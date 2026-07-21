به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، هویت نظامی آمریکایی که در شمال عراق و حین عملیات «انفجار کنترل‌ شده» مهمات عمل‌ نکرده‌ برجامانده از یک پهپاد سرنگون‌شده ایرانی جان باخت، شناسایی شد.

بر اساس اعلام وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، گروهبان «مایکل امانوئل سوینتون»، ساکن فایت‌ویل در ایالت کارولینای شمالی روز شنبه در پایگاه هوایی اربیل جان خود را از دست داد.

سپهبد «جان ال. رافرتی» در بیانیه‌ای اعلام کرد که این نظامی ۳۰ ساله که عضو «فرماندهی دفاع فضایی و موشکی ارتش آمریکا» بود، «حین عملیاتی» جان خود را از دست داد.