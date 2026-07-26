اولین روز «آکادمی ترویج خواندن» در کتابخانه شهید باهنر

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین روز «آکادمی ترویج خواندن» با هدف شناسایی و توانمندسازی نوجوانان مستعد، در قالب بوت‌کمپ آموزشی «نوجوانان فن تاب» ویژه اعضای فعال کتابخانه‌ها، صبح امروز شنبه ۳ مردادماه با حضور سیامک محبوب؛ معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی، هدی رضایی بدر؛ سرپرست اداره‌کل ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی، تنی چند از اساتید دوره و ۲۰ نفر از اعضای فعال کتابخانه‌های عمومی پایتخت، به میزبانی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات برگزار شد.

در این آکادمی آموزشی ۲۰ نفر از اعضای نوجوان کتابخانه‌های عمومی تهران، در رده سنی ۱۳ تا ۱۷ ساله علاقه‌مند به فعالیت‌های فرهنگی، پس از انجام ثبت‌نام و طی فرایند مصاحبه ورودی، انتخاب و قرار است پس از ۹ روز دوره آموزشی، به‌عنوان نخستین گروه اعضای فعال «مدرسه ترویج خواندن» با هدایت مربی، به تولید مستمر محتوای ترویجی برای کتابخانه‌های عمومی بپردازند.

در اولین روز این آکادمی، سه کارگاه تخصصی فنون نویسندگی ، عکاسی موبایل و فن بیان توسط اساتید مجرب این دوره به نام‌های اصلان مشهدی، حمید فروغی و محمدحسین امیدی آموزش داده شد که مورد استقبال اعضا قرار گرفت.