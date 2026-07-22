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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

نواف سلام: برای تضمین عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان تلاش می‌کنیم

نواف سلام: برای تضمین عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان تلاش می‌کنیم

با وجود حملات ادامه دار اسرائیل علیه لبنان، نخست وزیر این کشور بر تداوم تلاش ها برای تضمین عقب نشینی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر نخست وزیری لبنان از ورود نواف سلام نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور به منطقه به زوطر غربی واقع در جنوب لبنان خبر داد.

نخست وزیر لبنان در سخنان خود تاکید کرد: همزمان با استقرار ارتش در این منطقه روند بازگشایی مسیرها و ارائه خدمات را آغاز می کنیم.

وی اضافه کرد: به تلاش های خود برای تضمین عقب نشینی اسرائیل از سراسر خاک لبنان ادامه می دهیم. بازگشت زندگی به جنوب لبنان یک شعار نیست بلکه هدف ملی و بیانگر اتحاد در این کشور است.

لازم به ذکر است که امضای توافق چارچوب میان دولت غربگرای بیروت و رژیم صهیونیستی نتوانسته مانع حملات اشغالگران علیه لبنان شود. در عین حال دولت لبنان به دنبال اجرای دیکته های آمریکا مبنی بر خلع سلاح حزب الله است.

نواف سلام همچنین گفت: این لحظه یک لحظه ملی با ابعاد سیاسی و معنوی بزرگ است چرا که به مثابه آغاز عقب نشینی اسرائیل از خاک ما به شمار می رود.

لازم به ذکر است که روز گذشته رژیم صهیونیستی در سایه اجرای ناقص توافق چارچوب با لبنان، اجازه استقرار ارتش این کشور در سه منطقه جنوبی، که امکان اشغال آنها را نداشت، صادر کرد. 

این تحولات پس از آن رخ داد که وزارت امور خارجه آمریکا آغاز عملیات مناطق آزمایشی در شهرک‌های «فرون»، «صریف» و «زوطر غربی» را در راستای اجرای توافق چارچوب اعلام کرد. 

کد مطلب 6895602

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