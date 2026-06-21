بررسی ۳۵ هزار پرونده در مجموعه قضایی شهرستان بم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام ابوالفضل فرحبخش، بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح بخشی از عملکرد دستگاه قضایی این شهرستان، از رسیدگی بیش از ۳۵ هزار پرونده در سال گذشته، تحقق نرخ رسیدگی بالاتر از سهم تعیین‌شده، توسعه دادرسی‌های الکترونیک و اقدامات مؤثر در حوزه احیای حقوق عامه، ساماندهی معتادان متجاهر و پیگیری مطالبات کارگران و مردم خبر داد.

وی با تاکید بر حضور قاطع دستگاه قضایی در عرصه‌های مختلف و دفاع از حقوق کارگران افزود: دستگاه قضایی به وظایف خود در قبال نظام و مردم پایبند است.

وی بر لزوم توجه به کرامت کارگران و خانواده‌هایشان اظهار داشت: دستگاه قضایی از حقوق کارگران حمایت قاطع می‌کند و در مواردی مانند پرداخت معوقات حقوقی، با ورود خود این مطالبات را پیگیری کرده است.

فرحبخش، ارتقاء اعتماد عمومی را از اهداف دستگاه قضایی دانست و حضور فعال این دستگاه در دوران چالش‌ها و اغتشاشات را نشان‌دهنده شجاعت و عدم ترس عنوان کرد.

رئیس دادگستری بم انگیزه اصلی خدمت را شناخت خداوند و تلاش برای رفع مشکلات مردم دانست و مردم را ولی‌ نعمت نظام جمهوری اسلامی خواند.

فرحبخش، نحوه برخورد با مردم را مبتنی بر احترام متقابل دانست و اعلام کرد که در مقابل مستکبران و ظالمان با اقتدار ایستادگی خواهند کرد.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه جرائم خشن گفت: چند مورد گروگانگیری، شناسایی و دستگیری برخی از عاملان صورت گرفته است.

فرحبخش، با اشاره به حساسیت و دقت در برخورد با مردم، تصریح کرد: رفتار ما به گونه‌ای است که مردم احساس نکنند روابط شخصی یا دوستی خاصی در کار است.

رئیس دادگستری بم قضاوت را کاری بسیار سخت و سنگین توصیف کرد و مقایسه آن را با داوری در فوتبال، دشوار دانست.

حجت‌الاسلام فرحبخش، از آمادگی برای تشکیل جلسه با حضور دانشجویان و مردم برای پذیرش انتقادات سازنده خبر داد و گفت: بسیاری از موضوعاتی که ممکن است مورد مطالبه مردم باشد، وظایف ما نیست و مربوط به ادارات و دستگاه‌های دیگر است، اما دستگاه قضایی نظارت عالیه خود را بر اجرای صحیح وظایف این نهادها اعمال خواهد کرد.

امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی

دادستان بم نیز اظهار داشت: رسانه‌ها چشم بینا و زبان گویای جامعه در حوزه اطلاع‌رسانی هستند و نقش بی‌بدیل در صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی دارند.

حسنی‌نیا، با بیان اینکه اجرای کامل عدالت بدون تعامل با رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست، افزود: اقدامات صورت گرفته در حوزه قضایی، حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران ما و مسئولان مربوطه است.

وی از پیگیری مشکلات مربوط به راه آهن و فرودگاه به عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دستگاه قضایی در بم خبر داد و خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز ماست و با هرگونه تهدید علیه امنیت و آرامش مردم قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

دادستان بم در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به اصحاب رسانه، بر لزوم دقت، مستند بودن و رعایت چارچوب‌های قانونی در اطلاع‌رسانی تاکید کرد.

وی از رسانه‌ها درخواست کرد تا با رعایت اصول حرفه‌ای، مطالبه‌گری را سرلوحه کار خود قرار دهند و در کنار آن، به مقوله امیدآفرینی در جامعه توجه ویژه داشته باشند.