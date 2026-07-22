به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد هر سایت هسته‌ای که ایران قصد فعال‌سازی مجدد آن را داشته باشد، بار دیگر هدف حمله قرار خواهد گرفت.

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز اعلام کرد تحریم‌های واشنگتن علیه ایران ادامه خواهد یافت و فشارها بر تهران در حال افزایش است و احتمال تشدید آن نیز وجود دارد.

در مقابل، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، با تأکید بر پایبندی ایران به حقوق قانونی خود در هرگونه مذاکره با آمریکا، تصریح کرد ایران تحت هدایت رهبر معظم انقلاب به مسیر خود ادامه خواهد داد.

