فرمانداری تهران خواستار بازنگری در توزیع عوارض اتباع خارجی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دشتی، معاون امنیتی و انتظامی فرماندار تهران، روز سه شنبه در نشست کمیسیون ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی شهرستان تهران، گفت: برخی دهیاریها به دلیل حضور شمار قابل توجهی از اتباع خارجی، بخش مهمی از خدمات عمومی را ارائه میکنند، اما از درآمدهای حاصل از عوارض این حوزه سهمی دریافت نمیکنند.
او با بیان اینکه پیگیریهای اداری برای اصلاح این روند آغاز شده است، خواستار تهیه فهرستی از دهیاریهایی شد که بیشترین حجم خدمات را به اتباع ارائه میکنند تا موضوع اختصاص بخشی از عوارض به این مناطق در جلسات تخصصی بررسی شود.
دشتی همچنین به عملکرد سامانه ۱۴۳۸، که برای دریافت گزارشهای مردمی درباره حضور و فعالیت اتباع غیرمجاز راهاندازی شده، اشاره کرد و گفت: گزارشهای ثبتشده پس از بررسی اولیه از سوی استانداری، به فرمانداری و سپس پلیس مهاجرت و گذرنامه ارجاع میشود، اما لازم است دستگاههای مسئول نتایج رسیدگی به این گزارشها را بهصورت شفاف اعلام کنند.
به گفته او، در یک سال گذشته شمار قابل توجهی گزارش از طریق این سامانه ثبت شده و اکنون باید میزان اثربخشی آن، تعداد پروندههای رسیدگیشده و موانع موجود در روند پیگیری مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون امنیتی و انتظامی فرماندار تهران در ادامه بر اجرای کامل مقررات مربوط به اسکان اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: اجاره هرگونه ملک به اتباع غیرمجاز ممنوع است و همه دستگاههای مسئول موظفاند بر اجرای این ضوابط نظارت داشته باشند.
در این جلسه همچنین دستورالعمل مربوط به اجاره املاک به اتباع خارجی بررسی شد و بر ابلاغ آن از سوی اتحادیه مشاوران املاک به تمامی اعضا، نظارت مستمر بر اجرای مقررات و ارائه گزارش عملکرد دستگاههای مسئول در حوزه ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی تأکید شد.
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