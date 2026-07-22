۳ تیم امدادی هلال احمر آذربایجان غربی به عراق اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و در راستای اجرای برنامه‌های آمادگی و خدمت‌ رسانی به زائران، سه تیم امدادی متشکل از ۶ نجاتگر به همراه ۳ دستگاه آمبولانس، به کشور عراق اعزام شدند.

وی افزود: این تیم‌های عملیاتی با استقرار در شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی، در قالب پوشش امدادی مراسم عظیم اربعین حسینی، به ارائه خدمات امدادی و درمانی به زائران خواهند پرداخت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر آذربایجان ‌غربی با تاکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی استان خاطرنشان کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افتخاری بزرگ برای امدادگران هلال‌احمر است و تمامی توان و ظرفیت این جمعیت برای ارائه خدمات مطلوب، ایمن و به‌موقع در ایام اربعین به کار گرفته شده است.