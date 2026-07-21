به گزارش خبرگزاری مهر، فتحالله توسلی عصر سه شنبه در آیین گشایش بیستوسومین نمایشگاه بینالمللی کشاورزی همدان با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاههای تخصصی در انتقال دانش و فناوریهای نوین به مزارع، اظهار کرد: تامین آب، حفظ خاک و تولید محصولات اساسی، ارکان امنیت غذایی کشور هستند.
وی با اشاره به گردش مالی حدود ۲۴۰ میلیارد دلاری صنعت ماشینآلات کشاورزی در جهان که پیشبینی میشود به ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد، سهم فعلی ایران از این بازار جهانی را اندک دانست و افزود: بهبود جایگاه کشور در این عرصه نیازمند تقویت تولید داخلی، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه صادرات ادوات کشاورزی است.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشورهای توسعهیافته استفاده از ماشینآلات دقیق در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت، هزینهها را کاهش و بهرهوری را افزایش میدهد، تاکید کرد: هرچه ادوات کشاورزی متناسبتر با نیاز بهرهبرداران باشد، اقتصاد کشاورزان و کشور تقویت خواهد شد.
وی در ادامه به چالش مصرف سوخت ماشینآلات پرداخت و با رد این دیدگاه که سهمیه سوخت تخصیصی بیش از نیاز است، بیان کرد: مصرف بالای سوخت ناشی از فرسودگی و استهلاک بالای ناوگان فعلی است.
توسلی از تولیدکنندگان ماشینآلات خواست تا با استفاده از فناوریهای جدید و اصلاح موتور و قطعات، برای کاهش مصرف سوخت تراکتورها و کمباینها برنامهریزی کنند تا علاوه بر کاهش هزینههای تولید، از منابع ملی نیز صیانت شود.
وی همچنین بر ضرورت تدوین سیاستهای کشاورزی متناسب با اقلیمهای مختلف کشور تاکید کرد و در خصوص ظرفیتهای استانی گفت: همدان به عنوان قطب تولید سیبزمینی، نباید صرفاً به عرضه خام این محصول اکتفا کند.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی توسعه واحدهای فرآوری، تولید محصولات نیمهآماده و محصولات منجمد را برای جلوگیری از خامفروشی و ایجاد ارزش افزوده ضروری دانست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش از تولید در مزرعه تا صنایع تبدیلی، بستهبندی و صادرات، شرط اصلی دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی است و سرمایهگذاری در این حوزهها، نقشی تعیینکننده در رونق تولید و اشتغالزایی ایفا خواهد کرد.
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