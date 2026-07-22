پس از چند روز تجربه هوای خنک؛ گرما به زنجان باز می گردد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، اظهار کرد: آسمان زنجان طی امروز عمدتاً صاف خواهد بود، اما از ساعات بعدازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده میشود.
وی با بیان اینکه در برخی مناطق استان بارشهای رگباری همراه با رعد و برق پیشبینی شده است، افزود: شهروندان از تردد و حضور در ارتفاعات و مناطق کوهستانی در زمان ناپایداریهای جوی خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از وزش باد شدید در برخی نقاط استان خبر داد و تصریح کرد: با توجه به سرعت وزش باد، شهروندان از توقف و تردد در مجاورت ساختمانهای نیمهکاره، سازههای سست و درختان فرسوده پرهیز کنند.
رحماننیا با اشاره به روند افزایشی دمای هوا در استان، گفت: از روز پنجشنبه دمای هوا در برخی مناطق استان افزایش مییابد و این روند تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت؛ بهطوری که زنجانیها هوای گرمتری را تجربه خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۳۱ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.
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