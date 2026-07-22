۳۰ میلیارد تومان برای مرمت گنبد سلطانیه اختصاص یافت

سید میکاییل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور و وزیر میراث‌فرهنگی به استان زنجان، گفت: بر اساس مصوبات سفر استانی، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار طی دو سال برای مرمت گنبد سلطانیه اختصاص یافته است و امسال ۱۵ میلیارد تومان از این اعتبار در دو مرحله تخصیص خواهد یافت که بخشی از آن پرداخت شده و بخش دیگر نیز به زودی اختصاص می‌یابد.

موسوی ادامه داد: تکمیل مرمت ایوان‌ها، کتیبه‌های تاریخی، نصب درِ اصلی ضلع شرقی، ساماندهی کاوش‌های باستان‌شناسی، جمع‌آوری داربست‌های قدیمی و تکمیل مرمت داخلی گنبد از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی وزیر میراث‌فرهنگی نیز جمع‌آوری داربست‌هایی است که سال‌ها در داخل گنبد باقی مانده‌اند و تلاش می‌کنیم پس از پایان مرمت‌ها، در آینده از تجهیزات بالابر به جای داربست استفاده شود.

ساماندهی محوطه تاریخی سلطانیه

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان با اشاره به برنامه‌های ساماندهی محوطه گنبد سلطانیه گفت: ارگ تاریخی ۱۴ هکتاری سلطانیه با استفاده از سنگ‌های همجنس تکمیل خواهد شد، نرده‌های فعلی جمع‌آوری می‌شود و فضای پیرامونی به محیطی مناسب برای حضور شهروندان و گردشگران تبدیل خواهد شد.

وی افزود: هدف ما این است که علاوه بر خود گنبد، محوطه تاریخی سلطانیه نیز به فضایی جذاب برای گردش، پیاده‌روی و بازدید تبدیل شود تا این اثر جهانی بیش از گذشته در شأن جایگاه تاریخی خود مورد استفاده قرار گیرد.