شورای نگهبان از ارکان اساسی نظام در صیانت از حقوق ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی شامگاه سه‌شنبه در نشست دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان شهرستان با گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در صیانت از قانون اساسی، پاسداری از احکام اسلام، حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و حراست از حقوق ملت برشمرد و از خدمات و تلاش‌های رئیس و کارکنان دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان نوشهر قدردانی کرد.

فرماندار نوشهر با اشاره به مدیریت شرایط حساس در شهرستان اظهار کرد: موفقیت در تأمین نیازهای اساسی مردم، حفظ آرامش عمومی و تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی، حاصل همدلی، هماهنگی و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی، اعضای شورای تأمین، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، نهادهای نظارتی و همراهی مردم است.

جهانشاهی افزود: هم‌افزایی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، رمز موفقیت در مدیریت شرایط و استمرار خدمت‌رسانی به شهروندان بوده و حمایت‌ها و هدایت‌های استاندار مازندران نیز نقش مؤثری در تحقق این اهداف داشته است.

در این دیدار، شمسعلی نورمحمدی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان نوشهر، نیز با قدردانی از تعامل و همکاری فرمانداری، مدیریت شهرستان در مقاطع حساس را قابل تقدیر دانست.

وی گفت: با وجود حضور گسترده مسافران در شهرستان، با برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام‌شده، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی، نان و خدمات مورد نیاز شهروندان و مسافران ایجاد نشد و روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی نیز بدون وقفه ادامه یافت.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان نوشهر همچنین از حضور مستمر فرماندار، معاونان فرمانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجتماعات مردمی و پاسخگویی مستقیم به مطالبات شهروندان قدردانی کرد و این رویکرد را در تقویت همبستگی، حفظ آرامش و امنیت عمومی مؤثر دانست.