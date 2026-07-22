به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار آذربایجانغربی روز چهارشنبه در این مراسم با تاکید بر ضرورت تقویت توان عملیاتی نیروهای امدادی، توسعه و تجهیز ناوگان امداد و نجات را از الزامات ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم دانست و افزود: افزایش سرعت حضور در صحنه حوادث، بهویژه در مناطق صعبالعبور و همچنین خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی، نیازمند بهرهگیری از تجهیزات بهروز و توسعه زیرساختهای امدادی بوده و مدیریت استان از این مسیر حمایت خواهد کرد.
رضا رحمانی همچنین با قدردانی از تلاشهای شبانه روزی امدادگران و نجاتگران جمعیت هلالاحمر، افزود: بهروز نگه داشتن تجهیزات، آموزش مستمر نیروها و حفظ آمادگی کامل برای مدیریت بحرانها و حوادث احتمالی در دستورکار باشد.
استاندار آذربایجانغربی با حضور در بخشهای مختلف، از تجهیزات و امکانات جدید امدادی بازدید و از نزدیک در جریان قابلیتها و نحوه بهکارگیری آنها قرار گرفت.
در ادامه این مراسم، ناوگان جدید موتورسیکلتهای امدادی و تجهیزات تخصصی امداد و نجات به مجموعه عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان ملحق شد؛ تجهیزاتی که با افزایش سرعت دسترسی به محل حادثه، کاهش زمان امدادرسانی و ارتقای کیفیت عملیاتهای نجات، نقش مهمی در ارتقای آمادگی عملیاتی استان ایفا خواهد کرد.
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