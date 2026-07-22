حسینعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به هشدار سطح نارنجی شماره ۸ سازمان هواشناسی و پیشبینی فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر روز چهارشنبه ۳۱ تیر تا پایان پنجشنبه اول مرداد، تمامی دبیران مدیریت بحران شهرستانهای غربی و مرکزی استان به حالت آمادهباش کامل عملیاتی درآمدهاند.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، ستادهای مدیریت بحران شهرستانها از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه فعال خواهند شد و دستگاههای اجرایی موظف هستند وضعیت رودخانهها، مسیلها و محورهای کوهستانی را به صورت مستمر پایش کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای امدادی و خدماترسان، تصریح کرد: هلالاحمر، راهداری، شهرداریها، بخشداریها و سایر دستگاههای مرتبط باید ضمن آمادهباش کامل، تجهیزات، ماشینآلات و امکانات امدادی را برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی آماده نگه دارند.
محمدی همچنین بر اطلاعرسانی سریع به دهیاران، شوراهای اسلامی و ساکنان مناطق پرخطر تأکید کرد و گفت: هدف از این اقدامات، کاهش خسارات احتمالی و افزایش آمادگی برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگیهای پیشرو است.
وی خاطرنشان کرد: دبیران مدیریت بحران شهرستانها موظف هستند ضمن رصد مستمر آخرین وضعیت جوی، هرگونه حادثه یا رخداد احتمالی را به واحد هشدار سریع ادارهکل مدیریت بحران استانداری مازندران گزارش کنند تا هماهنگیهای لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
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