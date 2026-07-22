توضیح مدیریت بحران استانداری درباره صدای انفجار در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حوالی ساعت ۲:۴۰ بامداد چهارشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، یک مرکز نظامی در اطراف شهر تبریز هدف حمله هوایی ارتش آمریکا قرار گرفت و صدای انفجار شنیده‌شده در شهر نیز ناشی از این حمله بوده است.

در این اطلاعیه با تأکید بر حفظ آرامش عمومی آمده است: هیچ نقطه‌ای از داخل شهر تبریز در این حمله هدف قرار نگرفته و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی همچنین اعلام کرد: اطلاعات و جزئیات تکمیلی این حادثه پس از بررسی‌های لازم، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.