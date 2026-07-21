تمرکز ایران بر تبیین پیامدهای زیست‌ محیطی جنگ در اجلاس تغییر اقلیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، شینا انصاری، در نشست بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و محورهای مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در سی‌ویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP۳۱) که روز سه‌شنبه در سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر، به‌ویژه شهدای دستگاه‌های اجرایی و خانواده محیط‌زیست، اظهار کرد: اجلاس سالانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی حوزه محیط‌زیست است و فرصت ارزشمندی برای طرح دیدگاه‌ها، ظرفیت‌ها و مطالبات جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه محور اصلی حضور ایران در این اجلاس، تبیین پیامدهای زیست‌محیطی جنگ تحمیلی خواهد بود، افزود: جمهوری اسلامی ایران در موضع دفاع از تمامیت ارضی خود قرار داشت و ضروری است در اجلاس COP۳۱، تجاوز صورت‌گرفته و آثار و تبعات آن بر محیط‌زیست کشور، زیرساخت‌ها و مردم با گزارش‌های مستند و متقن برای جامعه جهانی تبیین و پیگیری شود.

انصاری با اشاره به اقدامات سازمان پیش از وقوع جنگ، خاطرنشان کرد: پیش از آغاز درگیری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به تحرکات نظامی در منطقه خلیج فارس به نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل متحد هشدار داده و با وزرای محیط‌زیست کشورهای حوزه خلیج فارس نیز مکاتبه کرده بود؛ زیرا اکوسیستم شکننده منطقه توان تحمل چنین آسیب‌هایی را ندارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بر ضرورت تهیه گزارش‌های تخصصی درباره پیامدهای زیست‌محیطی جنگ تأکید کرد و گفت: انفجار مخازن سوخت، حمله به مناطق تحت مدیریت و پاسگاه‌های محیط‌بانی، آسیب به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، خسارت به تأسیسات هسته‌ای، تخریب زیستگاه‌ها، تالاب‌ها و تنوع زیستی و همچنین آسیب‌های واردشده به مردم و زیرساخت‌های کشور، از جمله محورهایی است که باید با مستندات دقیق در گزارش‌های جمهوری اسلامی ایران منعکس شود.

وی افزود: پیامدهای محیط‌زیستی جنگ تنها به آثار اولیه محدود نمی‌شود و خسارت‌های بلندمدتی بر اکوسیستم‌ها، زیستگاه‌های ساحلی، تالاب‌ها و تنوع زیستی بر جای می‌گذارد که جبران آن‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

انصاری همچنین بر ارائه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه تغییر اقلیم تأکید کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری با تغییر اقلیم، کاهش فلرینگ، تصویب اسناد بالادستی و برنامه مدیریت اقلیم، از جمله دستاوردهایی است که با وجود محدودیت‌ها و مشکلات، در دولت چهاردهم دنبال شده و باید در اجلاس ارائه شود.

وی تصریح کرد: ضرورت دارد این واقعیت نیز برای جامعه جهانی تبیین شود که جنگ، بسیاری از برنامه‌ها و تلاش‌های کشور برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش ردپای کربن را تحت تأثیر قرار داده و آثار آن تنها محدود به ایران نیست، بلکه کشورهای منطقه و حتی جهان را نیز متأثر می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، از دستگاههای ذیربط خواست هرچه سریع‌تر گزارش‌های فنی و محورهای پیشنهادی خود را به دبیرخانه اجلاس ارائه کنند تا پس از بررسی در کمیته‌های تخصصی، محتوایی منسجم، مستند و اثرگذار برای ارائه در COP۳۱ تهیه شود.

وی همچنین بر حضور فعال دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردم‌نهاد، جوانان، زنان و بخش خصوصی در اجلاس تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت همه بخش‌ها، حضور در رویدادهای جانبی، و نمایشگاه این رویداد، مستلزم هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف است.

انصاری با اشاره به میزبانی ترکیه از اجلاس COP۳۱، این رویداد را فرصتی مناسب برای حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار امیدواری کرد با انسجام، هماهنگی بین‌بخشی و آمادگی کامل، ایران بتواند حضوری فعال، اثرگذار و مبتنی بر مستندات فنی در این اجلاس بین‌المللی داشته باشد.