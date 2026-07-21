به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشکولی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اربعین لرستان با اشاره به آخرین اقدامات این ستاد در استان، اظهار داشت: تاکنون ۱۴ هزار نفر از مردم لرستان برای حضور در مراسم اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند و این آمار در روزهای آینده روند افزایشی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ۸۳ موکب استان مجوز فعالیت در ایام اربعین را دریافت کرده‌اند، افزود: این موکب‌ها مسئولیت خدمت‌رسانی به زائران را بر عهده دارند که از این تعداد، ۴۱ موکب در کشور عراق و سه موکب در مرز مهران مستقر خواهند شد.

آغاز رسمی عملیات اربعین از سوم مرداد

دبیر ستاد اربعین لرستان با اشاره به ابلاغ ستاد مرکزی اربعین، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آغاز رسمی عملیات اربعین امسال از سوم مردادماه (۱۰ صفر) خواهد بود و این برنامه تا ۱۳ مردادماه (۲۰ صفر) ادامه دارد.

کشکولی تصریح کرد: تمامی کمیته‌های ستاد اربعین استان در آمادگی کامل قرار دارند و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران در بخش‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

۱۳۲ اتوبوس و ۱۲۶ پایگاه امدادی در خدمت زائران

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل، افزود: ۱۳۲ دستگاه اتوبوس با نرخ مصوب برای جابه‌جایی زائران اربعین در نظر گرفته شده است.

دبیر ستاد اربعین لرستان همچنین از آمادگی کامل بخش سلامت و امداد خبر داد و گفت: در ایام اربعین، ۱۰۶ پایگاه اورژانس و ۲۰ پایگاه جمعیت هلال‌احمر خدمات درمانی، امدادی و بهداشتی مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه ۵۱ درصد زائران اربعین از محورهای مواصلاتی لرستان عبور می‌کنند، بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب و تسهیل تردد زائران تأکید کرد.