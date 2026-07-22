توضیح فرماندار آبدانان درباره حمله ساعتی قبل به نقاطی از استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار آبدانان حمله هوایی به منطقه دینارکوه آبدانان را تایید کرد.

بهزاد نورمحمدی گفت:این حمله هیچ تلفات جانی نداشته است.

همچنین حمله هوایی به منطقه انارک در چوار منجر به آتش سوزی در اراضی منابع طبیعی شد.