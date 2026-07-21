گرزین: پیروزی در جنگ شناختی با «شناخت نیاز لحظه» ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی گرزین عصر سهشنبه در نشست فعالان فرهنگی، رسانهای و جهاد تبیین استان گلستان با قدردانی از تلاش دستاندرکاران برگزاری اجتماعات مردمی ماههای اخیر، اظهار کرد: بخش مهمی از بار برگزاری این برنامهها بر دوش نیروهای فرهنگی، رسانهای و مردمی استان بوده و این مجاهدتها سرمایهای ارزشمند برای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: امروز در میدان «جهاد تبیین» قرار داریم و مخاطبان ما بیش از هر زمان دیگری به تحلیل صحیح، روایت درست و پیامهای امیدبخش نیاز دارند؛ از همین رو، این نشست با حضور جمعی از افراد اثرگذار برگزار شده تا پیامها و تحلیلهای صحیح به بدنه جامعه منتقل شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه افزایش حجم عملیات رسانهای دشمن نشانه عقبنشینی جبهه انقلاب نیست، اظهار کرد: هرچه به قله نزدیکتر میشویم، مسیر سختتر و شیب حرکت بیشتر میشود. همانگونه که یک کوهنورد در نزدیکی قله با فشار بیشتری روبهرو میشود، امروز نیز فشار جنگ شناختی بر فعالان فرهنگی و رسانهای افزایش یافته است.
گرزین ادامه داد: کند شدن ظاهری حرکت، به معنای توقف یا عقبگرد نیست؛ بلکه نشانه نزدیک شدن به نقطه هدف است و نباید اجازه داد دشمن با ایجاد خطای محاسباتی، روحیه و امید را از نیروهای مؤمن و انقلابی بگیرد.
وی با استناد به وعدههای الهی، استقامت را رمز عبور از این مرحله دانست و گفت: انقلاب اسلامی مأموریتی تاریخی برای بازگرداندن بشریت به مسیر الهی بر عهده دارد و طبیعی است که دشمن برای جلوگیری از تحقق این مأموریت، همه ظرفیتهای خود را به میدان بیاورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: انقلاب اسلامی مسیر دشواری را طی کرده و امروز میلیونها انسان آگاه و آماده فداکاری در این مسیر حضور دارند؛ ظرفیتی که در تاریخ معاصر کمنظیر است و نشان میدهد ملت ایران برای تحمل سختیها و تحقق آرمانهای انقلاب آمادگی دارد.
وی با تأکید بر اینکه فعالان فرهنگی نباید از افزایش فشارها دچار تردید شوند، افزود: در چنین شرایطی مهمترین مسئله، حفظ روحیه امید و انتقال صحیح واقعیتها به جامعه است؛ چرا که دشمن تلاش میکند با تحریف واقعیتها، مردم را نسبت به آینده ناامید کند.
گرزین با بیان اینکه هنر جهاد تبیین، ایجاد امید بر پایه حقیقت است، گفت: جامعه امروز نیازمند امید واقعی و تحلیل درست از شرایط است، نه امید واهی. این وظیفه بر عهده کسانی است که در میدان روایت و تبیین حضور دارند.
وی «شناخت نیاز لحظه» را مهمترین ضرورت فعالان فرهنگی دانست و اظهار کرد: بسیاری از افرادی که در مقاطع مختلف تاریخ نتوانستند نقش خود را به درستی ایفا کنند، مشکل بصیرت نداشتند؛ بلکه نتوانستند نیاز زمان خود را تشخیص دهند. امروز نیز اگر نیاز لحظه را درست نشناسیم، از ایفای نقش تاریخی خود بازخواهیم ماند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره جهاد تبیین، خاطرنشان کرد: تولید محتوا نباید تنها برای مخاطبان همسو باشد؛ بلکه باید برای همه اقشار جامعه، حتی افرادی که دچار ابهام، شبهه یا فاصله ذهنی با انقلاب شدهاند، محتوای اقناعکننده و متناسب تولید شود.
وی افزود: بسیاری از جوانانی که دچار برداشتهای نادرست شدهاند، قربانی جنگ روایتها و عملیات رسانهای دشمن هستند و باید با منطق، گفتگو و روایت صحیح با آنان سخن گفت.
گرزین کار شبکهای، تشکیل حلقههای تخصصی، بهرهگیری از خرد جمعی، مطالعه تجربههای تاریخی و انس با قرآن را از مهمترین الزامات موفقیت در جهاد تبیین برشمرد و گفت: بدون کار جمعی و قرارگاهی، امکان پاسخگویی به حجم گسترده عملیات رسانهای دشمن وجود ندارد.
وی با دعوت از فعالان فرهنگی، رسانهای و تبلیغی برای افزایش همافزایی، تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید روح ایمان، امید، استقامت و کنشگری را در جامعه تقویت کنیم و با شناخت صحیح نیازهای روز، روایت اول و مؤثر را در اختیار افکار عمومی قرار دهیم.
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