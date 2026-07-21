به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی، صبح سه شنبه در نشست کمیته فرهنگی اربعین استان اظهار کرد: اربعین امسال بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و این اجتماع عظیم دینی با شعار «حب‌الحسین یجمعنا» و با محوریت تقویت فرهنگ مقاومت، همبستگی و معارف حسینی دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران افزود: اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان امسال با سه موکب شامل موکب «مصباح‌الهدی» حسینیه اعظم، موکب شهدای کربلای اوقاف استان و موکب قیدار نبی(ع) در مسیر اربعین به زائران خدمات ارائه خواهد کرد. موکب حسینیه در یکی از شهرهای مقدس سامرا یا کربلا و موکب اوقاف در مرز خسروی مستقر می‌شود و خدمت‌رسانی این مواکب از سوم مردادماه، هم‌زمان با دهم ماه صفر، آغاز خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه بر اساس تصمیم ستاد مرکزی اربعین، مسئولیت کمیته هماهنگی اقدامات فرهنگی اربعین ۱۴۰۵ به سازمان اوقاف سپرده شده است، گفت: این مسئولیت، وظیفه سازمان اوقاف را در حوزه فعالیت‌های فرهنگی دوچندان کرده و این مأموریت با همکاری دستگاه‌هایی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد اقامه نماز، ستاد بازسازی عتبات عالیات، حج و زیارت و سایر نهادهای عضو ستاد اربعین اجرا خواهد شد.

کرمی با تأکید بر اینکه سفر اربعین خود بستری برای رشد معنوی، تقویت ایمان، صبر، استقامت و بصیرت دینی است، افزود: باید از این فرصت بی‌نظیر برای انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی و تبیین معارف اهل‌بیت(ع) استفاده شود.

وی درباره برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده در مواکب گفت: توزیع کتاب، بروشور، پوستر و اقلام فرهنگی، پخش سخنرانی‌ها و کلیپ‌های مناسبتی، حضور روحانیون برای پاسخگویی به مسائل شرعی و مشاوره، اجرای برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان و توزیع هدایای فرهنگی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی اربعین امسال خواهد بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان خاطرنشان کرد: هر موکب باید در کنار خدمات رفاهی، برنامه‌های فرهنگی را نیز متناسب با ظرفیت خود در اولویت قرار دهد تا از ظرفیت بزرگ اربعین برای تعمیق باورهای دینی، معرفی شهدای استان‌ها، معرفی امامزادگان و بقاع متبرکه، ترویج فرهنگ انتظار، زیارت نیابتی، احکام سفر، جوانی جمعیت و ترویج سبک زندگی اسلامی بهره‌گیری شود.

وی با اشاره به فعالیت ۳۷۰ موکب وابسته به سازمان اوقاف در داخل کشور و عراق گفت: بخش قابل توجهی از این مواکب با مشارکت امامزادگان، خادمان و هیئت‌امنای بقاع متبرکه اداره می‌شود و نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به زائران دارند.

کرمی همچنین از زائران خواست با رعایت ایمنی، بهداشت، حفظ پاکیزگی مسیر و پرهیز از اسراف، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین را فراهم کنند.

در این نشست که با حضور نمایندگان سپاه، استانداری، شهرداری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، حج و زیارت و سایر دستگاه‌های عضو ستاد اربعین برگزار شد، بسته‌های فرهنگی دیجیتال شامل پوستر، فایل‌های صوتی و آثار چندرسانه‌ای در اختیار اعضا قرار گرفت.

همچنین مدیرکل حج و زیارت استان زنجان با تأکید بر ضرورت ثبت‌نام زائران در سامانه سماح گفت: ثبت‌نام در این سامانه برای بهره‌مندی از خدمات بیمه و دریافت ارز اربعین الزامی است و امسال برای هر زائر یک کد QR اختصاصی صادر می‌شود که در شناسایی و بازگرداندن وسایل گمشده زائران کاربرد خواهد داشت.