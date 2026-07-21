لبیک علمای شیعه و سنی ۴ استان جنوب کشور به ندای رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از علمای شیعه و اهل سنت ۴ استان جنوبی کشور این روزها در حال مقاومت در برابر تجاوز دشمن آمریکایی هستند، با صدور بیانیه‌ای به ندای رهبر معظم انقلاب در حفظ وحدت لبیک گفتند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ (سوره مبارکه محمد، آیه ۷)



محضر مبارک ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)



سلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

پیام حیات‌بخش، امیدآفرین و سراسر صلابت حضرتعالی در پی حماسه عظیم بدرقه «آقای شهید ایران» و التفات ویژه به غیرت و رشادت مردمان شجاع خطه جنوب، موجب مباهات و قوت قلب فرزندان و سربازان شما در سراسر نوار مرزی و ساحلی جنوب ایران اسلامی گردید.

ما علمای شیعه و اهل سنت استان‌های هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و علمای شیعه استان خوزستان به نمایندگی از مردمان غیور این دیار، دوشادوش یکدیگر و در صفوفی به هم پیوسته (کَأَنَّهُم بُنیانٌ مَرصوص)، اعلام می‌داریم که خطه جنوب، تجلی‌گاه عینی «امت واحده اسلامی» و سنگر تسخیرناپذیر مقاومت است. خون‌های در هم آمیخته فرزندان شیعه و سنی این آب‌وخاک در طول تاریخ انقلاب، درخت تناور ایستادگی را چنان آبیاری کرده است که هیچ حربه‌ای از سوی جریان نفاق و استکبار نخواهد توانست کمترین خللی در این انسجام و برادری و وحدت عمومی در سایه ولایت (رُحَماءُ بَینَهُم) ایجاد نماید.

همان‌گونه که در پیام حکیمانه و مقتدرانه خویش بشارت دادید، دشمن آمریکایی و هم‌پیمانان آن باید بدانند که در صورت هرگونه جنگ‌افروزی و تکرار خطاهای محاسباتی، با طوفانی از قهر الهی و اراده‌های پولادین در این خطه مواجه خواهند شد. کرانه‌های خلیج نیلگون فارس، دریای مکران و جای‌جای خاک زرخیز جنوب، آوردگاه دائمی (أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّار) و گورستان آرزوهای شوم استکبار جهانی است. ما به پشتوانه ایمان مردم سلحشورمان، عهد می‌بندیم که در برابر هرگونه تعدی، درس‌ها و عبرت‌هایی فراموش‌نشدنی و ضرباتی کوبنده‌تر از پیش بر پیکره فرسوده استکبار جهانی وارد سازیم تا طعم تلخ هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبرویی بیشتر را با تمام وجود بچشند.

در پایان، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و امام شهید وشهدای گرانقدر، به‌ویژه شهدای اخیر طریق خدمت و مقاومت، آمادگی کامل، بیعت خدشه‌ناپذیر و گوش‌به‌فرمان بودن خود و آحاد مردم غیور جنوب را برای اجرای فرامین آن رهبر فرزانه تا پای جان اعلام می‌داریم. دعای خیر این سربازان فداکار، همواره بدرقه راه پرفروغ شما در سکانداری کشتی امت اسلام خواهد بود.

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ

۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ خورشیدی

فهرست نمایندگان ولی فقیه و جمعی از علمای استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان که این پیام به امضای آنها رسیده به شرح زیر است:

سید محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان

محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان

مصطفی محامی، نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان

غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان بوشهر



استان خوزستان

۱

جلیل علی‌نژاد

عضو شورای سیاست‌گذاری استان

۲

سید محمد نبی موسوی‌فرد

امام جمعه اهواز

۳

عبدالحسین غبیشاوی

امام جمعه آبادان

۴

سید عبدالحمید حسینی

امام جمعه آغاجاری

۵

عبدالرحمن منصوری

امام جمعه اروندکنار

۶

احمد فیض‌الاسلام

امام جمعه شهر امام (ره)

۷

محمدجواد حسینی‌منش

امام جمعه امیدیه

۸

محمد کمیل بوری

امام جمعه اندیکا

۹

سید کمال موسوی

امام جمعه اندیمشک

۱۰

سید میثم موسوی

امام جمعه ایذه

۱۱

مهدی بهمنی

امام جمعه باغملک

۱۲

جاسم عبادی

امام جمعه بندر امام

۱۳

سید قدرت‌اله ناصری

امام جمعه بهبهان

۱۴

حمید سیلاوی

امام جمعه چویبده

۱۵

حسین لفته‌پور

امام جمعه چمران

۱۶

سعید لفته‌پور

امام جمعه حمیدیه

۱۷

محمد جواد عادل‌پور

امام جمعه خرمشهر

۱۸

مسعود بهرام‌پور

امام جمعه دزفول

۱۹

سید سلمان هاشمی

امام جمعه رامشیر

۲۰

علی خلیلی

امام جمعه رامهرمز

۲۱

سید حسین یزدان‌فر

امام جمعه زیدون

۲۲

سیدابوالقاسم حسینی احمدفداله

امام جمعه سردشت

۲۳

سید احمد حسینی

امام جمعه سوسنگرد

۲۴

سیدنزار پورموسوی

امام جمعه شادگان

۲۵

یعقوب مرزوقی‌پور

امام جمعه شعیبیه

۲۶

سید مرتضی مرعشی

امام جمعه شوش

۲۷

محمد رضا حبیب‌پور

امام جمعه شوشتر

۲۸

علی علوانی

امام جمعه شیبان

۲۹

سیدیعقوب طباطبایی

امام جمعه صیدون

۳۰

احمد امیری‌نسب

امام جمعه کرخه

۳۱

اسداله فتحی‌نیا

امام جمعه گتوند

۳۲

محمد گرمسیری

امام جمعه لالی

۳۳

کاظم سلامت‌نژاد

امام جمعه ماهشهر

۳۴

سید اکبر موسوی

امام جمعه مسجدسلیمان

۳۵

قاسم خضیراوی

امام جمعه ملاثانی

۳۶

سیداحمد علوی‌اصل

امام جمعه میانرود

۳۷

مهدی محمدی‌پور

امام جمعه مینوشهر

۳۸

عباس کثیر

امام جمعه ویس

۳۹

کرمعلی شیرمهد

امام جمعه هفتکل

۴۰

مجتبی جوادی

امام جمعه هندیجان

۴۱

عارف ابراهیمی

امام جمعه هویزه

۴۲

مهران جامعی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهواز

۴۳

سید نورالدین منزوی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آبادان

۴۴

علی عنافجه

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرمشهر

۴۵

عادل رویوران

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شوشتر

۴۶

سیدمحمد اندرزیان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ایذه

۴۷

علی مهدیان مهر

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ماهشهر

۴۸

علی قندعلی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مسجدسلیمان

۴۹

حبیب فارسیمدان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان امیدیه

۵۰

میلاد آخوندی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دزفول

۵۱

عسکر مهدوی کیا

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهبهان

۵۲

محمد جواد حسینوند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اندیمشک

۵۳

عارف آل کثیر

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شوش

۵۴

جلال جنادله

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشت آزادگان

۵۵

سید غفور حسینی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گتوند

۵۶

سیدحسن ساداتی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هفتکل

۵۷

زاهد داودی فر

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان باغملک

۵۸

رسول شیخ نیا

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رامهرمز

۵۹

الیاس هاشم مطوری

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شادگان

۶۰

محمد حسن سیاحی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هویزه

۶۱

علی فدیعمی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان باوی

۶۲

علیرضا دروار

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هندیجان

۶۳

محسن فاطمی مقدم

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اندیکا

۶۴

سید غفور حسینی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لالی

۶۵

محمدمنصوری

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رامشیر

۶۶

عبدالصمد آلبوزهر

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کارون

۶۷

جعفر بالدی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان حمیدیه

۶۸

سید علی رضوی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندر امام خمینی(ره)

۶۹

سید محمد امین جمالی فر

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آغاجاری

۷۰

حسین جایمند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرخه

۷۱

سید محمد طباطبایی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صیدون

۷۲

هادی زارعی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دزپارت

۷۳

محمد وحید نیا

استاد حوزه علمیه استان

۷۴

عبدالامیر صفاری پور

استاد حوزه علمیه استان

۷۵

محمد سواری

استاد حوزه علمیه استان

۷۶

مرتضی فتاحی

استاد حوزه علمیه استان

۷۷

سهیل رابطی

استاد حوزه علمیه استان

۷۸

سیدامین جعفری

استاد حوزه علمیه استان

۷۹

حبیب طیبی

استاد حوزه علمیه استان

۸۰

مهدی حمزه

استاد حوزه علمیه استان

۸۱

محمدرضا حزباوی

استاد حوزه علمیه استان

۸۲

حسن حریزی

استاد حوزه علمیه استان

۸۳

محسن سلامات

استاد حوزه علمیه استان

۸۴

امیر یزدانپرست

استاد حوزه علمیه استان

۸۵

صادق سلیمانی فر

استاد حوزه علمیه استان

۸۶

محمدعلی شاه آبادی

استاد حوزه علمیه استان

۸۷

سیدمحمدحسین آل طیب

استاد حوزه علمیه استان

۸۸

مرتضی نزله پور

استاد حوزه علمیه استان

۸۹

امیر شریفی

استاد حوزه علمیه استان

۹۰

محمد رضایی

استاد حوزه علمیه استان

۹۱

محسن شایان

استاد حوزه علمیه استان

۹۲

کامل غرباویان

استاد حوزه علمیه استان

۹۳

سیدعلی رضایی تقوی

استاد حوزه علمیه استان

۹۴

رحمان دغاغله

استاد حوزه علمیه استان

۹۵

سیدمهدی طباطبائی

استاد حوزه علمیه استان

۹۶

علیرضا نوروزی لرکی

استاد حوزه علمیه استان

۹۷

صادق اسدی

استاد حوزه علمیه استان

۹۸

مصطفی شکرانی

استاد حوزه علمیه استان

۹۹

محمدباقر کرملاچعب

استاد حوزه علمیه استان

۱۰۰

کریم باوی

استاد حوزه علمیه استان

۱۰۱

سیدمجتبی موسوی

استاد حوزه علمیه استان

۱۰۲

مهدی استرکی

استاد حوزه علمیه استان

۱۰۳

عنایت حاجی زاده

استاد حوزه علمیه استان

۱۰۴

عبدالله مقدم

استاد حوزه علمیه استان

۱۰۵

حسین عبیاوی مهلهلی

استاد حوزه علمیه استان

۱۰۶

محمد آذریون

استاد حوزه علمیه استان

۱۰۷

علی زلفی زاده

استاد حوزه علمیه استان

۱۰۸

سیدمحمد مهدوی

استاد حوزه علمیه استان

۱۰۹

مصطفی دریابند

استاد حوزه علمیه استان

۱۱۰

حامد دادگر

استاد حوزه علمیه استان

۱۱۱

احمد حسینی موحد

استاد حوزه علمیه استان

۱۱۲

سیدمصطفی موسوی

استاد حوزه علمیه استان

۱۱۳

محمدرضا ذاکر شوشتری

استاد حوزه علمیه استان

۱۱۴

محمدعلی انصاری اصل

استاد حوزه علمیه استان

۱۱۵

هادی سلیمانی فر

استاد حوزه علمیه استان

۱۱۶

مجتبی دستیار

استاد حوزه علمیه استان

۱۱۷

حسین مقدم

استاد حوزه علمیه استان

۱۱۸

سیدمحمود موسوی

استاد حوزه علمیه استان

۱۱۹

میثاق سبحانی امین

استاد حوزه علمیه استان

۱۲۰

محمد ساعدی زاده

استاد حوزه علمیه استان

۱۲۱

رضا بختیاری

استاد حوزه علمیه استان

۱۲۲

محمد اسمی زاده

استاد حوزه علمیه استان

۱۲۳

حسین منصوری

استاد حوزه علمیه استان

۱۲۴

محمدصادق سمسار

استاد حوزه علمیه استان

۱۲۵

امین خسروی شیری

استاد حوزه علمیه استان

۱۲۶

منصور بلندی سده زاده

استاد حوزه علمیه استان

۱۲۷

بهنام شیخ مورخانی

استاد حوزه علمیه استان

۱۲۸

عبدالحسین نیسی

استاد حوزه علمیه استان

۱۲۹

علی نریمیسایی

استاد حوزه علمیه استان

۱۳۰

یوسف ناصری

استاد حوزه علمیه استان

۱۳۱

سیدموسی موسوی

استاد حوزه علمیه استان

۱۳۲

مجید کیانی ده کیانی

استاد حوزه علمیه استان

۱۳۳

جعفر خضرایی

استاد حوزه علمیه استان

۱۳۴

عباس دغاغله

استاد حوزه علمیه استان

۱۳۵

محمدباقر ناظری

استاد حوزه علمیه استان

۱۳۶

عبدالله شحیط چنانه

استاد حوزه علمیه استان

۱۳۷

احمد کیانی امین

استاد حوزه علمیه استان

۱۳۸

مهدی جعفری

استاد حوزه علمیه استان

۱۳۹

امید کاوسی

استاد حوزه علمیه استان

۱۴۰

محمد عچرش

استاد حوزه علمیه استان

۱۴۱

امید گندمی

استاد حوزه علمیه استان

۱۴۲

ستار فرحانی

استاد حوزه علمیه استان

۱۴۳

محمدجواد همدانی

استاد حوزه علمیه استان

۱۴۴

محسن میرزاپور

استاد حوزه علمیه استان

۱۴۵

حسین عارف

استاد حوزه علمیه استان

۱۴۶

مهدی باوی

استاد حوزه علمیه استان

۱۴۷

محمدرضا عبیاوی

استاد حوزه علمیه استان

۱۴۸

رضا متوسل

استاد حوزه علمیه استان

۱۴۹

علی کیانی

استاد حوزه علمیه استان

۱۵۰

غلام قلاوند

استاد حوزه علمیه استان

۱۵۱

مصطفی راشدی

استاد حوزه علمیه استان

۱۵۲

مرتضی رستم بیگی

استاد حوزه علمیه استان

۱۵۳

مرتضی حیدری

استاد حوزه علمیه استان

۱۵۴

محمدصادق امینی

استاد حوزه علمیه استان

۱۵۵

علیرضا علوی نیا

استاد حوزه علمیه استان

۱۵۶

جاسم بالدی

استاد حوزه علمیه استان

۱۵۷

سیدمحمد جاویدان

استاد حوزه علمیه استان

۱۵۸

ایاد طائفی

استاد حوزه علمیه استان

۱۵۹

محمدباقر حیدری آل کثیر

استاد حوزه علمیه استان

۱۶۰

محمد عفری اصل

استاد حوزه علمیه استان

۱۶۱

سعید حردانیان

استاد حوزه علمیه استان

۱۶۲

محمد رسادی مقدم

استاد حوزه علمیه استان

۱۶۳

رضا عطائی خواه

استاد حوزه علمیه استان

۱۶۴

نیکزاد یاری فرهادآبادی

استاد حوزه علمیه استان

۱۶۵

احمد حیدری

استاد حوزه علمیه استان

۱۶۶

طاهر چنانی

استاد حوزه علمیه استان

۱۶۷

علی علوانی

استاد حوزه علمیه استان

۱۶۸

سیدفخرالدین موسوی ده موردی

استاد حوزه علمیه استان

۱۶۹

محسن لرکی

استاد حوزه علمیه استان

۱۷۰

عزیزاله وفایی پور

استاد حوزه علمیه استان

۱۷۱

سیدشاکر موسوی

استاد حوزه علمیه استان

۱۷۲

علی کلاکج

استاد حوزه علمیه استان

۱۷۳

احمد خودکامه

استاد حوزه علمیه استان

۱۷۴

سیدرحیم موسوی

استاد حوزه علمیه استان

۱۷۵

حسین مطوری

استاد حوزه علمیه استان

۱۷۶

خلیل امیری فرد

استاد حوزه علمیه استان

۱۷۷

جعفر زبیدی

استاد حوزه علمیه استان

۱۷۸

حسن زنبوری

استاد حوزه علمیه استان

۱۷۹

علی عبیات

استاد حوزه علمیه استان

۱۸۰

سیدمرتضی عبادی

استاد حوزه علمیه استان

حوزه های علمیه خوزستان:

۱

علی نجفی

استاد حوزه علمیه المهدی(عج) مسجدسلیمان

۲

محمدکعب خیری

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) بندر امام خمینی

۳

محمدجواد اسماعیلی اصل

استاد حوزه علمیه سیدالشهداء(ع) خرمشهر

۴

عبدالرضا سواری

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) اندیمشک

۵

جبار حاجیان قیمی

استاد حوزه علمیه امام موسی کاظم(ع) شادگان

۶

کرمعلی شیرمهد

استاد حوزه علمیه رسول اکرم(ص) هفتگل

۷

سیدابوالحسن موسوی

استاد حوزه علمیه جزائریه شوشتر

۸

رزاق عفری اصل

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۹

کاظم هویزه

استاد حوزه علمیه محمدامین(ص) دزفول

۱۰

سید ابوالحسن حسن‌زاده

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) اهواز

۱۱

سید عبدالله جعفری

استاد حوزه علمیه رسول اکرم(ص) هفتگل

۱۲

احمدکعب عمیر

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۱۳

علی سعیدی

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) سوسنگرد

۱۴

غلامحسین حجتی نژاد

استاد حوزه علمیه سیدالشهداء(ع) خرمشهر

۱۵

سیدناصر هاشمی فخر

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) اهواز

۱۶

امان الله سجادمنش

استاد حوزه علمیه المهدی(عج) مسجدسلیمان

۱۷

سید مصطفی حسن‌زاده

استاد حوزه علمیه ولی عصر(عج) اهواز(سفیران)

۱۸

هدایت الله مجتهدی

استاد حوزه علمیه موسی بن جعفر(امامزاده فضل) بهبهان

۱۹

علیرضا حسین‌زاده مالکی

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) اهواز

۲۰

سعید لفته‌پور

استاد حوزه علمیه حضرت قائم(عج) حمیدیه

۲۱

محمدباقر(فلک) ناظری

استاد حوزه علمیه امام موسی کاظم(ع) شادگان

۲۲

فضل الله توکل

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) بندر امام خمینی

۲۳

سیدمحمد عباسی

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) اهواز

۲۴

محمدعلی پاپی‌زاده شاه‌آبادی

استاد حوزه علمیه محمدامین(ص) دزفول

۲۵

مرتضی کبیری

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) آبادان

۲۶

رضا حیدری

استاد حوزه علمیه دارالعلم(آیت الله بهبهانی) اهواز

۲۷

عبدالله شحیط چنانه

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۲۸

مجید بدیری

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) آبادان

۲۹

ابوالقاسم رشید پور

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) اهواز

۳۰

عظیم حمیدی

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) اهواز

۳۱

رزاق غرباوی

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۳۲

صادق سلیمانی فر

استاد حوزه علمیه امام رضا(ع) اهواز

۳۳

عبدالحسین حیدری

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۳۴

سیدمحمدتقی طیب‌زاده

استاد حوزه علمیه جزائریه شوشتر

۳۵

سید علی رضایی تقوی

استاد حوزه علمیه موسی بن جعفر(امامزاده فضل) بهبهان

۳۶

محسن میرزاپور

استاد حوزه علمیه آیت الله قاضی(ره) دزفول

۳۷

عبدالرضا مکیان

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) آبادان

۳۸

سیدنور الدین موسوی

استاد حوزه علمیه دارالعلم(آیت الله بهبهانی) اهواز

۳۹

علی خلیلی پیربلوط

استاد حوزه علمیه باقرالعلوم(ع) رامهرمز

۴۰

هادی سلیمانی فر

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) اهواز

۴۱

سید قدرت اله ناصری

استاد حوزه علمیه موسی بن جعفر(امامزاده فضل) بهبهان

۴۲

فریبرز جهان بین

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) اندیمشک

۴۳

احمدرضا مراد حاجتی

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) اهواز

۴۴

سیدنصرت الله موسوی

استاد حوزه علمیه دارالعلم(آیت الله بهبهانی) اهواز

۴۵

مجتبی ابوترابی

استاد حوزه علمیه دارالعلم(آیت الله بهبهانی) اهواز

۴۶

محسن لرکی

استاد حوزه علمیه دارالعلم(آیت الله بهبهانی) اهواز

۴۷

احمد ساری اصل

استاد حوزه علمیه اهل البیت شوشتر - گوریه

۴۸

عبدالکریم سلطانی

استاد حوزه علمیه امام مهدی(عج) اهواز

۴۹

سید عباس موسوی

استاد حوزه علمیه امام رضا(ع) اهواز

۵۰

محمدعلی انصاری اصل

استاد حوزه علمیه امام حسین(ع) اهواز

۵۱

سیدحسین احمدی

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۵۲

حمید محمدی نژاد

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۵۳

محمدجواد عادل پور

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) خرمشهر

۵۴

عذبی معلاوی

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) آبادان

۵۵

حسن جنامی

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) بندر امام خمینی

۵۶

سیدفخرالدین موسوی ده موردی

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) ایذه

۵۷

علی رضا زاده

استاد حوزه علمیه فاطمیون اهواز

۵۸

مهدی ترتیفی

استاد حوزه علمیه امام هادی(ع) اهواز

۵۹

سید عادل هاشمی فخر

استاد حوزه علمیه امام حسین(ع) اهواز

۶۰

سیدمحمد مهدوی

استاد حوزه علمیه دارالعلم(آیت الله بهبهانی) اهواز

۶۱

محمدصادق امینی

استاد حوزه علمیه المهدی(عج) مسجدسلیمان

۶۲

حسین مطوری

استاد حوزه علمیه امام موسی کاظم(ع) شادگان

۶۳

عبدالعلی امیری فرد

استاد حوزه علمیه امام حسین(ع) اهواز

۶۴

فخرالدین فتاحی

استاد حوزه علمیه جزائریه شوشتر

۶۵

سیدعلی شریف زاده

استاد حوزه علمیه امام حسن عسکری(ع) اهواز

۶۶

مهدی جعفری

استاد حوزه علمیه صاحب الزمان(عج) بندرماهشهر

۶۷

محمدرضا عبیاوی مهلهلی

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) اهواز

۶۸

مصطفی راشدی

استاد حوزه علمیه رسول اکرم(ص) هفتگل

۶۹

کرم اله فاضلی پیردوستی

استاد حوزه علمیه باقرالعلوم(ع) رامهرمز

۷۰

سید مناف جزایری

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) خرمشهر

۷۱

حسین سعدی

استاد حوزه علمیه فاطمیون اهواز

۷۲

اسماعیل موسفید

استاد حوزه علمیه فاطمیون اهواز

۷۳

جاسم دلفیه

استاد حوزه علمیه الغدیر اهواز

۷۴

حسن اسد نژاد

استاد حوزه علمیه جزائریه شوشتر

۷۵

حسن حریزی

استاد حوزه علمیه حضرت قائم(عج) حمیدیه

۷۶

محمد مرید

استاد حوزه علمیه جزائریه شوشتر

۷۷

سید مجتبی فاطمی زاده

استاد حوزه علمیه امام هادی(ع) اهواز

۷۸

رضا متوسل

استاد حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) باغملک

۷۹

سیدمحمدعلی بلادیان

استاد حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) اهواز

۸۰

میثم پورفرج

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) اهواز

۸۱

علیرضا علوی نیا

استاد حوزه علمیه جزائریه شوشتر

۸۲

حسین عبیاوی مهلهلی

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) اهواز

۸۳

عارف فرهادیان زاده

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۸۴

امین خسروی شیری

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) سوسنگرد

۸۵

محمد صادق سمسار

استاد حوزه علمیه محمدامین(ص) دزفول

۸۶

عبدالعباس دقاقله

استاد حوزه علمیه دارالعلم(آیت الله بهبهانی) اهواز

۸۷

نیما نیکروان

استاد حوزه علمیه علی بن ابیطالب(ع) ایذه

۸۸

حسین عبدالهی

استاد حوزه علمیه آیت الله قاضی(ره) دزفول

۸۹

سمیر دورکوندی

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) اهواز

۹۰

سید کریم فاضلی منش

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۹۱

خلیل امیری فرد

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) سوسنگرد

۹۲

محمد جواد عامری

استاد حوزه علمیه امام مهدی(عج) اهواز

۹۳

علی سرخه

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۹۴

ادریس ارشادی

استاد حوزه علمیه ولی عصر(عج) اهواز

۹۵

فتح الله افشاری

استاد حوزه علمیه خاتم الانبیاء(ص) اهواز

۹۶

طاهر چنانی

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) کرخه

۹۷

مسعود حردانی

استاد حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) کارون(سفیران)

۹۸

محسن شایان

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) اندیمشک

۹۹

مصطفی دریکوند

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) اندیمشک

۱۰۰

مهران فرج زاده

استاد حوزه علمیه جزائریه شوشتر

۱۰۱

سید شاکر موسوی

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) آبادان

۱۰۲

سید رحیم موسوی

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) آبادان

۱۰۳

رامین تیرداد

استاد حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) کارون(سفیران)

۱۰۴

مرتضی زراتی

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) اندیمشک

۱۰۵

سیدشهاب شرفی

استاد حوزه علمیه سیدالشهداء(ع) خرمشهر

۱۰۶

محمد جواد حسینی منش

استاد حوزه علمیه مهدیه امیدیه

۱۰۷

علی طواف

استاد حوزه علمیه موسی بن جعفر(امامزاده فضل) بهبهان

۱۰۸

رضا عطایی خواه

استاد حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) کارون(سفیران)

۱۰۹

مجتبی جوادی

استاد حوزه علمیه جزائریه شوشتر

۱۱۰

محمدرضا مطهری منش

استاد حوزه علمیه المهدی(عج) مسجدسلیمان

۱۱۱

عبدالرحمن ساعد

استاد حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) کارون(سفیران)

۱۱۲

سیدمهدی طباطبائیان

استاد حوزه علمیه ولی عصر(عج) اهواز(سفیران)

۱۱۳

غلامعباس شیرانی

استاد حوزه علمیه فاطمیون اهواز

۱۱۴

محمد دبیری فرد

استاد حوزه علمیه ولی عصر(عج) اهواز(سفیران)

۱۱۵

احمد حیدری

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) سوسنگرد

۱۱۶

سیدمحمد مهدی شفیعی

استاد حوزه علمیه ولی عصر(عج) اهواز(سفیران)

۱۱۷

محسن فاطمی اصل

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) اندیمشک

۱۱۸

مصطفی محبی

استاد حوزه علمیه موسی بن جعفر(امامزاده فضل) بهبهان

۱۱۹

علی بنی نعامه

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) کرخه

۱۲۰

جعفر زبیدی

استاد حوزه علمیه امام مهدی(عج) اهواز

۱۲۱

سیدمحمود موسوی

استاد حوزه علمیه جزائریه شوشتر

۱۲۲

امین جلالی

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) سوسنگرد

۱۲۳

کاظم سلامت نژاد

استاد حوزه علمیه صاحب الزمان(عج) بندرماهشهر

۱۲۴

حمدالله شهباز ثانی

استاد حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) باغملک

۱۲۵

حسین مقدم

استاد حوزه علمیه امام موسی کاظم(ع) شادگان

۱۲۶

اکبر شریفی

استاد حوزه علمیه الغدیر اهواز

۱۲۷

سیدعبدالسلام آل طیب

استاد حوزه علمیه جزائریه شوشتر

۱۲۸

قاسم ظهیری نژاد

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۱۲۹

صادق فاطمی نیا

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) سوسنگرد

۱۳۰

محمدجواد منصوری

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۱۳۱

حسین اسماعیل وندی

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) ایذه

۱۳۲

علی سیاحی

استاد حوزه علمیه امام موسی کاظم(ع) شادگان

۱۳۳

حسن زنبوری

استاد حوزه علمیه امام موسی کاظم(ع) شادگان

۱۳۴

عباس دریس

استاد حوزه علمیه امام موسی کاظم(ع) شادگان

۱۳۵

جعفر بالدی

استاد حوزه علمیه حضرت قائم(عج) حمیدیه

۱۳۶

نعمت الله باقرنیا

استاد حوزه علمیه المهدی(عج) مسجدسلیمان

۱۳۷

غلامحسین عظیمی فر

استاد حوزه علمیه موسی بن جعفر(امامزاده فضل) بهبهان

۱۳۸

ابوذر بیگدلی

استاد حوزه علمیه امام رضا(ع) اهواز

۱۳۹

حسین راشدی اصل

استاد حوزه علمیه رسول اکرم(ص) هفتگل

۱۴۰

سید محمد حسن رمضانی

استاد حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) کارون(سفیران)

۱۴۱

علیرضا ساکی

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) اهواز

۱۴۲

فاخر خلیفی نژاد

استاد حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) اهواز

۱۴۳

سید محمد سید موسوی

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) اهواز

۱۴۴

سجاد سواری

استاد حوزه علمیه امام هادی(ع) اهواز

۱۴۵

سید میثم موسوی

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) ایذه

۱۴۶

یوسف ناصری

استاد حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) کارون(سفیران)

۱۴۷

سجاد بوحمیدی

استاد حوزه علمیه سیدالشهداء(ع) خرمشهر

۱۴۸

مرتضی بوعذار

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) سوسنگرد

۱۴۹

مصطفی حیدری

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) اهواز

۱۵۰

کریم حزبوی اصل

استاد حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) کارون(سفیران)

۱۵۱

مرتضی رستم بیگی

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) بندر امام خمینی

۱۵۲

مجید کیانی ده کیانی

استاد حوزه علمیه علی موسی الرضا(ع) اندیکا

۱۵۳

حسین طلاییان پور

استاد حوزه علمیه الغدیر اهواز

۱۵۴

احمد کیانی امین

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) ایذه

۱۵۵

محمد علی حیدری آل کثیر

استاد حوزه علمیه الغدیر اهواز

۱۵۶

مشکور زرگانی گزلی

استاد حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) کارون(سفیران)

۱۵۷

حسین فروغی نسب

استاد حوزه علمیه محمدامین(ص) دزفول

۱۵۸

عبدالله مقدم

استاد حوزه علمیه امام هادی(ع) اهواز

۱۵۹

محمد کاهوکار

استاد حوزه علمیه آیت الله قاضی(ره) دزفول

۱۶۰

امید کاوسی

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) ایذه

۱۶۱

فؤاد غلامی

استاد حوزه علمیه الغدیر اهواز

۱۶۲

حبیب طیبی

استاد حوزه علمیه المهدی(عج) مسجدسلیمان

۱۶۳

عبدالامیر سلطانی

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) اهواز

۱۶۴

محمدجواد احمدی بوصیدی

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) بندر امام خمینی

۱۶۵

منصور مطرقی

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) آبادان

۱۶۶

محمد تابش

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) بندر امام خمینی

۱۶۷

الیاس هاشم مطوری

استاد حوزه علمیه امام موسی کاظم(ع) شادگان

۱۶۸

محمد عفری اصل

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) سوسنگرد

۱۶۹

ایمان کسائی

استاد حوزه علمیه امام خامنه‌ای(حفظه الله) اهواز

۱۷۰

حسین عارف

استاد حوزه علمیه باقرالعلوم(ع) رامهرمز

۱۷۱

علی نریمیسایی

استاد حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) باغملک

۱۷۲

مسلم احمدی مجد

استاد حوزه علمیه دارالعلم(آیت الله بهبهانی) اهواز

۱۷۳

عیسی ساعدی

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) سوسنگرد

۱۷۴

سیدمصطفی موسوی

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) سوسنگرد

۱۷۵

ستار فرحانی

استاد حوزه علمیه سیدالشهداء(ع) خرمشهر

۱۷۶

حسن طلیل

استاد حوزه علمیه امام موسی کاظم(ع) شادگان

۱۷۷

امیررضا بلوچی رضاآبادی

استاد حوزه علمیه مهدیه امیدیه

۱۷۸

مهدی حمزه

استاد حوزه علمیه جزائریه شوشتر

۱۷۹

محمد جوادی

استاد حوزه علمیه امام حسین(ع) اهواز

۱۸۰

محمدرضا زارع

استاد حوزه علمیه آیت الله قاضی(ره) دزفول

۱۸۱

امید گندمی

استاد حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) کارون(سفیران)

۱۸۲

ایمان قریشوندی آبخوگی

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) ایذه

۱۸۳

حسین قنواتی

استاد حوزه علمیه ولی عصر(عج) اهواز(سفیران)

۱۸۴

حمید محبی

استاد حوزه علمیه موسی بن جعفر(امامزاده فضل) بهبهان

۱۸۵

رحیم سرخه

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۱۸۶

مجتبی آذر همایون

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) ایذه

۱۸۷

محمدسواری(ف کریم)

استاد حوزه علمیه رضویه هویزه

۱۸۸

محمد سواری(ف رحیم)

استاد حوزه علمیه رضویه هویزه

۱۸۹

سید(امیرحسین)خلیل جادران

استاد حوزه علمیه آیت الله قاضی(ره) دزفول

۱۹۰

هادی سالمی

استاد حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) کارون(سفیران)

۱۹۱

محمد زنگنه

استاد حوزه علمیه امام حسن عسکری(ع) اهواز

۱۹۲

ابوالفضل رییسی پور

استاد حوزه علمیه آیت الله قاضی(ره) دزفول

۱۹۳

یونس دانشی

استاد حوزه علمیه باقرالعلوم(ع) رامهرمز

۱۹۴

عبدالله حسین زاده

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) بندر امام خمینی

۱۹۵

امیر شریفی

استاد حوزه علمیه ابوالفضل العباس(ع) امیدیه(سفیران)

۱۹۶

سیدولی الله موسوی

استاد حوزه علمیه مهدیه امیدیه

۱۹۷

موسی دیلمی

استاد حوزه علمیه ابوالفضل العباس(ع) امیدیه(سفیران)

۱۹۸

حسین بریچی

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) اهواز

۱۹۹

جابر غلامی

استاد حوزه علمیه رسول اکرم(ص) هفتگل

۲۰۰

نورعلی حسینوند

استاد حوزه علمیه علی موسی الرضا(ع) اندیکا

۲۰۱

امید جوادی نصر

استاد حوزه علمیه بقیه الله(عج) اندیمشک(سفیران)

۲۰۲

صالح سرخه

استاد حوزه علمیه بقیه الله(عج) اندیمشک(سفیران)

۲۰۳

صادق اسدی

استاد حوزه علمیه جزائریه شوشتر

۲۰۴

رحمت الله کریمی

استاد حوزه علمیه جزائریه شوشتر

۲۰۵

حسین منصوری

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۲۰۶

محمدآذریون

استاد حوزه علمیه سیدالشهداء(ع) خرمشهر

۲۰۷

سید اسماعیل موسوی نژاد

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) اهواز

۲۰۸

سید محمد صادقی نژاد

استاد حوزه علمیه بقیه الله(عج) اندیمشک(سفیران)

۲۰۹

میثاق سبحانی امین

استاد حوزه علمیه حضرت قائم(عج) حمیدیه

۲۱۰

محمد مرید زاده

استاد حوزه علمیه امام خامنه‌ای(حفظه الله) اهواز

۲۱۱

احمد سواری

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) اهواز

۲۱۲

صادق بوعذار

استاد حوزه علمیه رضویه هویزه

۲۱۳

عبدا... علیپور

استاد حوزه علمیه ولی عصر(عج) اهواز(سفیران)

۲۱۴

سید محسن امامیان

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۲۱۵

سید مصطفی موسوی

استاد حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) باغملک

۲۱۶

حسن نیسی

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) سوسنگرد

۲۱۷

محمد رسادی مقدم

استاد حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) باغملک

۲۱۸

محمد شیرمردی

استاد حوزه علمیه علی موسی الرضا(ع) اندیکا

۲۱۹

منصور بلندی

استاد حوزه علمیه فاطمیون اهواز

۲۲۰

محمدحسین رئیسیان

استاد حوزه علمیه فاطمیون اهواز

۲۲۱

صادق جلیلی

استاد حوزه علمیه المهدی(عج) مسجدسلیمان

۲۲۲

حسین مدحج

استاد حوزه علمیه حضرت قائم(عج) حمیدیه

۲۲۳

محمدباقر حیدری آل کثیر

استاد حوزه علمیه الغدیر اهواز

۲۲۴

محمدرضا میرزاوند

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) بندر امام خمینی

۲۲۵

مهدی حزابی پور

استاد حوزه علمیه الغدیر اهواز

۲۲۶

فرشاد قربانی بیرگانی

استاد حوزه علمیه خاتم الانبیاء(ص) اهواز

۲۲۷

حسام ارجمند

استاد حوزه علمیه فاطمیون اهواز

۲۲۸

مرتضی حیدری

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) سوسنگرد

۲۲۹

سید ابراهیم موسوی طیب

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) کرخه

۲۳۰

احمد ابراهیمی زاده

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۲۳۱

کاظم سیاحی

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) اهواز

۲۳۲

سیدمحمدعلی سید موسوی

استاد حوزه علمیه امام هادی(ع) اهواز

۲۳۳

سید امین جعفری

استاد حوزه علمیه صاحب الزمان(عج) بندرماهشهر

۲۳۴

سید مرتضی عبادی

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) خرمشهر

۲۳۵

اسماعیل دورقی

استاد حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) کارون(سفیران)

۲۳۶

داود مدحتی

استاد حوزه علمیه موسی بن جعفر(امامزاده فضل) بهبهان

۲۳۷

مهدی آسترکی

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) اهواز

۲۳۸

مهدی باوی

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) اهواز

۲۳۹

حسین حیدری آل کثیر

استاد حوزه علمیه الغدیر اهواز

۲۴۰

احمد ذاکری چنانه

استاد حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شوش

۲۴۱

سجاد شریفی صدیق

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) اهواز

۲۴۲

سید محمد موسوی

استاد حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) کارون(سفیران)

۲۴۳

محمدرضا دامچه

استاد حوزه علمیه ولی عصر(عج) اهواز(سفیران)

۲۴۴

سیدرسول موسوی دهموردی

استاد حوزه علمیه فاطمیون اهواز

۲۴۵

رضا عفیفی

استاد حوزه علمیه فاطمیون اهواز

۲۴۶

سجاد بنواز

استاد حوزه علمیه باقرالعلوم(ع) رامهرمز

۲۴۷

احمد حسینی موحد(جدام اصل)

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) بندر امام خمینی

۲۴۸

فرید باوی

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) اهواز

۲۴۹

عبدالرزاق حسینی فراز

استاد حوزه علمیه الغدیر اهواز

۲۵۰

سید عارف طوهر فیاضی

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) اهواز

۲۵۱

محمدمهدی قصاب دزفولی

استاد حوزه علمیه ولی عصر(عج) اهواز(سفیران)

۲۵۲

سید فاضل سجادی

استاد حوزه علمیه ولی عصر(عج) اهواز(سفیران)

۲۵۳

حسن منصوری

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) اهواز

۲۵۴

محمد جواد سواری

استاد حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) اهواز

۲۵۵

محمد بهمئی بناری

استاد حوزه علمیه ولی عصر(عج) اهواز(سفیران)

۲۵۶

نیک زاد یاری فرهاد آبادی

استاد حوزه علمیه خاتم الانبیاء(ص) اهواز

۲۵۷

صادق پذیریش

استاد حوزه علمیه بقیه الله(عج) اندیمشک(سفیران)

۲۵۸

سید محسن مرادپور

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) اهواز

۲۵۹

کریم عبادی

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) بندر امام خمینی

۲۶۰

یونس شریفات

استاد حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) کارون(سفیران)

۲۶۱

علی سواری

استاد حوزه علمیه الغدیر اهواز

۲۶۲

علیرضا نوروزی لرکی

استاد حوزه علمیه رسول اکرم(ص) هفتگل

۲۶۳

سید رسول فاضلی

استاد حوزه علمیه علی ابن ابی طالب(ع) اهواز

۲۶۴

سید احمد شریفی

استاد حوزه علمیه جزائریه شوشتر

۲۶۵

جاسم عبادی

استاد حوزه علمیه امام خمینی(ره) بندر امام خمینی

۲۶۶

جعفر خضرائی

استاد حوزه علمیه سیدالشهداء(ع) خرمشهر

۲۶۷

محمد نیسی

استاد حوزه علمیه مهدیه امیدیه

۲۶۸

سیدفرهاد طاهری

استاد حوزه علمیه سیدالشهداء(ع) خرمشهر

۲۶۹

علی اکبر سیاحی

استان بوشهر:



محمدرضا اسماعیل‌پور

مدیرکل اوقاف استان بوشهر

۲

محمد قادری

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر

۳

حجت‌الاسلام یوسف جمالی

مدیر کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر و امام جمعه موقت بوشهر

۴

سید نعمت‌اله رکنی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان و رئیس ستاد نماز جمعه بوشهر

۵

میثم دهقان

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان بوشهر

۶

حجت‌الاسلام محمد عوض‌پور

مدیر حوزه علمیه امام خمینی(ره) بوشهر

۷

حجت‌الاسلام اسماعیلی

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران (بوشهر)

۸

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی

امام جمعه شهرستان گناوه

۹

حجت‌الاسلام حسن مصلح

امام جمعه دشتستان

۱۰

حجت‌الاسلام سید علی حسینی

امام جمعه بندر دیر

۱۱

حجت‌الاسلام امین زارعی

امام جمعه شهر آبدان (دیر)

۱۲

حجت‌الاسلام سید حسین رکنی حسینی

امام جمعه شهر بردخون (دیر)

۱۳

حجت‌الاسلام محمود اسدی

امام جمعه شهرستان دیلم

۱۴

حجت‌الاسلام زاهد دوست

امام جمعه شهرستان دشتی

۱۵

حجت‌الاسلام مصلح

امام جمعه بندر ریگ (گناوه)

۱۶

حجت‌الاسلام محمد محمدی

امام جمعه شهرستان عسلویه

۱۷

سید علی هاشمی

امام جمعه شهر جم

۱۸

حجت‌الاسلام حمیدی‌نژاد

امام جمعه عالیشهر (بوشهر)

۱۹

حجت‌الاسلام رضا خدری

امام جمعه چغادک (بوشهر)

۲۰

محمود کارگر

امام جمعه جزیره مقاوم خارگ

۲۱

حجت‌الاسلام بدری

امام جمعه موقت بندر گناوه

۲۲

حجت‌الاسلام احمد خرم‌آبادی

امام جمعه موقت بندر گناوه

۲۳

حجت‌الاسلام سید نصرالله موسوی

امام جمعه موقت گناوه

۲۴

حجت‌الاسلام عابدی

امام جمعه موقت گناوه

۲۵

حجت‌الاسلام سید صادق حسینی

امام جمعه موقت بندر ریگ

۲۶

حجت‌الاسلام ابراهیمی

امام جمعه موقت بندر ریگ

۲۷

حجت‌الاسلام سید غلام حسین موسوی

امام جمعه موقت شهرستان دیلم

۲۸

محمد جواد عاشوری

امام جمعه موقت بردخون (دیر)

۲۹

حجت‌الاسلام مصطفی بدر

امام جمعه موقت و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر (عسلویه)

۳۰

حجت‌الاسلام سید عبدالحسین حسینی

امام جمعه موقت شهرستان عسلویه

۳۱

شیخ اسماعیل بازدار

امام جمعه اهل سنت بوشهر

۳۲

سید حسن حسینی

امام جمعه اهل سنت شیفت (بوشهر)

۳۳

دکتر خلیل افرا

امام جمعه موقت اهل سنت کنگان و عضو شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور و رئیس هیئت امنای اهل سنت استان بوشهر

۳۴

حجت‌الاسلام محمدی

مدیر تبلیغات گناوه

۳۵

حجت‌الاسلام توکلیان

مدیر اداره تبلیغات دشتستان

۳۶

حجت‌الاسلام سید علی طاهری

مدیر تبلیغات دشتی

۳۷

حجت‌الاسلام مهدی کشتکار

مدیر تبلیغات اسلامی عسلویه

۳۸

سید حسین رضوی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جم

۳۹

حجت‌الاسلام احمدزاده

نماینده ولی فقیه در سپاه (گناوه)

۴۰

حجت‌الاسلام ابوذر شاد

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه دشتستان

۴۱

حجت‌الاسلام مرهونی

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه امام رضا (دشتی)

۴۲

حجت‌الاسلام محمد حاجی‌زاده

نماینده ولی فقیه در سپاه (دیر)

۴۳

حجت‌الاسلام سید نبی‌الله دولت‌خواه

نماینده ولی فقیه در ثارالله نیروی دریایی (عسلویه)

۴۴

حجت‌الاسلام عباس قلی‌پور

نماینده ولی فقیه در ناحیه خاتم‌الانبیا شهرستان عسلویه

۴۵

امین آبادیان

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا(ع) شهرستان جم

۴۶

حجت‌الاسلام عقیل تندپور

مسئول دفتر نمایندگی نیروی انتظامی دیلم

۴۷

حجت‌الاسلام سجاد حقیقت‌منش

کارشناس مذهبی فرماندهی انتظامی دشتستان

۴۸

حجت‌الاسلام سید اسحاق درخور

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی دشتی

۴۹

سجاد انجام

مسئول عقیدتی سیاسی انتظامی شهرستان جم

۵۰

سید مهدی حسینی راد

امام جماعت و مسئول عقیدتی پایگاه دریایی سپاه شهر دیر

۵۱

حجت‌الاسلام خداد حقیقت‌منش

مدیر حوزه علمیه چهرده معصوم(ع) برازجان

۵۲

حجت‌الاسلام سید مهدی طاهری

مدیر مدرسه علمیه پیامبر اعظم(ص) دشتی

۵۳

حجت‌الاسلام حامد متقیان

معاون آموزش حوزه علمیه پیامبر اعظم(ص) (دشتی)

۵۴

حجت‌الاسلام محمد انصاری‌نیا

معاون تبلیغ حوزه علمیه (دشتی)

۵۵

حجت‌الاسلام علیرضا حاجیانی

معاونت تبلیغ حوزه علمیه شهرستان عسلویه

۵۶

حجت‌الاسلام سید حسین بهرامی

استاد حوزه (دشتستان)

۵۷

حجت‌الاسلام ماشاالله ذاکرزاده

استاد حوزه (دشتستان)

۵۸

حجت‌الاسلام فاریاب

استاد حوزه و دانشگاه (گناوه)

۵۹

حجت‌الاسلام نوبری

استاد دانشگاه (گناوه)

۶۰

حجت‌الاسلام رهروان سحر

استاد حوزه (گناوه)

۶۱

حجت‌الاسلام سالمی

استاد دانشگاه و امام جماعت مسجد حضرت امیرالمومنین(ع) (گناوه)

۶۲

حجت‌الاسلام سید محمد موسوی

مسئول امور مساجد شهرستان دیلم

۶۳

حجت‌الاسلام مهدی بحرینی

مسئول امور مساجد شهرستان گناوه

۶۴

حجت‌الاسلام سید حمید محمدی

مسئول امور مساجد دشتی

۶۵

حجت‌الاسلام احمد درخشان

مسئول ستاد اقامه نماز پارس جنوبی (منطقه نهم)

۶۶

هاشم پروند

دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان جم

۶۷

عباس فتحی

دبیر ستاد زکات شهرستان جم

۶۸

علی مهرابی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان جم

۶۹

حجت‌الاسلام علی رستمی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر (دشتی)

۷۰

عبدالحسین مدیری

دبیر امور مساجد شهرستان جم

۷۱

حجت‌الاسلام خواجه‌گیری

امام جماعت مسجد امام حسین (گناوه)

۷۲

حجت‌الاسلام شریفات

امام جماعت مسجد صاحب‌الزمان(عج) (گناوه)

۷۳

حجت‌الاسلام بحرینی

امام جماعت مسجد فاطمه الزهرا(س) دیر

۷۴

حجت‌الاسلام ماندنی دوراهکی

امام جماعت مسجد صاحب‌الزمان(عج) دوراهک (دیر)

۷۵

سید جلال سعیدی

امام جماعت روستای سجادیه بخش بردخون (دیر)

۷۶

سید محمد حسینی

امام جماعت مسجد حضرت فاطمه الزهرا(س) محله شهید صدوقی دیر

۷۷

حسین جاتوت

امام جماعت مسجد شهر بردستان (دیر)

۷۸

حبیب الله رئیسی

امام جماعت بخش بردخون (دیر)

۷۹

مصطفی محسنی

امام جماعت مسجد المهدی(عج) شهر دیر

۸۰

سید محمد حسین حسینی

امام جماعت مسجد آل یاسین شهر دیر

۸۱

عبدالحسین ابراهیمی

امام جماعت مسجد حضرت فاطمه الزهرا(س) محله باغ شهر دیر

۸۲

احمد عابدی

امام جماعت شهر دیر

۸۳

جعفر بحرینی

امام جماعت مسجد حضرت فاطمه الزهرا(س) شهر دیر

۸۴

ماندنی دوراهکی

امام جماعت مسجد صاحب الزمان(عج) دوراهک (دیر)

۸۵

سید علی دشتی حسینی

امام جماعت روستای شهنیا بخش بردخون (دیر)

۸۶

محمد خوش آبادی

امام جماعت مسجد جامع آبدان (دیر)

۸۷

حسین سعادت پور

امام جماعت مسجد حضرت امیرالمومنین(ع) شهر آبدان (دیر)

۸۸

مصطفی مرهونی

امام جماعت مسجد عمار شهر آبدان (دیر)

۸۹

سیدمؤمن موسوی‌زاده

روحانی شهرستان تنگستان (اهرام)

۹۰

عبدالمجید بحرانی

روحانی شهرستان تنگستان (دلوار)

۹۱

غلامحسین ابطحی

روحانی شهرستان تنگستان (خورشهاب)

۹۲

سیدغلامرضا هاشمی

روحانی شهرستان تنگستان (گورک سادات)

۹۳

ابراهیم سلیمانی

روحانی شهرستان تنگستان (گورک سرتل)

۹۴

مهدی ولایتی‌زاده

روحانی شهرستان تنگستان (جائینک)

۹۵

حسن احمدی

روحانی شهرستان تنگستان (باشی)

۹۶

فاضل زیارتی

روحانی شهرستان تنگستان (بندر عامری)

۹۷

محسن جعفری

روحانی شهرستان تنگستان (اهرام)

۹۸

سعید محمدی

روحانی شهرستان تنگستان (جائینک)

۹۹

روح‌الله لبخندپور

روحانی شهرستان تنگستان (بندر عامری)

۱۰۰

محمود خلیفه

روحانی شهرستان تنگستان (باغ خلیفه)

۱۰۱

علیرضا سلیم

روحانی شهرستان تنگستان (بندر رستمی)

۱۰۲

رضا طاهری

روحانی شهرستان تنگستان (بندر عامری)

۱۰۳

علی دلواری

روحانی شهرستان تنگستان (دلوار)

۱۰۴

محمدصادق خاوری

روحانی شهرستان تنگستان (باشی)

۱۰۵

سیدسعید دشتی حسینی

روحانی شهرستان تنگستان (بنه گز)

۱۰۶

علی خدری

روحانی شهرستان تنگستان (زیراهک)

۱۰۷

سیدمحمد محمدی

روحانی شهرستان تنگستان (بندر بوالخیر)

۱۰۸

فرید خالدی

روحانی شهرستان تنگستان (اهرام)

۱۰۹

حسین جمالی

روحانی شهرستان تنگستان (اهرام)

۱۱۰

مرتضی مرتضوی‌زاده

روحانی شهرستان تنگستان (قباکلکی)

۱۱۱

سید مصطفی موسوی

روحانی شهرستان تنگستان (قباکلکی)

۱۱۲

محمد حیدری

روحانی شهرستان تنگستان (اهرام)

۱۱۳

جواد شاهدی

روحانی شهرستان تنگستان (بوجیکدون)

۱۱۴

محمدرضا برین

روحانی شهرستان تنگستان (علی‌آباد)

۱۱۵

محمدرضا اسماعیلی

روحانی شهرستان تنگستان (دلوار)

۱۱۶

حبیب پهلوزاده

روحانی شهرستان تنگستان (اهرام)

۱۱۷

عباس فریدونی

روحانی شهرستان تنگستان (گرگور)

۱۱۸

سید هاشم موسوی

روحانی شهرستان تنگستان (پهلوانکشی)

۱۱۹

مسعود یوسفی

روحانی شهرستان تنگستان (چاه تلخ شمالی)

۱۲۰

سید ابراهیم شفقت‌پور

روحانی شهرستان تنگستان (گورک زائر ابراهیمی)

۱۲۱

خضر صادقی‌پور

روحانی شهرستان تنگستان (گورک خورشیدی)

۱۲۲

سید محمدحسین لطیفی

روحانی شهرستان تنگستان (بندرعامری)

۱۲۳

حسن محمدزاده

روحانی شهرستان تنگستان (محمدعامری)

۱۲۴

سید اسماعیل حسینی مطلق

روحانی شهرستان تنگستان (گورک خورشیدی)

۱۲۵

سید محمد حسینی

روحانی شهرستان تنگستان (اشکالی)

۱۲۶

عسکر کاظمی

روحانی شهرستان تنگستان (محمدعامری)

۱۲۷

انصار شیخیانی

روحانی شهرستان تنگستان (گورک خورشیدی)

۱۲۸

فضل‌اله خضری

روحانی شهرستان تنگستان (دلوار)

۱۲۹

عبدالمهدی بحرانی

روحانی شهرستان تنگستان (شورکی)

۱۳۰

حسین علویان

روحانی شهرستان تنگستان (اهرام)

۱۳۱

عقیل عامری

روحانی شهرستان تنگستان (دهنو)

۱۳۲

احمد جمالی

روحانی شهرستان تنگستان (چاهپیر)

سایر مسئولیت‌ها:

۱۳۳

حجت‌الاسلام سید عبدالجلیل حسینی

مسئول نهاد نمایندگی دانشگاه (بوشهر)

۱۳۴

حجت‌الاسلام سید علی موسوی

مسئول دفتر آیت‌الله حسینی بوشهری

۱۳۵

حجت‌الاسلام مهاجر

مسئول انجمن اسلامی دانش‌آموزی استان (بوشهر)

۱۳۶

حجت‌الاسلام محمد رهبر

عضو شورای شهر بردستان (دیر)

۱۳۷

حجت‌الاسلام بحرانی

رئیس سابق بنیاد شهید (دیر)

۱۳۸

حجت‌الاسلام صابر حاجی‌زاده

مسئول تعلیم و تربیت سپاه امام رضا (دشتی)

۱۳۹

حجت‌الاسلام سید حسین بهرامی

مسئول نهاد امامت جمعه دشتی

۱۴۰

حجت‌الاسلام محمدی

فرمانده بسیج طلاب (دشتی)

۱۴۱

حجت‌الاسلام مرتضی بدرالدین

فعال فرهنگی و امام جماعت مسجد امام رضا (دشتی)

۱۴۲

حجت‌الاسلام کاظم محدثی

مبلغ و فعال فرهنگی و امام جماعت مسجد امام زمان (دشتی)

۱۴۳

حجت‌الاسلام عاشق‌الحسین

راهیار اداره تبلیغات (دشتستان)

۱۴۴

حجت‌الاسلام علیپور

مسئول امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی (دشتستان)

۱۴۵

حجت‌الاسلام مسعودی

کارشناس امور قرآنی شهرستان دیلم

۱۴۶

حجت‌الاسلام محمد پردل

امام جمعه بخش امام حسن (دیلم)

۱۴۷

حجت‌الاسلام حسین حسین‌پور

امام جمعه بخش کاکی (دشتی)

۱۴۸

حجت‌الاسلام محمد حسین شهبازی

امام جمعه بخش سعدآباد (دشتستان)

۱۴۹

حجت‌الاسلام عبدالهادی طالبی

امام جمعه محترم دالکی (دشتستان)

۱۵۰

حجت‌الاسلام ولی صمصامی

امام جمعه وحدتیه (دشتستان)

۱۵۱

حجت‌الاسلام سید عباس موسوی

دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر (عسلویه)

۱۵۲

حجت‌الاسلام علی باقری

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) (عسلویه)

۱۵۳

شیخ محمد جمالی

(عنوان قید نشده - کنگان)

۱۵۴

سید محمد رضا حسینی

مبلغ فعال (جم)

۱۵۵

سید رضی حسینی

مبلغ فعال (جم)

۱۵۶

سید مشرف الدین حسینی

مبلغ فعال (جم)

۱۵۷

حسین روستا

مبلغ فعال (جم)

۱۵۸

حسین فرهنگی

مبلغ فعال (جم)

۱۵۹

رسول کمالی

مبلغ فعال (جم)

۱۶۰

رضا پرواس

مبلغ فعال (جم)

۱۶۱

احمد حمیدی نیا

مبلغ فعال (جم)

۱۶۲

صمد کاظمی زرومی

مبلغ فعال (جم)

۱۶۳

عبدالحسن عبدالهی

مبلغ فعال (جم)

۱۶۴

عبدالرسول بی‌ننده

مبلغ فعال (جم)

۱۶۵

علمدار یوسفی

مبلغ فعال (جم)

۱۶۶

علی شهابی

مبلغ فعال (جم)

۱۶۷

علی نقی انصاریان

مبلغ فعال (جم)

۱۶۸

علیرضا توانا

روابط عمومی پالایشگاه یازدهم (جم)

۱۶۹

غلامرضا افراز

مبلغ فعال (جم)

۱۷۰

قاسم عباسی

مبلغ فعال (جم)

۱۷۱

محسن خادمی

مبلغ فعال (جم)

۱۷۲

محسن یمینی

مسئول امور اهل سنت بوشهر (جم)

۱۷۳

محمد حسن چراغ مغان

مبلغ فعال (جم)

۱۷۴

محمد خورشیدی

مبلغ فعال (جم)

۱۷۵

مرتضی حق‌پناه

مبلغ فعال (جم)

۱۷۶

مسلم محمدی

مبلغ فعال (جم)

۱۷۷

مصطفی شهابی

روابط عمومی شرکت پتروشیمی آریا ساسول (جم)

۱۷۸

مصیب سرای

مبلغ فعال (جم)

۱۷۹

وحید کوشک‌دار

مبلغ فعال (جم)

۱۸۰

علی علوی کیا

مبلغ فعال (جم)

۱۸۱

مجید مرتضوی

فعال فرهنگی تبلیغی

۱۸۲

محمد امین غلامی

فعال فرهنگی تبلیغی

۱۸۳

یوسف مرادی

فعال فرهنگی تبلیغی

۱۸۴

سیدعباس موسوی

فعال فرهنگی تبلیغی

۱۸۵

رسول مهاجر

فعال فرهنگی تبلیغی

۱۸۶

صمد گل محمدی

فعال فرهنگی تبلیغی



استان هرمزگان:



مولوی راشد بندار

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۲

مولوی محمد نبی گرگیج

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۳

شیخ محمد عقیل شیحک زهی

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۴

شیخ عبدالقادر دیانت

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۵

شیخ مراد ابراهیم‌نژاد

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۶

شیخ افراز

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۷

شیخ علی ماهی‌گیر

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۸

مولوی عباس دوستعلی‌زاده

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۹

شیخ کامیاب

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۱۰

شیخ حمزه ملاحی

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۱۱

شیخ ابراهیم ابراهیمی

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۱۲

شیخ طیب آردین

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۱۳

شیخ احمد حیدری

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۱۴

شیخ یعقوب خلیلی

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۱۵

شیخ مسعود راهبر

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۱۶

شیخ محمد تشیخ

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۱۷

شیخ عبدالله دریایی

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۱۸

شیخ امید تورنگ

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۱۹

شیخ عبدالله صبور

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۲۰

شیخ حسین محبت‌نیا

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۲۱

شیخ محمد صدیق فهیمی

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۲۲

شیخ محمد محبت‌نیا

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۲۳

شیخ یعقوب شمسی

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۲۴

شیخ حسین حمودی

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۲۵

شیخ علی رئیسی

از علمای اهل سنت استان هرمزگان

۲۶

عباس متین

از علمای شیعه استان هرمزگان

۲۷

حسنعلی عدالت

از علمای شیعه استان هرمزگان

۲۸

سید جواد رکنی

از علمای شیعه استان هرمزگان

۲۹

عبدالمهدی حیدرزاده

از علمای شیعه استان هرمزگان

۳۰

مسلم حیدرزاده

از علمای شیعه استان هرمزگان

۳۱

علی علیزاده

از علمای شیعه استان هرمزگان

۳۲

محمود بکتاشیان

از علمای شیعه استان هرمزگان

۳۳

سید محسن مومنی

از علمای شیعه استان هرمزگان

۳۴

محمد مریدی

از علمای شیعه استان هرمزگان

۳۵

علی مریدی

از علمای شیعه استان هرمزگان

۳۶

موسی حیدری

از علمای شیعه استان هرمزگان

۳۷

بهرام سلیمانی مقام

از علمای شیعه استان هرمزگان

۳۸

قاسم عزیزی

از علمای شیعه استان هرمزگان

۳۹

سلمان محمدی

از علمای شیعه استان هرمزگان

۴۰

احسان معلمی

از علمای شیعه استان هرمزگان

۴۱

موسی شمس‌الدینی

از علمای شیعه استان هرمزگان

۴۲

علی شه‌مرادی

از علمای شیعه استان هرمزگان

۴۳

هادی غفوری

از علمای شیعه استان هرمزگان

۴۴

نادر حقیقی

از علمای شیعه استان هرمزگان

۴۵

عابدین نجاتی‌زاده

از علمای شیعه استان هرمزگان

۴۶

علی اکبر میرزائی

از علمای شیعه استان هرمزگان

۴۷

عطاالله میرزاده

از علمای شیعه استان هرمزگان

۴۸

عاصف باصره

از علمای شیعه استان هرمزگان

۴۹

روح‌الله معصومی

از علمای شیعه استان هرمزگان

۵۰

محمد عبادی‌زاده

امام جمعه استان هرمزگان (نماینده ولی فقیه)

۵۱

محسن ابراهیمی

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۵۲

جواد اسماعیل‌نیا

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۵۳

عبدالرضا حاجبی

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۵۴

علی اکبر کیخا

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۵۵

شعیب صالحی

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۵۶

علیرضا بی‌نیاز

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۵۷

حسین جهانگیری

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۵۸

غلامرضا حاجبی

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۵۹

جعفر رستاخیز

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۶۰

مهدی دری

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۶۱

فتح‌الله بهزادی

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۶۲

سیدباقر درخشان

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۶۳

عبدالحمید فرقانی

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۶۴

محمد بارانی

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۶۵

رضا احمدی نیک

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۶۶

سید علی پورحسینی

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۶۷

محسن سالاری

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۶۸

عباس ذاکری

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۶۹

حسین غلامی

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۷۰

احمد فاضل‌پور

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان

۷۱

ابراهیم دستوار

از ائمه جمعه و علمای شیعه استان هرمزگان



استان سیستان و بلوچستان:



۱

حجت‌الاسلام مجید پوراندخت

امام جمعه تشیع زابل

۲

حجت‌الاسلام مهدی اربابی

امام جمعه شهر بنجار

۳

حجت‌الاسلام حسن خدری

عالم سرشناس و تأثیرگذار زابل و مدیر حوزه‌های علمیه شهرستان زهک

۴

حجت‌الاسلام ابراهیم لشکری

عالم سرشناس و تأثیرگذار زابل

۵

حجت‌الاسلام محمد صالحی والا

امام جمعه شهرستان هیرمند

۶

حجت‌الاسلام حیدر لی راشکی

امام جمعه شهرستان زهک

۷

حجت‌الاسلام ابراهیم گزمه

امام جمعه تشیع شهرستان هامون

۸

حجت‌الاسلام مجتبی اشرفیان

امام جمعه تشیع نیمروز

۹

حجت‌الاسلام لطفیان سرگزی

امام جمعه تشیع شهر علی‌اکبر

۱۰

مولوی عبدالرشید شه‌بخش

امام جمعه اهل‌سنت زابل

۱۱

مولوی یوسف ماککی

امام جمعه اهل‌سنت هیرمند

۱۲

مولوی عبدالله ذوقی پاک

امام جمعه اهل‌سنت شهر زهک

۱۳

مولوی دوست محمد درواخ

امام جمعه اهل‌سنت شهر کوهک

۱۴

مولوی مراد رودینی

امام جمعه اهل‌سنت شهرک محمد شاه‌کرم

۱۵

مولوی عبدالله حسن‌زهی

امام جمعه اهل‌سنت هامون

۱۶

مولوی عزیزالله درانی

امام جمعه اهل‌سنت سفیدآبه

۱۷

مولوی محمود لب‌زن

روحانی تأثیرگذار اهل‌سنت نیمروز

۱۸

مولوی عبدالباسط حسن‌زهی

روحانی تأثیرگذار اهل‌سنت هامون

۱۹

مولوی عبدالوهاب حسین‌بر

امام جمعه مسجد قبای هوشک

۲۰

مولوی عبدالواحد شنبه‌زهی

امام جمعه سرسوله

۲۱

مولوی خلیل ارجمندی

امام جمعه شهرستان قصرقند

۲۲

مولوی غلامرسول رئیسی هلنچکان

از علمای اهل‌سنت قصرقند

۲۳

مولوی عبدالعزیز ملازهی

امام جمعه حمیری

۲۴

مولوی احمد رئیسی

امام جمعه روستای هیت (قصرقند)

۲۵

مولوی جمهوری تلنگ

از علمای اهل‌سنت (قصرقند)

۲۶

مولوی مولا داد باشنده

از علمای اهل‌سنت (قصرقند)

۲۷

مولوی صمدانی

امام جمعه روستای بگ

۲۸

مولوی یونس رئیسی

از علمای اهل‌سنت نیکشهر

۲۹

مولوی سعید بلوچی

از علمای اهل‌سنت

۳۰

مولوی نعیم رئیسی

از علمای اهل‌سنت

۳۱

مولوی فضل‌الله رئیسی

از علمای اهل‌سنت

۳۲

مولوی قاضی‌زاده

از علمای اهل‌سنت

۳۳

مولوی سعید رئیسی

از علمای اهل‌سنت

۳۴

مولوی عبدالحمید مزارزهی

از علمای اهل‌سنت

۳۵

مولوی مفتی رمضان کله

از علمای اهل‌سنت

۳۶

مولوی یاسین

از علمای اهل‌سنت

۳۷

مولوی ولی محمد

از علمای اهل‌سنت

۳۸

مولوی ناصر نیک‌آنی

از علمای اهل‌سنت

۳۹

مولوی داد رحمان ملازاده

از علمای اهل‌سنت

۴۰

مولوی محمد رئیسی اهوران

از علمای اهل‌سنت

۴۱

مولوی عزیزالله مبارکی

از علمای اهل‌سنت

۴۲

مولوی اسماعیل رئیسی

از علمای اهل‌سنت

۴۳

مولوی ایوب رئیسی اهوران

از علمای اهل‌سنت

۴۴

مولوی عبدالعزیز بلوچ لاشاری

از علمای اهل‌سنت

۴۵

مولوی حبیب رئیسی

از علمای اهل‌سنت

۴۶

مولوی حامد حاتمی‌نیا

از علمای اهل‌سنت

۴۷

مولوی ایوب بلوچی نیکشهر رئسیان

از علمای اهل‌سنت

۴۸

مولوی حق‌نواز دهقان

از علمای اهل‌سنت شهر مخت

۴۹

مولوی احمد شاهوزهی

از علمای اهل‌سنت شهر گسک

۵۰

مولوی شفیع محمد دهقان

از علمای اهل‌سنت شهر مخت

۵۱

مولوی غلام نبی درزاده لاشار اسپکه

از علمای اهل‌سنت

۵۲

مولوی درا بلوچ لاشاری تخت‌ملک

از علمای اهل‌سنت

۵۳

مولوی نصیر بلوچ تخت‌ملک

از علمای اهل‌سنت

۵۴

مولوی فضل‌الرحمان دهقان

از علمای اهل‌سنت شهر مخت

۵۵

مولوی ادهم بلوچ‌زهی

از علمای اهل‌سنت

۵۶

مولوی موسی اولیایی جکان

از علمای اهل‌سنت

۵۷

عبدالله جاوشیری لاشار سیف‌آباد

از علمای اهل‌سنت

۵۸

مولوی عبدالمالک ملکی‌پور

امام جمعه کنارک

۵۹

مولوی اسماعیل آذین

امام جمعه کنارک

۶۰

مولوی یوسف فائزی

امام جمعه کنارک

۶۱

مولوی محمد قدیر ملک رئیسی

امام جمعه بندر تنگ (کنارک)

۶۲

مولوی سعید بی‌نیاز

امام جمعه موقت بخش کهیر (کنارک)

۶۳

مولوی یونس نهنگی

امام جمعه موقت زرآباد

۶۴

مولوی عبدالرحمن ترنج زر

امام جمعه عورکی چابهار

۶۵

اسحاق سپاهی

مدیر مدرسه دینی دارالقرآن

۶۶

یارمحمد امرا

امام جمعه مسجد امام علی(ع) جهادآباد

۶۷

محمدحسن بیجارزهی

امام جمعه شهر سوران و مدیر حوزه علمیه سوران

۶۸

منصور قلندرزهی

امام جمعه مسجد جامع ابوذر کهن مگار (مهرستان)

۶۹

ابوالخیر بلوچ‌زهی

امام جمعه مسجد جامع سیدالمرسلین دهک

۷۰

مراد سلامی

مدیر حوزه علمیه جامعه المصطفی و امام جمعه مسجد محمد مصطفی

۷۱

احمدالله نصرتی ناهوکی

امام جمعه مسجد جامع خاتم‌الانبیا ناهوک و مدیر مدرسه دینی ناهوک

۷۲

عبدالعزیز حسینی

امام جمعه مسجد جامع النبی شاشکی (مهرستان)

۷۳

محمد سپاهی

امام جمعه مسجد حضرت علی(ع) مسکن مهر

۷۴

عبدالرحمان اله‌وردی اول

امام جمعه مسجد امام حسین(ع) کوهک

۷۵

عبدالطیف اسماعیلی‌نژاد

امام جمعه مسجد فاروقیه دزک

۷۶

عبدالحق دهواری

امام جمعه مسجد آزادی قدیم

۷۷

مولوی مولابخش رئیسی

امام جمعه مسجد پیامبر اعظم روستای کوشوک (شهرستان قصرقند، بخش ساربوک)