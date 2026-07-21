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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

آیت‌الله قمی:

مادران شهدا نقش ماندگاری در شکل‌گیری فرهنگ ایثار ایفا کردند

مادران شهدا نقش ماندگاری در شکل‌گیری فرهنگ ایثار ایفا کردند

پاکدشت- معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب، در مراسم بزرگداشت کوکب اسکندری، مادر شهیدان قمی گفت: مادران شهدا نقش ماندگاری در شکل‌گیری فرهنگ ایثار ایفا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن قمی، معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مراسم بزرگداشت کوکب اسکندری، مادر سه شهید، با تأکید بر جایگاه خانواده‌های شهدا، گفت: نقش مادران شهدا تنها به از دست دادن فرزندانشان محدود نبوده، بلکه آنان با تربیت دینی، صبر و استقامت، در شکل‌گیری و تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت در ایران نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی خانواده‌های شهدا را از ارکان شکل‌گیری فرهنگ ایثار در نظام اسلامی توصیف کرد و گفت: مادران شهدا با تربیت فرزندانی بر پایه ایمان و باورهای دینی، زمینه حضور آنان در عرصه‌های دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب را فراهم کردند.

او با اشاره به جایگاه صبر در فرهنگ اسلامی، تحمل داغ فرزند را جلوه‌ای از ایمان عمیق دانست و افزود از نگاه آموزه‌های دینی، کسانی که چنین سختی‌هایی را با بردباری پشت سر می‌گذارند، از جایگاهی ویژه برخوردارند.

معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری همچنین حضرت زینب و حضرت ام‌البنین را الگوهایی برای مادران شهدا خواند و گفت: استقامت و رضایت آنان در برابر حوادث، موجب شده است فرهنگ مقاومت در جامعه تداوم یابد و به نسل‌های بعد منتقل شود.

آیت‌الله قمی نقش خانواده‌ها را در پرورش جوانانی با فرهنگ ایثار و شهادت، تعیین‌کننده دانست و گفت: تربیت مبتنی بر ایمان و ولایت‌مداری، به پرورش نسلی انجامید که در مقاطع حساس، جان خود را در راه دفاع از کشور و ارزش‌های مورد نظر نظام فدا کردند.

او در پایان، حضور مردم در آیین‌های بزرگداشت خانواده‌های شهدا را نشانه قدردانی از نقش این خانواده‌ها در حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت دانست و تأکید کرد: این میراث، همچنان بخشی از سرمایه اجتماعی و فرهنگی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

کد مطلب 6895209

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