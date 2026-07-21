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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۹

ضرورت فرهنگ سازی مصرف بهینه برق در روزهای اوج گرما توسط ائمه جمعه

ضرورت فرهنگ سازی مصرف بهینه برق در روزهای اوج گرما توسط ائمه جمعه

قم - استاندار قم با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در روزهای اوج گرما، از ائمه جمعه خواست با فرهنگ‌سازی و دعوت مردم به صرفه‌جویی، زمینه عبور از این دوره را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو، در جلسه گردهمایی ائمه جمعه استان قم که با حضور آیت الله سید محمد سعیدی در سالن جلسات شبستان آستان مقدس حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار کرد: قم همیشه در تاریخ ایران اسلامی الگو بوده است و مردم قم نیز نقش بسزایی در این الگو بودن داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه مردم قم همیشه در مراسم‌های مختلف حضور پرشوری داشته‌اند، مطرح کرد: این مردم در تشییع رهبر شهید نیز به خوبی پای کار آمدند و ضمن حضور در مراسم، میزبانی شایسته‌ای نیز از زائرین دیگر استان‌ها انجام دادند.

استاندار قم با بیان اینکه ظرفیت و استعداد خوبی در قم وجود دارد، عنوان کرد: اگر تاکنون از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است، کم کاری مسئولین را شاهد بوده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در قم بازخورد خوبی به ویژه در خارج از استان قم داشت، بیان کرد: یکی از اتفاقات ویژه که در این مراسم رقم خورد، پوشش رسانه‌ای مطلوب برنامه تشییع پیکر رهبر شهید در قم بود.

بهنام‌جو اضافه کرد: اینکه دشمن امروز به فکر فتنه‌های جدید افتاده است بخاطر اتحاد و وحدتی است که مردم در مراسم تشییع رهبر شهید نشان دادند.

وی با بیان اینکه پوشش رسانه‌ای برنامه‌های ائمه جمعه در بخش‌ها و شهرستان‌ها نیز باید انجام شود، اذعان کرد: طی جلسه‌ای با صداوسیما و فرمانداران هزینه‌های لازم این پوشش رسانه‌ای را تامین خواهیم کرد.

استاندار قم با اشاره به اینکه امروز نیازمند صرفه جویی مصرف هستیم، تصریح کرد: تا حدود دو هفته آینده اوج گرمای هوای استان به پایان خواهد رسید و در این ایام به صورت ویژه نیازمند مدیریت مصرف هستیم.

وی با بیان اینکه از ائمه جمعه استان درخواست داریم در تریبون‌های مختلف نسبت به موضوع صرفه‌جویی تاکید داشته باشند، یادآور شد: امسال ظرفیت تولید برق استان افزایش یافت ولی جنگ اخیر موحب شد شاهد خاموشی هایی باشیم که با مدیریت مصرف می‌توانیم از این مشکلات عبور کنیم.

کد مطلب 6895305

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