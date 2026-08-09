کاهش سهمیه سوخت چالش تازه کشاورزان کردستان؛ جبران ۳۲ میلیون لیتر کسری

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: تأمین سوخت مورد نیاز ماشینآلات کشاورزی در فصل کشت و برداشت، یکی از الزامات استمرار فعالیت در بخش کشاورزی به شمار میرود موضوعی که هرگونه اختلال در آن میتواند مستقیماً بر روند تولید، برداشت محصولات و هزینههای کشاورزان اثرگذار باشد.
در استان کردستان که بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی و معیشتی مردم به کشاورزی وابسته است، تأمین سوخت تراکتورها و کمباینها اهمیت بیشتری پیدا میکند با این حال، کاهش سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی در سال جاری به یکی از دغدغههای جدی کشاورزان تبدیل شده و فعالان این بخش نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند.
بر اساس اظهارات نماینده مردم قروه و دهگلان، سهمیه سوخت تعیینشده برای استان کردستان در حالی ۱۱۳ میلیون لیتر اعلام شده که برآورد اولیه نیاز بخش کشاورزی استان ۱۴۵ میلیون لیتر بوده است؛ اختلافی ۳۲ میلیون لیتری که به گفته وی باید جبران شود.
کاهش سهمیه با استناد به دو تغییر در برآوردها
محمد رسول شیخیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح دلایل کاهش سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی، اظهار کرد: در برآوردهای اولیه، نیاز استان کردستان حدود ۱۴۵ میلیون لیتر پیشبینی شده بود، اما در فرآیند بررسی و ابلاغ سهمیه به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، این میزان به ۱۱۳ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد.
وی افزود: یکی از دلایل این کاهش، گزارشی بود که از سوی جهاد کشاورزی درباره کاهش سطح زیرکشت ارائه شد و دلیل دیگر نیز تغییر در میزان مصرف روزانه سوخت هر دستگاه تراکتور بود.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال گذشته میزان مصرف روزانه هر تراکتور ۱۴ لیتر در نظر گرفته شده بود، اما برای سال جاری این میزان به ۱۰.۵ لیتر کاهش یافته است؛ این در حالی است که کاهش فعالیتهای کشاورزی به آن شکلی که در محاسبات لحاظ شده، اتفاق نیفتاده است.
شیخیزاده تصریح کرد: مجموعهای متشکل از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعیین و توزیع سهمیه سوخت نقش دارند و مجموع این تصمیمات در نهایت باعث کاهش سهمیه اختصاصیافته به کشاورزان شده است.
محاسبه مصرف تراکتورها نیازمند بازنگری است
شیخیزاده در پاسخ به این سوال که چرا میزان مصرف روزانه تراکتورها ۱۰.۵ لیتر محاسبه شده و آیا این عدد با واقعیت فعالیت ماشینآلات کشاورزی در استان کردستان همخوانی دارد، اظهار کرد: این میزان مصرف بر اساس فرمولی تعیین شده که جهاد کشاورزی و وزارت نفت برای محاسبات خود در نظر گرفتهاند، اما در این فرمول به فرسودگی ناوگان ماشینآلات کشاورزی توجه کافی نشده است.
وی بیان کرد: در محاسبات انجامشده این فرض وجود داشته که با نوسازی ناوگان کشاورزی، مصرف سوخت کاهش پیدا کرده است، در حالی که چنین شرایطی در عمل محقق نشده و بخش قابل توجهی از ماشینآلات کشاورزی همچنان فرسوده هستند.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفت و پذیرفته شد که شیوه محاسبه مصرف سوخت نیازمند اصلاح است و باید میزان واقعی مصرف ماشینآلات در تعیین سهمیه مورد توجه قرار گیرد.
به گفته شیخیزاده، قرار است مبنای محاسبه سهمیه سوخت اصلاح شده و میزان مصرف ۱۴ لیتر در روز که در سال گذشته ملاک قرار گرفته بود، بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.
خرید سوخت از بازار آزاد هزینه مضاعفی به کشاورزان تحمیل کرد
وی تصریح کرد: کاهش سهمیه سوخت در ماههای اخیر تنها به کاهش میزان سوخت تحویلی به کشاورزان محدود نمانده و، بخشی از بهرهبرداران برای ادامه فعالیت خود ناچار به تأمین سوخت از بازار آزاد شدهاند.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال مبنی بر کاهش سهمیه سوخت چه میزان خسارت به کشاورزان کردستان وارد کرده است، بیان کرد: نمیتوان در حال حاضر رقم دقیق خسارت واردشده را اعلام کرد، اما کاهش سهمیه باعث ایجاد اختلال در روند انجام امور کشاورزی شده و کشاورزان برای تأمین سوخت مورد نیاز خود با هزینههای بیشتری مواجه شدهاند.
وی ادامه داد: بخشی از کشاورزان در دو، سه ماه گذشته برای جبران کمبود سوخت مورد نیاز خود به خرید از بازار آزاد روی آوردهاند که این مسئله هزینه مضاعفی را به آنها تحمیل کرده است.
شیخیزاده تأکید کرد: اگرچه آمار دقیق میزان خسارت واردشده به کشاورزان در دست نیست، اما نمیتوان آثار این کمبود را بر روند فعالیتهای کشاورزی نادیده گرفت و باید هرچه سریعتر برای جبران آن اقدام شود.
مجلس برای جبران کسری سوخت وارد عمل شد
وی با بیان اینکه موضوع کاهش سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی در سطح مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری شده است، با اشاره به آخرین پیگیریهای انجامشده، گفت: در جلسهای با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر جهاد کشاورزی و معاون وزیر نفت در حوزه فرآوردههای نفتی، موضوع کمبود سهمیه سوخت مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه مصوب شد کسری سوخت در ماههای مرداد و شهریور جبران شود و در مجموع، ماهانه ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت در میان استانهای کشور توزیع شود.
نماینده مردم قروه و دهگلان ادامه داد: برای استان کردستان نیز چهار میلیون لیتر سهمیه سوخت برای مردادماه اختصاص یافته و این سهمیه ابلاغ شده است.
شیخیزاده با تأکید بر ضرورت اجرای سریع این مصوبه در استان گفت: از مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و جهاد کشاورزی استان انتظار میرود سازوکار توزیع این سهمیه را هرچه سریعتر فراهم کنند تا کشاورزان در انجام فعالیتهای خود با مشکل مواجه نشوند.
سهم واقعی کردستان ۱۴۵ میلیون لیتر است
بر اساس اعلام نماینده مردم قروه و دهگلان، نیاز واقعی استان کردستان برای تأمین سوخت ماشینآلات کشاورزی ۱۴۵ میلیون لیتر برآورد شده، اما سهمیه اختصاصیافته در مرحله نخست ۱۱۳ میلیون لیتر بوده است.
وی گفت: این اختلاف ۳۲ میلیون لیتری در شرایطی ایجاد شده که فعالیتهای کشاورزی استان متناسب با کاهش اعمالشده در محاسبات، کاهش نیافته است و کشاورزان همچنان برای عملیات آمادهسازی زمین، کاشت، داشت و برداشت به ماشینآلات و سوخت وابسته هستند.
شیخیزاده تأکید کرد: این کسری باید جبران شود و ابلاغ سهمیه جدید نیز به معنای آن است که در سطح استان باید فرآیند توزیع و دسترسی کشاورزان به سوخت با سرعت بیشتری انجام شود.
ضرورت تصمیمگیری بر اساس آمار واقعی
یکی دیگر از موضوعات مهم در این زمینه، مشخص بودن تعداد ماشینآلاتی است که از کاهش سهمیه سوخت تأثیر پذیرفتهاند تراکتورها و کمباینها بخش اصلی عملیات مکانیزه کشاورزی در استان را بر عهده دارند و هرگونه محدودیت در تأمین سوخت آنها میتواند زمانبندی عملیات کشاورزی را با مشکل مواجه کند.
شیخی زاده در پاسخ به این سوال که با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت، راهکار کوتاهمدت برای جلوگیری از ایجاد اختلال در عملیات کشاورزی چیست، اظهار کرد: راهکار اصلی، تصمیمگیری بر مبنای آمار و اطلاعات دقیق است و غیر از این، راهحل مؤثری برای مدیریت این مسئله وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: باید نیاز واقعی بخش کشاورزی، تعداد ماشینآلات، میزان فعالیت و شرایط فرسودگی ناوگان در محاسبات لحاظ شود تا سهمیه سوخت بر اساس واقعیتهای موجود تعیین شود.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبه جبران کسری سوخت گفت: کشاورزان نباید به دلیل کاهش سهمیه با وقفه در فعالیتهای خود یا افزایش هزینههای تولید مواجه شوند.
به نظر میرسد اصلاح شیوه محاسبه سهمیه، جبران کسری اختصاصیافته و تسریع در توزیع سوخت ابلاغشده میتواند بخشی از مشکلات ایجادشده برای بهرهبرداران بخش کشاورزی کردستان را کاهش دهد؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند هماهنگی میان دستگاههای متولی و تصمیمگیری بر مبنای آمار واقعی و شرایط میدانی کشاورزی استان است.
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