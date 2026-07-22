«تجارب ملل» تنها مجله دوزبانه تخصصی مبارزه با فساد در کشور است

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: مجله «تجارب ملل» که توسط مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی به چاپ می‌رسد به مطالعات تطبیقی از برنامه‌های تحولی کشورهای مختلف در حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد می‌پردازد که تاکنون ۹ جلد آن منتشر شده و جلد دهم آن نیز در حال انتشار است. این مجله از شماره هفتم به صورت دو زبانه منتشر شده و قرار است طی دو سال آینده به عنوان مرجع مطالعات تطبیقی سلامت اداری در کشور معرفی شود.

استقبال از تولید محصولات به زبان انگلیسی انتشارات سازمان بازرسی باعث شد مجله تجارب ملل به زبان انگلیسی و عربی نیز ترجمه شود تا با استفاده از ظرفیت ارتباطات بین المللی، از دستاوردها و نوآوری‌های آنان نیز در داخل استفاده شود.

برای تشریح پیرامون ماهیت مجله گفت‌وگویی با حجت الاسلام محمدامین کیخای فرزانه سردبیر «تجارب ملل» و رییس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی داشته‌ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.

*در ابتدا درباره ضرورت و فلسفه انتشار این مجله توضیح دهید.

«تجارب ملل» قرار است نقطه اتصال مهمترین اخبار، رویدادها، تحولات علمی، اجرایی و تطبیقی کشورها در عرصه سلامت اداری و مبارزه با فساد با جمعه علمی کشور باشد. اکنون مرکز ما مرجعیت تولید اثر با موضوع سلامت اداری و مبارزه با فساد را در میان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی کشور دارد و به همین علت باید اطلاع رسانی علمی و تخصصی به دانشجویان و اساتید و نخبگان کشور در این عرصه داشته باشیم.

اکنون هیچ مجموعه علمی در کشور چنین کار ویژه‌ای را برای خود تعریف نکرده است لذا ما مجله «تجارب ملل» را ارتقا داده‌ایم درحالیکه در ابتدا این مجله بیشتر مجله‌ای سازمانی تلقی می‌شد. امروز که ۱۵ نفر از اساتید و نخبگان در عرصه‌های مختلف مبارزه با فساد و شفافیت عضو هیات تحریریه ثابت این مجله هستند، نوآورانه بودن و توجه به پیشران‌های تحولی در دنیا در قالب این فصلنامه حدود ۲۵۰ صفحه‌ای، مزیت انحصاری این اثر است.

۹ گروه تخصصی موضوعی در مرکز آموزش و پژوهش در حال فعالیت هستند که زمینه کاری آنها مطالعات تطبیقی نیز است و مطالب را از زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسوی به فارسی ترجمه می‌کنند. امیدواریم در نمایشگاه کتاب سال آینده هم ۱۰ نسخه کتاب در حوزه مطالعات مبارزه با فساد و سلامت اداری به زبان انگلیسی عرضه کنیم.

*مهمترین افقی که برای انتشار این مجله درنظر گرفته شده است، چیست؟

«تجارب ملل»، تنها مجله دو زبانه تخصصی سلامت اداری و مبارزه با فساد با رویکردهای ذکر شده است که به تجربه‌های سایر کشورها می‌پردازد. محتوای این مجله از سایر زبان‌ها به فارسی ترجمه می‌شود اما از دو شماره قبل به زبان انگلیسی هم بازگردانده شده است.

مهمترین اقدام مجله، فرهنگ سازی تخصصی و علمی برای فرهیختگان و صاحبنظران در عرصه سلامت اداری است. مهمترین افق درنظر گرفته شده برای آینده مجله تجارب ملل، فرهنگ سازی و توسعه علمی برای ایجاد الگوهای بومی و داخلی از طریق گردآوری بهترین تجارب و دستاوردهای سایر کشورها در این مجله است.

*اساسا به چه علت انتشارات سازمان اقدام به چاپ منشورات دوزبانه کرده است؟

برای شناختن ضرورت‌های پرداختن به مطالعات تطبیقی در حوزه‌های تخصصی مانند سلامت اداری و مبارزه با فساد باید مشخص شود وضعیت منشورات دوزبانه در حوزه‌های تخصصی در کشور چگونه است و نیازهای ما در داخل و خارج از کشور نسبت به این موضوع چگونه تعریف می‌شود.

شناخت کشورها از یکدیگر منوط به وجود منابع علمی و با زبان‌های بومی هر کشور است. هر چقدر این منابع تعدد بیشتری داشته باشند، شناخت ما از آن حوزه بیشتر و جامع تر خواهد شد. ما با این نیاز انبوه در داخل کشور مواجه هستیم. حال باید پرسید مبتنی بر نیاز علمی، تقنینی، حقوقی و اداری جامعه ایران چه ظرفیت‌هایی را در عرصه تخصصی سلامت اداری و مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم و چقدر این ظرفیت‌ها در حوزه‌های اجرایی پیاده سازی شده است؟

مهم تر از این موارد اینکه چه تحولاتی را در حکمرانی کشور ایجاد کرده است. چنین نیازهایی و عدم وجود منابع استاندارد علمی به زبان‌های دیگر مانند انگلیسی، عربی و فرانسوی برای مخاطبان خارجی زبان، ما را به سمت ترجمه برخی از منابع علمی متقن و استاندارد داخلی از زبان فارسی رهنمون کرد.

ما به علت فقر ادبیات تطبیقی به زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه برنامه‌ای را از دو سال قبل آغاز کرده‌ایم. اولین گام انتشار مجله تجارب ملل بود که مطالعات تطبیقی از برنامه‌های تحولی کشورهای مختلف در حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد را رصد و به جامعه علمی ارائه کند.

ما در اجلاسیه تهران در حوزه آمبودزمان کشورهای اسلامی در سال ۱۴۰۴، «مجله تجارب ملل» را به عنوان ویژه نامه این اجلاسیه آماده کردیم. نسخه فارسی و انگلیسی این مجله آماده گردید و روز برگزاری اجلاسیه برای اولین بار نسخه انگلیسی آن ارائه شد. این نسخه انگلیسی به سایر کشورها در آشنایی با دستاوردهای کشور کمک می‌کرد. ما در همین اجلاسیه اولین کتاب ترجمه به انگلیسی با عنوان معرفی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد آمبودزمانی ایران را نیز عرضه کردیم.

*آیا علاوه بر «تجارب ملل»،آثار دوزبانه دیگری در مرکز آموزش و پژوهش به چاپ می‌رسد؟

با تاکید رییس سازمان بازرسی کل کشور بر تقویت رویکرد تولیدات دو زبانه در این مرکز، اولین مجموعه تخصصی نظارت و بازرسی در آیینه قوانین و مقررات کشور به زبان انگلیسی ترجمه شد و مخاطبان در داخل و خارج از کشور می‌توانند از این کتاب استفاده کنند. در گام بعدی مجموعه سه جلدی قوانین و مقررات تنقیح شده سلامت اداری در نمایشگاه کتاب رونمایی شد و نسخه انگلیسی آن هم در حال ترجمه است و احتمالا تا شهریورماه برای مخاطبان خارج از کشور آماده می‌شود.

استقبال از تولید محصولات به زبان انگلیسی، ما را به این سمت سوق داده است که مجله تجارب ملل و بعضی دیگر از آثار انگلیسی به زبان عربی نیز ترجمه شود تا به همکاری‌های علمی ما هم کمک کند.

*مخاطبان فارسی زبان و انگلیسی زبان مجله را چه گروه و طیف‌هایی تشکیل می‌دهند؟

این مجله اکنون برای دبیرخانه آمبودزمان‌های کشورهای اسلامی و به زودی برای دبیرخانه آمبودزمان‌های کشورهای آسیایی ارسال خواهد شد. نسخه انگلیسی این مجله نیز برای سفارتخانه‌های کشورهای مختلف و برخی از نهادهای مرتبط با سلامت اداری و مبارزه با فساد ارسال می‌شود. همچنین مطالب این مجله اکنون به زبان انگلیسی و به زودی به زبان عربی در سایت آمبودزمان ایران در دسترس قرار می‌گیرد.

مخاطبان داخلی هم بیشتر دانشگاه ها، پژوهشگاه‌ها، اعضای شورای عالی قضایی، دانشجویان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه‌های تخصصی سلامت اداری و مبارزه با فساد هستند. امیدواریم تا دو سال آینده این مجله را به عنوان مرجع مطالعات تطبیقی سلامت اداری در کشور معرفی کنیم.

مجموعه سازمان بازرسی در نهادهای مختلف بین المللی مانند آمبودزمان‌های کشورهای آسیایی و اسلامی و نهادهای مبارزه با فساد عضو است. بر اساس رهنمود رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر جهاد تبیین و رسانه‌ای نسبت به دستاوردهای کشور، امیدواریم در آینده ترجمه از زبان فارسی کتاب های مجموعه قوانین و مقررات شفافیت و مجموعه قوانین و مقررات تعارض منافع را هم انجام دهیم.

*انتشار این مجله تا چه میزان به تعامل میان نویسندگان داخلی با سایر کشورها کمک کرده است؟

نشست‌های تخصصی با کشورهای عربی و اروپایی به صورت برخط برگزار می‌شود به طوریکه اکنون در کشورهای عراق، لبنان، آذربایجان، ترکیه، پاکستان تا مصر و مراکش علاقمند به انجام همکاری‌های علمی با ما هستند. امیدواریم با ایجاد مرکز مطالعات تطبیقی در کنار مرکز آموزش و پژوهش سازمان، زمینه همکاری سایر کشورها علاقمند به انتقال تجارب با این مرکز فراهم شود.

ما از شماره قبل مجله تجارب ملل، بخش ویژه فرانسوی را در آن گنجاندیم و درصدد هستیم محصولات خود را از طریق فضای مجازی و استفاده از ظرفیت ارتباطات بین المللی برخط در اختیار سایر کشورها قرار داده و از ظرفیت‌ها، دستاوردها و نوآوری‌های آنان هم استفاده کنیم.