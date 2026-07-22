وضعیت هوای اصفهان قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح چهارشنبه ۳۱ تیرماه با میانگین ۱۵۳ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌های ۲۵ آبان با عدد ۱۳۸، خیابان پروین اعتصامی ۱۴۲، دانشگاه صنعتی ۱۴۹، علوم‌پزشکی اصفهان ۱۳۳، رهنان ۱۳۵، زینبیه ۱۱۵، سپاهان‌شهر ۱۴۶، فرشادی و ولدان ۱۳۹، فیض ۱۲۸، کاوه و کردآباد ۱۴۴ و میرزا طاهر ۱۴۵ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم افراد جامعه است‌.

شاخص هوا در ایستگاه‌ خیابان رودکی با عدد ۴۰۰ و ایستگاه محور شرق اصفهان (قهاب) ۳۸۷ AQI وضعیت خطرناک و پارک زمرم با عدد ۹۷ قابل قبول را نشان می‌دهد.

هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا همچنان در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان تا پنج روز آینده ادامه دارد. این مرکز برای تشدید وزش باد و احتمال وقوع توفان‌های لحظه‌ای و نفوذ توده گردوخاک و بالا رفتن شاخص آلودگی هوا در مناطق یاد شده طی ۲۴ ساعت پیش رو هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.