به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن قمی، معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مراسم بزرگداشت کوکب اسکندری، مادر سه شهید، با تأکید بر جایگاه خانواده‌های شهدا، گفت: نقش مادران شهدا تنها به از دست دادن فرزندانشان محدود نبوده، بلکه آنان با تربیت دینی، صبر و استقامت، در شکل‌گیری و تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت در ایران نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی خانواده‌های شهدا را از ارکان شکل‌گیری فرهنگ ایثار در نظام اسلامی توصیف کرد و گفت: مادران شهدا با تربیت فرزندانی بر پایه ایمان و باورهای دینی، زمینه حضور آنان در عرصه‌های دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب را فراهم کردند.

او با اشاره به جایگاه صبر در فرهنگ اسلامی، تحمل داغ فرزند را جلوه‌ای از ایمان عمیق دانست و افزود از نگاه آموزه‌های دینی، کسانی که چنین سختی‌هایی را با بردباری پشت سر می‌گذارند، از جایگاهی ویژه برخوردارند.

معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری همچنین حضرت زینب و حضرت ام‌البنین را الگوهایی برای مادران شهدا خواند و گفت: استقامت و رضایت آنان در برابر حوادث، موجب شده است فرهنگ مقاومت در جامعه تداوم یابد و به نسل‌های بعد منتقل شود.

آیت‌الله قمی نقش خانواده‌ها را در پرورش جوانانی با فرهنگ ایثار و شهادت، تعیین‌کننده دانست و گفت: تربیت مبتنی بر ایمان و ولایت‌مداری، به پرورش نسلی انجامید که در مقاطع حساس، جان خود را در راه دفاع از کشور و ارزش‌های مورد نظر نظام فدا کردند.

او در پایان، حضور مردم در آیین‌های بزرگداشت خانواده‌های شهدا را نشانه قدردانی از نقش این خانواده‌ها در حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت دانست و تأکید کرد: این میراث، همچنان بخشی از سرمایه اجتماعی و فرهنگی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.