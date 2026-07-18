پرنیان: شورای نگهبان حافظ اسلامیت نظام و پاسدار قانون اساسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز پرنیان با اشاره به سالروز تشکیل شورای نگهبان، این نهاد را حافظ اسلام و قانون اساسی دانست و گفت: شورای نگهبان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است که وظیفه حراست از شرع، قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.

وی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی بر جایگاه شورای نگهبان افزود: این نهاد نقش مهمی در حفظ هویت نظام، صیانت از ارزش‌های انقلاب و تضمین سلامت فرآیندهای قانونی کشور دارد و تضعیف آن می‌تواند آسیب‌های جدی برای نظام به همراه داشته باشد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات فارس با بیان اینکه شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی سه مأموریت اصلی بر عهده دارد، افزود: نظارت بر مصوبات مجلس برای جلوگیری از مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات، سه وظیفه اساسی این شورا است.

پرنیان گفت: جمهوری اسلامی بر پایه آرای مردم و انتخابات اداره می‌شود و شورای نگهبان با نظارت بر فرآیند انتخابات، نقش مهمی در صیانت از حقوق مردم و تحقق مردم‌سالاری دینی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها گفت: در استان فارس ۱۵ مرکز نظارتی فعال است و ناظران این شورا با آموزش‌های مستمر، وظیفه خود را در صیانت از آرای مردم و سلامت انتخابات انجام می‌دهند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر اهمیت وحدت، انسجام ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای عبور از چالش‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.