکل مواجه می‌شود که بخواهد برخلاف نظام آفرینش زندگی کند. نگاه تمدن دینی به رابطه انسان و جهان، نگاهی تکاملی است؛ به این معنا که انسان، جامعه و جهان آفرینش مکمل یکدیگر هستند.

آیت‌الله اراکی ادامه داد: این تکامل از خانواده آغاز می‌شود؛ زن و مرد در خانواده مکمل یکدیگرند و افراد جامعه نیز باید در خدمت و تکمیل یکدیگر باشند. انسان همچنین مأمور آبادانی زمین است و باید رابطه‌ای تکاملی با طبیعت داشته باشد، نه اینکه خود را در حال جنگ با طبیعت بداند.