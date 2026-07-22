به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیصدوهفتادوچهارمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی به ریاست محمدعلی کی‌نژاد و با حضور اعضا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، ۱۰ پرونده متقاضیان مشمول ماده ۱۵ که پیش‌تر در کارگروه‌های ویژه بررسی شده بود، از سوی حجت الاسلام والمسلمین ذبیح‌زاده دبیر هیئت عالی جذب مطرح و به تأیید اعضا رسید.

محمدعلی کی‌نژاد رئیس هیئت عالی جذب نیز با تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، بر پایان مهلت زمانی دانشگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های فراخوان جذب سال ۱۴۰۴ بر اساس تقویم زمانی اعلام‌شده تأکید کرد.

در ادامه، عباسپور نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی از روند اختصاص ردیف‌های استخدامی به پذیرفته‌شدگان فراخوان‌های سال‌های گذشته ارائه و اعلام کرد که هماهنگی‌های لازم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده و ردیف‌های استخدامی به دانشگاه‌ها تخصیص یافته است.

بر اساس مصوبات این جلسه، متقاضیان جذب هیئت علمی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ فرآیند جذب آنان در هیئت‌های اجرایی و مرکزی جذب نهایی و تأیید شده اما هنوز ردیف استخدامی دریافت نکرده‌اند، می‌توانند تا زمان تخصیص ردیف استخدامی و با رعایت سایر مقررات، به‌صورت حق‌التدریس، حق‌التحقیق و سایر شیوه‌های همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی فعالیت کنند.

همچنین صلاحیت تعدادی از اعضای هیئت‌های اجرایی جذب و کارگروه‌های صلاحیت عمومی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اراک، اصفهان، ایلام، بناب، تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، جامع علمی ـ کاربردی، صنعتی کرمانشاه، میبد، تخصصی فناوری‌های نوین آمل، فردوسی مشهد، صنعتی قوچان، علم و فناوری مازندران، باقرالعلوم(ع)، صنعتی شریف، ولایت، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، زنجان، کردستان، یزد و بین‌المللی امام خمینی (ره) به تأیید رسید.

در بخش دیگری از این جلسه، موضوع نامه مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره عدم الزام تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی بررسی شد و مقرر شد دبیر مرکز جذب وزارت علوم اقدامات لازم را برای رفع ابهامات و اصلاح برداشت‌های ایجاد شده انجام دهد.

اعضای هیئت عالی جذب همچنین مقرر کردند پیشنهادهای مرکز جذب وزارت علوم درباره سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بند «ب» ماده ۹۷ برای بررسی و تصمیم‌گیری به هیئت عالی جذب ارجاع شود و تا پیش از طرح و بررسی در این هیأت، هیچ‌گونه اقدامی در این خصوص انجام نشود.

در پایان این نشست، لاله عسگری رئیس گروه نظارت و برنامه‌ریزی هیئت عالی جذب گزارشی از روند فعالیت کارگروه سامانه یکپارچه جذب ارائه کرد و مقرر شد نشست مشترکی با حضور دبیر و نمایندگان فنی هیأت عالی جذب و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بررسی و پیاده‌سازی این سامانه برگزار شود.