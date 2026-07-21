از بیرجند تا هفت جبهه نبرد؛ روایتی از ۷۰ سال مبارزه رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن زمانی سه شنبه شب در تجمعات شبانه مردم بیرجند در میدان اجتماعات شهید رییسی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ثمرات و میوه های فراوانی داشته است.

مشاور مدیر حوزه های علمیه و دستیار ویژه در امور مذاهب اسلامی بیان کرد: یکی از میوه ها و ثمرات این است که افراد فاسدی بر ما حاکم بودند که انقلاب اسلامی باعث شد که صالح ترین افراد از سلاله اهل بیت(ع) ولی و حاکم ما شوند.

وی تصریح کرد: امام(ره) از مومن ترین و متدین تریم افراد عصر خود بود و کمالات اخلاقی فراوانی داشتند که این کمالات در رهبر شهید انقلاب هم وجود داشت.

مشاور مدیر حوزه های علمیه و دستیار ویژه در امور مذاهب اسلامی ادامه داد: امام شهید ما بدون مبالغه از جامعیتی برخوردار بودند که در طول تاریخ هزار ساله در کمتر عالمی وجود داشت.

جهاد از نوجوانی

زمانی با اشاره به چند مورد از ویژگی های امام خامنه ای شهید ادامه داد: امام شهید سابقه ۷۰ سال مبارزه داشتند و از دوران نوجوانی و آشنایی با مرحوم شهید نواب صفوی این جهاد و مبارزه را آغاز کردند.

مشاور مدیر حوزه های علمیه و دستیار ویژه در امور مذاهب اسلامی تصریح کرد: امام شهید مبارزه رسمی با طاغوت در سال ۴۲ را از بیرجند آغاز کرد که خود سرمنشاء اتفاقات متعددی بود.

زمانی با اشاره به اینکه ایشان مبارزه در راستای اقامه حق و رفع طاغوت و ظلم را تا روزهای آخر عمر شریفشان ادامه داد: گفت: این ها را می گوییم تا بدانید چه کسی را از دست داده ایم.

مشاور مدیر حوزه های علمیه و دستیار ویژه در امور مذاهب اسلامی تصریح کرد: ایشان در هفت میدان با هفت دشمن جنگید.

هفت دشمن در هفت میدان

وی ادامه داد: مقابله با پهلوی و رژیم طاغوت، تفکر کمونیسم، نفوذی های بعد از انقلاب، مجاهدین خلق و انحرافات آن، رژیم بعث و صدام، جریان داعش و سلفی، تشییع لندنی و انگلیسی و در نهایت آمریکا و اسراییل هفت دشمنی بود که رهبر شهید در عمر خود با آنان مبارزه کرد.

زمانی تأکید کرد: رهبر فعلی ما وارث همین امام شهید با چنین سابقه مجتهدات است.

حضور در هشت عملیات دفاع مقدس

مشاور مدیر حوزه های علمیه و دستیار ویژه در امور مذاهب اسلامی تصریح کرد: آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای نیز در خانه جهاد متولد شده و جلوی چشم ایشان پدر عزیزشان را زندانی کردند.

وی یادآور شد: آیت الله سید مجتبی خامنه ای در هشت عملیات دفاع مقدس حضور داشتند و اصرار داشتند که ناشناس و با لباس بسیجی در سال های دفاع مقدس حضور داشته باشند.

زمانی با اشاره به ارتباط آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای با گروه های مقاومت یادآور شد: خداوند رهبری با ما داده است که عمر خود را در کوران جهاد گذرانده و این شجاعت در بیانیه های ایشان مشخص است.