به گزارش خبرنگار مهر،همزمان با برگزاری آیین فصل هفتم افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و خدماتی شهرداری نجف‌آباد، ۸۵۰ میلیارد تومان پروژه شهری با حضور استاندار اصفهان، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه نجف‌آباد، فرماندار و شهردار این شهر شامگاه شنبه به بهره‌برداری رسید یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد؛ مراسمی که در آن مسئولان بر توسعه متوازن، تکمیل زیرساخت‌های شهری، بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی، عدالت فضایی و تقویت پیوست‌های فرهنگی پروژه‌های عمرانی تأکید کردند.

توسعه شهرستان‌ها؛ راهبرد تحقق عدالت فضایی در اصفهان

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در این مراسم با اشاره به شرایط دشوار یک سال گذشته استان، اظهار کرد: با وجود بحران‌های متعدد، از ناترازی انرژی و مشکلات بخش کشاورزی گرفته تا پیامدهای جنگ اخیر و خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها، روند توسعه و اجرای پروژه‌های عمرانی در استان متوقف نشده است.

وی با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های متعدد در استان افزود: امروز نیز در نجف‌آباد حدود ۸۵۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود که برای شهری خارج از مرکز استان، حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود و نشان می‌دهد مسیر توسعه در شهرستان‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار اصفهان توسعه متوازن را مهم‌ترین راهبرد مدیریت استان دانست و گفت: عدالت زمانی محقق می‌شود که سرمایه‌گذاری، اشتغال، خدمات عمومی و زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی تنها در مرکز استان متمرکز نباشد و شهرستان‌ها نیز از امکانات لازم برای توسعه پایدار برخوردار شوند تا روند مهاجرت به کلانشهرها کاهش یابد.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه همه پروژه‌های عمرانی باید دارای پیوست اجتماعی و فرهنگی باشند، تصریح کرد: پروژه‌ای ارزشمند است که علاوه بر توسعه کالبدی شهر، موجب افزایش رضایتمندی شهروندان، تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام عمومی شود و به همین منظور تهیه اطلس رضایتمندی در دستور کار شهرداری‌های استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر خاطرنشان کرد: سیاست استان، بازسازی هوشمند و مقاوم‌سازی زیرساخت‌هاست و هیچ پروژه‌ای در استان متوقف نشده است؛ بلکه بازسازی‌ها با نگاه پدافند غیرعامل و افزایش تاب‌آوری دنبال می‌شود.

پروژه‌های زیرساختی نباید قربانی نگاه کوتاه‌مدت مدیران شوند

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیران به اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: مدیران نباید تنها به پروژه‌های زودبازده فکر کنند، بلکه باید با شجاعت اجرای طرح‌های زیرساختی را آغاز کنند؛ حتی اگر نتیجه آن در دوره مدیریت آنان قابل مشاهده نباشد.

وی نبود اعتبار را بهانه مناسبی برای توقف پروژه‌ها ندانست و افزود: قوانین مختلف از جمله برنامه هفتم توسعه، قانون مولدسازی و سایر ظرفیت‌های قانونی، ابزارهای مناسبی برای تأمین منابع مالی در اختیار مدیران قرار داده است و هنر مدیریت، خلق منابع از دارایی‌های موجود است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، اجرای پروژه‌های شهری بر پایه عدالت فضایی را از ویژگی‌های مهم مدیریت شهری نجف‌آباد دانست و گفت: شهر موجودی زنده است و توسعه آن باید متوازن باشد؛ تمرکز امکانات در یک نقطه و غفلت از مناطق کمتر برخوردار، زمینه‌ساز نارضایتی خواهد شد.

ابوترابی همچنین تکمیل کمربندی جنوبی نجف‌آباد، اجرای آزادراه نجف‌آباد به فلاورجان، تکمیل زیرگذر میدان دانشگاه آزاد، انتقال کارگاه‌های مزاحم شهری و اجرای طرح‌های مولدسازی را از مهم‌ترین پروژه‌های راهبردی غرب استان عنوان کرد و خواستار تشکیل نشست ویژه شورای برنامه‌ریزی استان برای تسریع در تصویب این طرح‌ها شد.

پیشرفت عمرانی در کنار پیوست فرهنگی معنا پیدا می‌کند

حجت‌الاسلام مصطفی حسناتی نجف‌آبادی، امام جمعه نجف‌آباد و عضو مجلس خبرگان رهبری نیز با اشاره به اینکه پیشرفت در کنار صبر، برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی محقق می‌شود، اظهار کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی زمانی ارزشمند خواهد بود که پیوست فرهنگی آنها مورد توجه قرار گیرد و توسعه شهری در کنار تقویت فرهنگ دینی و اجتماعی دنبال شود.

وی افزود: رضایت مردم، عدالت اجتماعی و توجه به نیازهای واقعی شهروندان باید محور اجرای طرح‌های عمرانی باشد و هر پروژه‌ای که بتواند نشاط، امید و کیفیت زندگی مردم را افزایش دهد، ارزشمند خواهد بود.

همدلی دستگاه‌ها، پشتوانه مدیریت بحران و توسعه نجف‌آباد

حمیدرضا محمدی فشارکی، فرماندار نجف‌آباد نیز با اشاره به نقش این شهرستان در حوادث اخیر کشور گفت: نجف‌آباد در جریان جنگ اخیر از جمله شهرستان‌هایی بود که بیشترین آسیب را متحمل شد، اما همدلی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، مدیریت شهری و مردم موجب شد روند خدمات‌رسانی و بازسازی بدون وقفه دنبال شود.

وی از همکاری گسترده شهرداری نجف‌آباد در مدیریت بحران، تأمین فضاهای مورد نیاز دستگاه‌ها و بازسازی مراکز آسیب‌دیده قدردانی کرد و افزود: پیگیری بازگشت اراضی خارج‌شده از محدوده شهرستان، تسریع در اجرای زیرگذر میدان دانشگاه آزاد، توسعه انرژی خورشیدی، رفع مشکلات صنایع و استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع پروژه‌های عمرانی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

فرماندار نجف‌آباد همچنین از آماده‌سازی پرونده‌های متعدد مولدسازی در حوزه آموزش و پرورش خبر داد و اظهار کرد: با اجرای این طرح‌ها امکان بهره‌برداری از ۹ مدرسه جدید و تأمین بخشی از منابع مالی پروژه‌های عمرانی شهرستان فراهم خواهد شد.

افتتاح ۸۵۰ میلیارد تومان پروژه؛ ادامه مسیر توسعه مدیریت شهری نجف‌آباد

عباس مرادی، شهردار نجف‌آباد نیز با ارائه گزارشی از پروژه‌های مدیریت شهری گفت: همزمان با فصل هفتم پروژه‌های شهرداری، ۸۵۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی شامل ۷۵۰ میلیارد تومان افتتاح و ۱۰۰ میلیارد تومان کلنگ‌زنی اجرا شده است.

وی افزود: نیروگاه‌های خورشیدی، احداث بلوار کشاورز، مجموعه تجاری، بهسازی میدان باغ ملی، آسفالت و بهسازی معابر، اصلاح هندسی تقاطع‌ها، احداث ساختمان اداری آرامستان، توسعه مسیرهای کوهستانی، خرید ماشین‌آلات عمرانی، نصب دوربین‌های ترافیکی و اجرای پروژه انتقال پساب از مهم‌ترین طرح‌های امروز مدیریت شهری است.

شهردار نجف‌آباد ادامه داد: در کنار این پروژه‌ها، هفت سالن ورزشی، دو مدرسه، دو فرهنگسرا، ساختمان‌های اداری مناطق شهری و ده‌ها پروژه دیگر نیز با پیشرفت مناسب در حال اجراست و مدیریت شهری با وجود شرایط ناشی از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی، بدون ایجاد بدهی قابل توجه به پیمانکاران، روند توسعه شهر را ادامه داده است.

مرادی با قدردانی از همراهی شورای اسلامی شهر، فرمانداری، نماینده مردم در مجلس، امام جمعه و استاندار اصفهان اظهار کرد: همدلی میان دستگاه‌های اجرایی موجب شده مدیریت شهری بتواند علاوه بر اجرای پروژه‌های عمرانی، در مدیریت بحران و خدمات‌رسانی به شهروندان نیز نقش مؤثری ایفا کند و مسیر توسعه نجف‌آباد با شتاب بیشتری ادامه یابد.

گفتنی است افتتاح ساختمان اداری آرامستان، افتتاح نیروگاه خورشیدی شهرداری اصفهان، کلنگ زنی مخزن آب، افتتاح و بهره برداری از بلوار کشوارز، افتتاح مجتمع تجاری میرداماد و بهره برداری از میدان امام (ره) از پروژه های شاخصی بود که امکروز توسط استاندار اصفهان افتتاح و به بهره برداری رسید.