برخورد قاطع دستگاه قضایی بم با سارقان محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالفضل فرحبخش، ظهر سه شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان بم که با محوریت اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از محصولات کشاورزی برگزار شد گفت: پیشگیری از وقوع جرم یکی از برنامههای هشتگانه ابلاغی به دستگاههای قضایی سراسر کشور است.
وی افزود: با توجه به فرارسیدن فصل برداشت محصولات استراتژیک شهرستان از جمله خرما، پسته و گردو و نقش کلیدی کشاورزی در اشتغال مردم، صیانت از دسترنج کشاورزان و پیشگیری از سرقت محصولات، از مطالبههای اصلی مردم از دستگاههای قضایی، اجرایی و انتظامی است.
رئیس دادگستری بم با تأکید بر نظارت جامع دستگاه قضایی بر باغات ادامه داد: با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و همکاری دستگاههای مسئول، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از سرقت محصولات در دستور کار قرار گرفته است تا میزان رضایتمندی عمومی در شهرستان ارتقا یابد.
فرحبخش، همچنین به معضل خرید و فروش غیرقانونی محصولات در معابر عمومی اشاره کرد و گفت: برخی افراد با سد معبر در خیابانها، علاوه بر ایجاد اختلال در رفت و آمد، با تأثیر منفی بر قیمت محصولات، موجب ضرر به تولیدکنندگان میشوند.
وی ادامه داد: این اقدامات که خارج از ضوابط صنفی و مقررات شهرداری است، با برخورد جدی قضایی مواجه خواهد شد.
رئیس دادگستری بم خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال خروج محصولات سرقتی از چرخه قانونی، دادستان دستورات لازم را برای برخورد قاطع با خریداران غیرمجاز و مالخران صادر کرده است و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد افرادی که خارج از شبکه توزیع و بدون مدارک قانونی اقدام به خرید کالا میکنند، امنیت اقتصادی کشاورزان را به مخاطره بیندازند.
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