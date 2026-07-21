به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر سهشنبه در حاشیه سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر با قدردانی از حضور فرزانه صادق در استان، اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی ضمن بازدید از مناطق آسیبدیده ناشی از جنگ، روند اجرای پروژههای عمرانی و طرحهای حوزه راه و مسکن را از نزدیک بررسی کرد.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، وزیر راه و شهرسازی بر تسریع در مستندسازی خسارتها، انجام اقدامات کارشناسی، آواربرداری و آغاز عملیات بازسازی تأکید کرد و دستورات لازم را برای پیگیری تأمین منابع مالی این پروژهها به معاونان خود ابلاغ کرد.
استاندار بوشهر با اشاره به بازدید وزیر از بندر بوشهر گفت: در این بازدید، آخرین وضعیت ظرفیتها، تجهیزات و تأسیسات بندری مورد بررسی قرار گرفت و بر توسعه زیرساختهای این بندر نیز تأکید شد.
زارع ادامه داد: در این سفر، عملیات اجرایی پروژه ۸۳۲ واحدی «نیایش» در بوشهر و مدرسه مجموعه ۳۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن برازجان آغاز شد و همزمان پروژه ۳۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن برازجان نیز به بهرهبرداری رسید.
وی با تقدیر از قول مساعد وزیر راه و شهرسازی برای تأمین اعتبار طرحهای عمرانی استان، اظهار کرد: تسریع در اجرای این پروژهها نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم خواهد داشت.
استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت بزرگراه دالکی–کنارتخته تصریح کرد: تکمیل این محور ارتباطی، علاوه بر افزایش ایمنی تردد میان استانهای بوشهر و فارس، مسیر دسترسی استانهای جنوبی به مرکز کشور را نیز بهبود میبخشد و از اولویتهای مهم مجموعه مدیریتی استان برای بهرهبرداری هرچه سریعتر است.
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