به گزارش خبرنگار مهر، علی زینیوند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری خود اظهار کرد: هماکنون که این نشست را برگزار میکنیم، مراسم تشییع قطعات پیکر شهدای دانشآموزان میناب در حال برگزاری است. البته تاکنون اثری از پیکر شهید عزیزمان «ماکان نصیری» پیدا نشده است.
وی افزود: همچنین شاهد پیام مقام معظم رهبری مبنی بر وحدت، انسجام و حمایت از مسئولان بودیم. ایشان بر پرهیز از تفرقه و تداوم اعتماد به مسئولان نیز تأکید کردند.
زینیوند بیان کرد: سفر وزیر کشور به همراه هیئتی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نفت به استانهای جنوبی در حال انجام است که انشاءالله دستاوردهای خوبی خواهد داشت. همچنین توجه به معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی فعالیت وزارت کشور، رسیدگی به استانهای مورد تهاجم، بهویژه استانهای جنوبی، است و هیئتی متشکل از وزارتخانههای مهم در این استانها حضور دارند.
زینیوند همچنین تصریح کرد: وزیر کشور پیش از سفر به پاکستان، نشستی با استانداران و فرمانداران برگزار کرد و گزارش دقیقی از وضعیت استانها دریافت شد. فرماندار امیدیه که از بانوان است نیز بهصورت فیالبداهه گزارش خود را ارائه کرد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: باید گفت جنوب کشور قلب تمدن ایران است. مردم ما با روحیهای عالی در حال مقابله با دشمن هستند. دشمن با تناقض رفتاری و راهبردی نامشخص، مردم عادی و زیرساختهای کشور را هدف قرار میدهد، اما در این جنگ مشخص است که ما پیروز هستیم.
معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در این مسیر، هر اقدامی که منجر به تفرقه و تخریب مسئولان شود، اگر ناشی از کجفهمی نسبت به اوضاع کشور نباشد، میتوان با تعبیرهای بدتری نیز از آن یاد کرد.
هماهنگی در حوزه مدیریت انرژی یکی از محورهای اصلی وزارت کشور است
سخنگوی وزارت کشور در ادامه گفت: یکی از محورهای اصلی وزارت کشور در شرایط کنونی، بهویژه در استانهای مورد تهاجم و استانهای جنوبی، هماهنگی در حوزه مدیریت انرژی است. همانگونه که مشاهده میشود، هیئتهایی از سوی دولت، متشکل از وزرای مهم و معاونان رئیسجمهور، در این استانها حضور دارند و مأموریتهای خود را انجام میدهند.
وی اظهار کرد: برخی از محورهای حیاتی و محاسباتی کشور در این استانها هدف تجاوز وحشیانه دشمن قرار گرفته است؛ با این حال، راهآهن و سایر زیرساختها در سریعترین زمان ممکن بازسازی شده و امور جاری مردم و روند توسعه کشور بدون وقفه در حال انجام است که این موضوع بهوضوح قابل مشاهده است.
معاون سیاسی وزارت کشور افزود: یک آزادراه مطالعهشده با محوریت بخش خصوصی در حوزه استانهای اصفهان، یزد و کرمان در دست اجراست که به استان فارس متصل میشود. حدود ۱۳۰ کیلومتر از این مسیر در محدوده استان یزد، از اردکان تا مهریز، قرار دارد که با مدلی جدید و با مشارکت بخش خصوصی، استان و دولت اجرایی شده است. این پروژه به مدت ۱۶ سال معطل مانده بود، اما با پیگیری استاندار و همکاری دستگاههای مربوط، عملیات اجرایی آن آغاز شد.
وی ادامه داد: استاندار فارس نیز اعلام کرده است که بهصورت مستمر و روزانه شاهد افتتاح پروژههای مختلف در چارچوب برنامههای دولت هستیم. این پروژهها در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی، نهضت مدرسهسازی و همچنین محلهمحوری با جدیت دنبال میشوند.
زینیوند بیان کرد: وزیر کشور پیش از سفر به پاکستان، نشست مفصلی با استانداران و فرمانداران شهرهایی که در این مرحله مورد هجمه دشمن قرار گرفتهاند، برگزار کرد. در این نشست، گزارشهای دقیقی از استانها دریافت شد. فرمانداران، اعم از آقایان و بانوان، از جمله فرماندار امیدیه که از بانوان فعال است، گزارشهای خود را ارائه کردند. مسئولان ما خود در صحنه حضور دارند و در کنار نخستین افرادی هستند که در میدان فعالیت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: الحمدلله با روحیهای شایسته، مدیریتی منسجم و از پیش طراحیشده و همچنین همدلیای که امروز میان ملت ایران وجود دارد، شرایط بهخوبی مدیریت میشود. جنوب کشور، که محل تمرکز بسیاری از مسائل ژئوپلیتیکی ایران است، قلب تمدن ایران بهشمار میرود. معیشت، اقتصاد، راهبردهای نظامی و بسیاری از مسائل مهم کشور در این منطقه متمرکز است. همچنین عمق تمدن و فرهنگ مردم جنوب، از مرزهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان تا مرزهای غربی و شرقی کشور، نمایان است و مردم بهصورت یکپارچه، در کنار نیروهای نظامی و امنیتی، با تسلط، خونسردی و روحیهای عالی در حال مقابله با دشمن هستند.
در یک جنگ وجودی تمامعیار قرار داریم
زینیوند تأکید کرد: ما در یک جنگ وجودی تمامعیار قرار داریم و با خونسردی، راهبرد، برنامه و همدلی ملی در حال مبارزه هستیم. در مقابل، دشمن با سردرگمی، رفتارهای بیهوده و راهبردی نامشخص، مردم، زیرساختها و ساختارهای غیرنظامی را هدف قرار داده و به آنها آسیب میرساند. در چنین جنگی، پیروز قطعی، انشاءالله، جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
وی اظهار داشت: در این شرایط، ما بهعنوان بخشی از راویان، روایتگران و فعالان عرصه روایتسازی، مسئولیت بزرگی بر عهده داریم؛ زیرا امروز روایتسازی، خود بخش مهمی از جنگ وجودی دشمن علیه ملت ایران است. ما میتوانیم در تقویت اتحاد ملی مؤثر باشیم و هرگونه حرکتی که در راستای برهم زدن انسجام، دوقطبیسازی، ناامید کردن مردم، تضعیف مسئولان و تخریب مسئولانی باشد که امروز دوشادوش دلاورمردان نظامی، میدان دیپلماسی و اداره کشور را پیش میبرند، اگر ناشی از بیتدبیری و کجفهمی نسبت به اوضاع کشور نباشد، میتوان با تعبیرهای بدتری از آن یاد کرد.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: اختلاف سلیقهها و انتقادها باید در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری مطرح شود و همگی در مسیر تقویت میدان دیپلماسی، حفظ یکپارچگی ملی و حمایت همهجانبه از مردم عزیز، قهرمان و متمدن استانهای جنوبی و مرزی کشور قرار گیرد.
هیچگونه نگرانی در حوزه امنیت اربعین وجود ندارد
زینیوند در پاسخ به سؤالی درباره حفظ امنیت زائران اربعین، بهویژه در شرایط نقض آتشبس از سوی آمریکاییها، اظهار کرد: در حوزه امنیت کشور، تسلط کامل وجود دارد. در مرزها، مراقبتهای لازم با دقت انجام میشود و در مواردی که عناصر مستقر در آن سوی مرزها علیه کشور در حال توطئه باشند، با همکاری سایر سرویسهای امنیتی، اقدامات لازم برای ضربه زدن به شبکههای ضدایرانی انجام میشود که بخشی از اخبار آن نیز منتشر شده است.
وی افزود: جلسات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور بهصورت مستمر برگزار میشود و در حوزه امنیت، هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤالی درباره تأمین کالاهای اساسی گفت: در حوزه تأمین کالاهای اساسی، از یک سال قبل و حتی پیش از آن، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه رمضان، برنامهریزیهای لازم انجام شده است. از آغاز فعالیت دولت و حتی از روز تحلیف، کشور در معرض جنگ مستمر قرار داشته و بر همین اساس، تدابیر لازم برای مدیریت شرایط اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: در ۱۶ استان مرزی و با توجه به همجواری ایران با ۱۵ کشور، تمامی ظرفیتهای موجود در اختیار استانداران قرار گرفته و برای تأمین ذخایر کالاهای اساسی و نیازمندیهای کشور برنامهریزی شده است؛ از اینرو، هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
معاون سیاسی وزارت کشور عنوان کرد: شرایط کنونی، شرایط جنگی است و همانگونه که در سایر کشورها، از جمله روسیه، نیز مشاهده میشود، مدیریت چنین شرایطی مستلزم تدابیر ویژه است. با همراهی مردم، مدیریت دستگاههای دولتی و نظامی و تدابیر اتخاذشده، کشور با وجود همه فشارها بهخوبی اداره میشود.
هیچ نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران طی ۴۷ سال گذشته با تحریم، مشکلات اقتصادی، معیشتی، تورم، گرانی و تحریمهای گسترده مواجه بوده و در یک سال اخیر نیز وارد جنگ مستقیم شده است؛ با این وجود، تسلط کامل بر اداره کشور برقرار است و تمامی تدابیر لازم در حوزههای مختلف اتخاذ شده است.
زینیوند خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارشهای دریافتشده از حوزه اقتصادی و استانها، هیچ نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
قرارگاه امنیتی مشترک ایران و عراق برای اربعین تشکیل شده است
زینیوند در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره اقدامات دولت برای تسهیل تردد زائران اربعین، بهویژه کاهش زمان انتظار در پایانههای مرزی، ارتقای مدیریت هوشمند تردد، افزایش ظرفیت حملونقل، بهبود خدمات پشتیبانی و امدادی و نیز توسعه زیرساختها، اظهار کرد: مراسم معنوی، باشکوه و مهم اربعین سالهاست برگزار میشود و در این دوره نیز وزارت کشور، ستاد اربعین و دولت تمرکز ویژهای بر برگزاری هرچه بهتر آن دارند. بخش عمدهای از هموطنان ما در طول سال و بهویژه ایام اربعین از مرزهای کشور تردد میکنند و وظیفه ما فراهم کردن شرایط مناسب برای این تردد است.
وی افزود: جزئیات برنامهها و تمهیدات مربوط به ایام اربعین که از سوم تا پانزدهم مردادماه و در اوج آن اجرا خواهد شد، از سوی ستاد اربعین بهصورت دقیق به اطلاع مردم خواهد رسید. درخواست ما این است که مردم عزیز، بهویژه در شرایط کنونی، صرفاً اطلاعرسانیهای رسمی ستاد اربعین، وزارت کشور و مراجع معتبر را ملاک عمل قرار دهند و به اخبار و اطلاعرسانیهای غیررسمی توجه نکنند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: برای تسهیل تردد، تأکید ما این است که همه شهروندان ایرانی و همچنین اتباع خارجی مقیم ایران که قصد شرکت در آیین باشکوه اربعین را دارند، حتماً در سامانه سماح ثبتنام کنند.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین بررسیها، تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند. ثبتنام در این سامانه به ستاد اربعین و مسئولان کمک میکند تا زمان، محل و مسیر خروج زائران از مرزها بهصورت دقیق مدیریت شود. از مردم درخواست میکنیم ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند؛ زیرا علاوه بر تسهیل روند سفر، امکان بهرهمندی از پوشش بیمهای نیز برای زائران فراهم میشود. هیچ محدودیتی برای تعداد ثبتنامکنندگان وجود ندارد و سامانه ظرفیت ثبتنام چندین میلیون نفر را دارد.
استاندارد خروج زائران از مرزها به ۴ ثانیه کاهش یافته است
معاون سیاسی وزارت کشور عنوان کرد: سامانه گذرنامه نیز بهگونهای طراحی شده است که حداقل زمان توقف زائران در گذرگاههای مرزی را به همراه داشته باشد. حتی استاندارد تعیینشده برای انجام فرآیند خروج، چهار ثانیه است که با هماهنگیهای صورتگرفته با کشور عراق، این موضوع مورد آزمایش نیز قرار گرفته است.
وی بیان کرد: تمامی تلاشها برای تسهیل تردد زائران در حال انجام است و امکانات مورد نیاز از جمله تأمین آب، خدمات رفاهی، پارکینگ هوشمند، حملونقل، خدمات اورژانس و هلال احمر پیشبینی شده است. همچنین علاوه بر قرارگاه امنیتی، قرارگاه امنیتی مشترک ایران و عراق و نیز قرارگاه امنیتی ویژه ایران برای ایام اربعین تشکیل شده است.
زینیوند خاطرنشان کرد: تمامی تدابیر لازم در حوزه امنیت، تسهیل و روانسازی تردد و همچنین فراهم کردن امکانات مورد نیاز زائران اندیشیده شده است. مردم نیز همانند سالهای گذشته در بخشهای مختلف خدمترسانی مشارکت دارند و دولت در کنار آنان خواهد بود. وظیفه ما فراهم کردن شرایط لازم برای حضور گسترده زائران ایرانی و اتباع سایر کشورها که از مسیر ایران عازم عراق میشوند، است و خوشبختانه همه اقدامات در این زمینه بهخوبی در حال انجام است.
زینیوند در پاسخ به سؤالی درباره تلاشهای متقابل و مثبت برخی کشورهای منطقه در مقابله با جریانهای تجزیهطلب، اظهار کرد: کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران، از جمله جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای منطقه، بهصورت مستمر در چارچوب روابط دوجانبه و چندجانبه با یکدیگر در ارتباط هستند و این روابط بهطور مداوم بهروزرسانی میشود.
وی افزود: طبیعی است که در کشورهایی که ایران نیز در برخی تحولات آنها نقشی نداشته است، مانند عراق، افغانستان، پاکستان و حتی ترکیه که چند سال پیش با کودتا مواجه شد و جمهوری اسلامی ایران در آن شرایط نهایت همکاری را انجام داد، روابط همجواری و همکاریهای متقابل برقرار باشد.
سخنگوی وزارت کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه همکاریهای رسمی دارد و این همکاریها در چارچوب روابط دوجانبه و منطقهای دنبال میشود.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد در آن سوی مرزهای خود، اطلاعات دقیق درباره هر گروهک، گروه، دسته یا سرویس جاسوسی که در شرایط کنونی یا حتی در شرایط عادی علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه کرده یا برای ضربه زدن به کشور تلاش میکند، بهدست آورد و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.
ساخت پناهگاه در چارچوب برنامههای پدافندی کشور دنبال میشود
زینیوند همچنین در پاسخ به سؤالی درباره ساخت پناهگاه اظهار کرد: موضوع ساخت پناهگاه مورد توجه است؛ البته درباره واژه «پناهگاه» لازم است توضیح دهم تا مردم عزیز دچار نگرانی و آشفتگی ذهنی نشوند و تصور نکنند که تصمیمی برای استمرار دائمی جنگ گرفته شده و کشور به دنبال ساخت گسترده پناهگاه است.
وی افزود: مسئولان کشور هر زمان که منافع ملی، امنیت ملی، استقلال و هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی ما تأمین شود، برای پایان دادن به جنگ حتی لحظهای تردید نخواهند کرد. بنابراین، جنگ کنونی یک جنگ وجودی است و ما در حال دفاع از کشور هستیم.
سخنگوی وزارت کشور گفت: با این حال، تمامی کشورهای دنیا برای شرایط مختلف، تدابیر لازم را پیشبینی میکنند. حتی کشورهایی مانند سوئیس که از نظر ژئوپلیتیکی و تاریخی سالها مورد هجمه قرار نگرفتهاند، نیز مطالعات و برنامهریزیهایی در این زمینه دارند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، پیوستگی تمدنی، عمق فرهنگی و میزان تأثیرگذاری خود، فارغ از نوع حکومتهای حاکم، همواره مورد توجه بوده و در برخی مقاطع نیز مورد هجوم قرار گرفته است. از اینرو، کشوری با چنین ویژگیهایی باید از ابتداییترین و ضروریترین تمهیدات، از جمله تدابیر لازم برای شرایط جنگی، برخوردار باشد.
معاون سیاسی وزارت کشور عنوان کرد: اینکه پس از پایان جنگها، برخی تدابیر دفاعی را کنار گذاشتیم و حتی در مواردی پناهگاهها را به اماکن عمومی یا ملی تبدیل کردیم، اقدام درستی نبوده است. اکنون وزارت کشور و سایر دستگاههای مسئول، با توجه به ضرورتهای پدافندی و شرایط کشور، این موضوع را بهعنوان یکی از اصول مهم دفاعی در دستور کار قرار دادهاند و تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ خواهد شد.
وی بیان کرد: موضوع ساخت و ساماندهی پناهگاهها در چارچوب برنامههای پدافند غیرعامل و دفاعی کشور دنبال خواهد شد.
ستاد ملی بازسازی مناطق جنگی به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده است
زینیوند در پاسخ به سؤالی درباره بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، بهویژه در استانهای جنوبی، اظهار کرد: در خصوص بودجه بازسازی استانهای جنگی، ستاد بازسازی جنگ در بالاترین سطح دولت، به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با دبیری سازمان برنامه و بودجه تشکیل و مستقر شده است.
وی افزود: همانگونه که در نشستهای قبلی نیز اشاره کردم، اولویت نخست این ستاد، ساماندهی زندگی مردم و بازگرداندن هرچه سریعتر شرایط عادی به مناطق آسیبدیده است. در شرایط جنگی که تمرکز اصلی آن بر جنوب کشور قرار دارد، اگر در سایر مناطق نیز شرایط اضطراری و آسیب به زیرساختها ایجاد شود، منابع و بودجه موجود باید بهصورت منطقی و فوری برای رفع مشکلات آن مناطق اختصاص یابد.
سخنگوی وزارت کشور گفت: استانداران نیز در بسیاری از موارد از ظرفیتهای استانی و مردمی برای بازسازی و مدیریت شرایط استفاده میکنند و دولت نیز متناسب با توان و درآمدهای موجود، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اولویت نخست کشور در شرایط کنونی، پشتیبانی از میدان نظامی و حمایت حداکثری از صحنه جنگ است، در کنار آن بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، از جمله شبکه برق، راههای مواصلاتی و تأمین نیازهای اساسی مردم نیز در اولویت قرار دارد.
معاون سیاسی وزارت کشور عنوان کرد: ستاد بازسازی در حال انجام وظایف خود است؛ بهگونهای که در کلانشهرها شهرداران محور بازسازی هستند و در سایر شهرها نیز موضوع مسکن با مسئولیت و تدابیر استانداران دنبال میشود.
وی بیان کرد: در سطح ملی نیز ستاد بازسازی به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده و در حال برنامهریزی و اتخاذ تدابیر لازم است.
زینیوند اظهار کرد: ما با یک جنگ وجودی تمامعیار از سوی وحشیترین دشمنان بشریت مواجه هستیم؛ دشمنانی که هیچ حد و مرزی برای تجاوز، تصرف کشورها و غارت منابع آنها قائل نیستند و به تعبیر رهبر شهید، به دنبال بلعیدن کشورها هستند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در عالیترین سطوح تصمیمگیری، طی سالهای گذشته و در طول تاریخ، آغازگر جنگ نبوده است، بهویژه در این دوره. هر زمان که منافع و امنیت کشور تأمین شود و دشمن دست از تجاوز بردارد، باید از جابهجا شدن جایگاه مجرم و قربانی جلوگیری کرد.
سخنگوی وزارت کشور گفت: برخی مطرح میکنند که اگر تفاهمنامهای وجود داشته، چرا حمله انجام شده است؛ در حالی که دشمن در شرایط مختلف سابقه نقض تعهدات و اقدام علیه کشورها را داشته است. در یکی از بندهای این تفاهمنامه نیز تأکید شده بود که طی ۶۰ روز تردد در تنگه هرمز ادامه داشته باشد و ترتیبات مشخصی اجرا شود، اما در همان هفته نخست اقداماتی برای اعمال فشار بر یک کشور در بخش جنوبی تنگه هرمز انجام شد تا با استفاده از اسناد تاریخی، سفارش مقاله و جعل تاریخ، ماهیت این تنگه تغییر داده شود و این اهرم راهبردی، هویتی، حیثیتی و امنیتی از ایران سلب شود.
وی ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمیتوانند اجازه دهند چنین اتفاقاتی رخ دهد، حقوق تاریخی و اهمیت راهبردی کشور نادیده گرفته شود یا امنیت ملی مورد تهدید قرار گیرد؛ بنابراین راهی جز دفاع از امنیت ملی وجود ندارد و این جنگ، جنگ دفاع از خود است.
معاون سیاسی وزارت کشور عنوان کرد: در هر جنگی، اگر زیرساختها، اماکن نظامی و مراکز حیاتی هدف قرار گیرند، پاسخ متناسب داده خواهد شد. توان نظامی کشور نیز از ظرفیت بالایی برخوردار است و دشمن را، انشاءالله، سر جای خود خواهد نشاند.
وی بیان کرد: دشمن از شکست نظامی ایران ناامید شده و تمرکز خود را بر فشار اجتماعی، هدف قرار دادن زیرساختها، محاصره کشور و ایجاد مشکلات معیشتی برای مردم قرار داده است. در چنین شرایطی، مردم باید در کنار کشور بایستند تا از این مرحله عبور کنیم.
زینیوند خاطرنشان کرد: برای بدترین سناریوها باید آمادگی داشت؛ هرچند امیدواریم شرایط به آن مرحله نرسد، اما کشور از نظر مدیریت بحران و آمادگی برای شرایط سخت، کاملاً آماده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره خسارتهای واردشده به زیرساختهای کشور اظهار داشت: آمار دقیق خسارتهای زیرساختی در استان هرمزگان در اختیار بنده نیست، اما بخشهایی از زیرساختها، خطوط راهآهن و مسیرهای حیاتی هدف حملات قرار گرفتهاند. با این وجود، برای کشوری با ظرفیت ایران، حتی در روزهای پایانی جنگ و پس از حمله به شریانهای حیاتی، مدیریت امور متوقف نشده است. در روز تشییع رهبر در مشهد نیز ارتباط ریلی که وظیفه جابهجایی شمار زیادی از زائران را بر عهده داشت، با مشکل مواجه شد، اما کشور توان مدیریت شرایط را داشت.
وی ادامه داد: امیدواریم شرایط به مراحل سختتر نرسد، اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آمادگی کامل وجود دارد. تدابیر وزارت کشور و دولت بهصورت مستمر با استانداران و مسئولان سراسر کشور، بهویژه مسئولان استانهای جنوبی، در حال پیگیری است. همچنین استانهای همجوار، از جمله کرمان، بهعنوان استانهای معین برای مدیریت بحران تعیین شدهاند.
زینیوند اظهار کرد: همانگونه که در بحرانهایی مانند زلزله خدماترسانی انجام میشود، در شرایط کنونی نیز آمادگی لازم وجود دارد. اعزام نماینده وزارت کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران نیز با همین هدف انجام شده است.
وی بیان کرد: مردم غیرتمند، متمدن و نگهبانان ایران در استان هرمزگان در این شرایط با مشکلاتی مواجه هستند، اما مدیریت استان با آرامش، تسلط و اطمینان کامل امور را دنبال میکند. در برخی تماسهایی که با استاندار هرمزگان داشتیم، در حالی که صدای موشکها شنیده میشد، وی با خونسردی کامل پاسخگو بود.
زینیوند خاطرنشان کرد: ارتباط مدیریتی با همه مناطق کشور برقرار است و تاکنون هیچ منطقهای وجود نداشته که امکان خدماترسانی به آن قطع شده باشد. جزیره خارک نیز حدود دو تا سه هفته پیش بهصورت مستقیم با رئیسجمهور در ارتباط بود و روز گذشته نیز با فرماندار قشم گفتوگو شد. همچنین جلسات وبیناری با مسئولان مناطق مختلف برگزار شده و تسلط کامل بر مدیریت کشور وجود دارد.زینیوند در پاسخ به سؤالی درباره دستورالعملهای وزارت کشور برای برگزاری تجمعات مردمی، اظهار کرد: دستورالعمل ما در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، چیزی جز رعایت کامل رهنمودهای ایشان نیست.
وی افزود: رعایت تدابیر مقام معظم رهبری را بهعنوان خطمشی اصلی برگزاری تجمعات اعلام کردهایم و بهصورت مستمر با سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و استانداران در ارتباط و هماهنگی هستیم.
سخنگوی وزارت کشور گفت: این تجمعات بخش مهمی از دفاع ملی در برابر دشمن متجاوز به شمار میرود و تاکنون هیچ ابلاغیه یا دستوری برای پایان یافتن آنها صادر نشده است. مردم باید از اخبار غیررسمی فاصله بگیرند؛ زیرا این تجمعات بخشی از دفاع میهنی کشور است و طی حدود چهار ماه گذشته، بخش بزرگی از مردم در میدانهای مختلف شهرها، محکم در کنار سایر ارکان کشور و پشت جبهه نبرد، از امنیت کشور حمایت کردهاند. مبنای این دستورالعمل نیز بیانیه اخیر مقام معظم رهبری است.
دوقطبی «صلحطلب و جنگطلب» با منافع ملی سازگار نیست
عاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سؤالی درباره برخی دوقطبیسازیها عنوان کرد: ایجاد دوقطبی «صلحطلب و جنگطلب» در شرایط جنگی، اقدامی عاقلانه نیست و با منافع ملی سازگاری ندارد. ممکن است همه جریانهای سیاسی در شرایط مختلف گرایشهایی به دوقطبیسازی داشته باشند، اما در شرایط کنونی، موضوع اصلی ایران، دفاع از سرزمین، ملت و تمدن ایران است.
وی بیان کرد: در انتخابات ممکن است افراد برای جذب حامیان سیاسی وارد رقابت شوند، اما اکنون شرایط متفاوت است. امروز ایران و دفاع از کشور و امنیت ملی، اولویت اصلی همه ماست.
زینیوند خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی یکی از مهمترین ساختارهای رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری است که ترکیب و وظایف مشخصی دارد و از موفقترین ساختارهایی بهشمار میرود که در اصلاح قانون اساسی تعریف شد. این شورا در تمام سالهای گذشته یکی از ارکان اصلی تصمیمسازی و مشورت برای رهبر شهید بوده و در ماههای اخیر نیز یکی از محورهای اصلی تصمیمگیریهای مورد تأیید مقام معظم رهبری، از جمله در موضوع تفاهمنامهها، بوده است.
وی افزود: امروز مسئله اصلی، دفاع از میهن و مقابله با یک جنگ وجودی است؛ از اینرو، طرح دوگانههایی مانند «صلح یا جنگ» و «تفاهم یا عدم تفاهم» با منافع ملی و شرایط فعلی کشور سازگار نیست.
زینیوند از همه دلسوزان، احزاب، جناحها، گروههای اثرگذار، مسئولان، مردم و خانوادههای معظم شهدا خواست به موضوعات ساختگی و دوقطبیهایی که مورد علاقه دشمن است دامن نزنند و گفت: انشاءالله با پیروزی و سربلندی از این شرایط عبور خواهیم کرد.
هیچ موضوع پنهانی درباره سفر و دیپلماسی وزیر کشور وجود ندارد
زینیوند در پاسخ به سؤالی درباره سفر وزیر کشور به پاکستان و برخی گمانهزنیها پیرامون مأموریت دیپلماتیک این سفر، اظهار کرد: هیچ موضوع پنهانی درباره سفر و دیپلماسی وزیر کشور وجود ندارد. ما تفاهمنامهای را امضا کردهایم و برای اعتبار و تعهدات ناشی از آن قائلیم؛ همانگونه که در برجام نیز به تعهدات خود پایبند بودیم و دولت وقت بهطور جدی از آن حمایت کرد.
وی افزود: پیش از آن نیز در نشست سعدآباد در سال ۱۳۸۲ و در دولت اصلاحات، نظام تصمیمگیری کشور به تعهدات خود پایبند بود. بنابراین عهدشکنی، بدعهدی و عدم پایبندی طرف مقابل را نمیتوان به مسئولان یا نظام جمهوری اسلامی نسبت داد؛ زیرا کشور دارای چارچوب مشخصی برای تصمیمگیری است و هیچ فردی نمیتواند بهصورت شخصی تصمیمگیری کند. دیپلماسی تعطیل نشده و تبادل پیامها و فعالیت میانجیها همچنان ادامه دارد و ممکن است در آینده افراد جدیدی نیز وارد این روند شوند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: همواره معتقد بودهایم میدان، پشتیبان دیپلماسی و دیپلماسی تثبیتکننده دستاوردهای میدان است؛ از اینرو، دیپلماسی در هر شرایطی ادامه دارد و هیئت مذاکرهکننده نیز به فعالیت خود ادامه میدهد.
وی ادامه داد: رئیس محترم مجلس مورد اعتماد مردم و دارای رأی قاطع شورای عالی امنیت ملی است و این شورا ایشان را برای مسئولیت مربوطه انتخاب کرده است. هیچکس نباید ایشان را تهدید کند. با توجه به سابقه آقای قالیباف، ایشان همان رزمنده جوان ۱۹ و ۲۰ ساله دوران دفاع مقدس و فرمانده مشهد است و میتوان به وی اعتماد کرد.
معاون سیاسی وزارت کشور عنوان کرد: وزیر امور خارجه نیز فردی پخته، باتجربه و شناختهشده است. کسانی که با هدف ایجاد اختلاف میان دولت، مقام معظم رهبری و مجلس اقدام به فضاسازی میکنند، باید بدانند که چنین اختلافی وجود ندارد.
تخریب مسئولان و نمایندگان مجلس در شرایط جنگی به صلاح کشور نیست
وی در پاسخ به سؤالی درباره هجمه به نمایندگان مجلس بیان کرد: مجلس شورای اسلامی با ۲۹۰ نماینده، دارای فراکسیونها و گرایشهای مختلف است و نمایندگان بر اساس قانون حق دارند درباره مسائل مختلف کشور اظهار نظر کنند. همانگونه که نباید به نمایندگان مجلس هجمه وارد شود، تخریب رئیس دستگاه دیپلماسی و وزیر امور خارجه، بهویژه در شرایط جنگی، نیز اقدامی نادرست است.
زینیوند خاطرنشان کرد: در قواعد بینالمللی و کنوانسیونهای حقوق بشردوستانه، حتی در زمان جنگ نیز اصول مشخصی وجود دارد. همانگونه که نیروهای امدادی، جمعیت هلال احمر و امدادگران مورد حمایت قرار میگیرند، قواعد انسانی در جنگ نیز باید رعایت شود. هدف قرار دادن نیروهای نظامی در میدان نبرد با تخریب افرادی که برای خدمت به مردم، اداره کشور و انجام وظایف قانونی خود تلاش میکنند، کاملاً متفاوت است و چنین رفتارهایی غیرعقلانی و غیرمنصفانه است.
وی درباره احتمال انتقال پیام از سوی وزیر کشور در سفر به پاکستان اظهار کرد: وزیر کشور عضو دولت و شورای عالی امنیت ملی است، اما اگر قرار باشد پیامی در سفر به پاکستان منتقل شود، این موضوع در چارچوب دیپلماسی انجام میشود. بنده اطلاعی ندارم که ایشان پیام رسمی یا جدیدی را منتقل کرده باشد و تا جایی که اطلاع دارم، پیام جدیدی وجود ندارد.
زینیوند در پاسخ به سؤالی درباره پیام جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضرورت پایبندی به تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، گفت: پیام اصلی جمهوری اسلامی ایران این است که طرف مقابل باید به تعهدات خود بازگردد؛ زیرا این دشمن بوده که تعهدات و اعتبار امضای خود را نقض کرده است. تاریخ نیز نشان داده که مردم ایران همواره از منافع ملی خود دفاع کردهاند؛ از جمله در مرداد ۱۳۳۲ که دولت مردمی با دخالت خارجی سرنگون شد و پس از آن انقلاب اسلامی شکل گرفت و مردم سرنوشت خود را به دست گرفتند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی دشمنان، ایران است و جمهوری اسلامی هیچگاه آغازگر بیاعتمادی نبوده و همواره بر اصول و تعهدات خود پایبند خواهد ماند. ممکن است در دیدارهای وزیر کشور موضوع مذاکرات و تفاهمها نیز مطرح شود، اما دستور رسمی سفر وزیر کشور، مذاکره درباره این موضوعات نبوده است.
زینیوند اظهار کرد: اگر در جایی جرمی متصور باشد، قوه قضاییه و سایر دستگاههای مسئول به آن رسیدگی خواهند کرد. وزارت کشور نیز از ابتدای فعالیت دولت، تعامل مستمری با جریانها و شخصیتهای مختلف سیاسی داشته است. در مواردی که برخی شخصیتها یا جریانها مواضعی داشته باشند، گفتوگو، نقد و انتقال اطلاعات انجام میشود؛ زیرا گاهی افراد به دلیل نداشتن اطلاعات دقیق از پشتصحنه، نیازمند توضیحات بیشتری هستند. این تعاملات در استانها و شوراهای تأمین و امنیت نیز برقرار است.
وی افزود: همانگونه که در مراسم تشییع و دیگر آیینها شاهد حضور اقشار مختلف مردم و برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران بودیم، اگر به دموکراسی و رأی مردم پایبند هستیم، باید مطالبات اقشار مختلف جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد. دشمنی که بهصورت بیسابقه و وحشیانه دست به اقدام زده و رهبر سیاسی و قانونی مورد اعتماد مردم را به شهادت رسانده است، باید پاسخ متناسب دریافت کند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤالی درباره انتقام شهادت رهبر شهید، فرماندهان و مردم، اظهار کرد: موضوع انتقام، علاوه بر اینکه مطالبه مردم است، یک عامل بازدارنده نیز محسوب میشود. اگر کسی درباره شیوه اجرای آن تحلیلی دارد، باید آن را در چارچوبهای رسمی مطرح کند؛ اما اصل توجه به این مطالبه عمومی و اقدام مسئولانه در این زمینه، نیازمند تدبیر ساختارهای رسمی کشور است.
معاون سیاسی وزارت کشور عنوان کرد: بخش مهمی از دیپلماسی، بهویژه در شرایط جنگ، نیازمند اطلاعرسانی است؛ اما این اطلاعرسانی باید در چارچوب منافع ملی و امنیت کشور انجام شود. وزارت امور خارجه، سخنگوی این وزارتخانه، آقای دکتر بقایی و تیم مذاکرهکننده مسئول اطلاعرسانی درباره مذاکرات هستند. همچنین نیروهای مسلح نیز پس از انجام عملیاتها بهصورت روزانه اطلاعرسانی میکنند. هرجا که اطلاعرسانی به تأمین منافع ملی و امنیت کشور کمک کند، باید انجام شود و در صورت نیاز، تکمیل خواهد شد.
زینیوند با اشاره به پیشینه تمدنی ایران خاطرنشان کرد: ایران دارای تمدنی پیوسته و تاریخی است و با مطالعه آثار تمدنی در مناطق مختلف، از شیراز تا سیستان و بلوچستان و شهر سوخته، جایگاه تمدنی کشور بهخوبی نمایان میشود. پاکستان نیز همسایهای مهم برای جمهوری اسلامی ایران است و روابط دو کشور در حوزههای مختلف ادامه دارد.
وی درباره گسترش روابط با پاکستان گفت: در مسئولیتهای گذشته نیز همکاریهای گستردهای با پاکستان در موضوعاتی همچون مسائل بلوچستان، روانسازی تردد خودروهای سنگین، سوخت، کشاورزی، تبادل محصولات و همکاریهای تحقیقاتی وجود داشته است. این روندها طبیعی بوده و ارتباطی با شرایط جنگ ندارد.
زینیوند اظهار کرد: ایران با ۱۵ کشور همسایه است و با توجه به شرایط اضطراری ناشی از جنگ، از یک سال گذشته تلاش شده است تمامی ظرفیتهای کشور برای حفظ ثبات بازار کالاها و مدیریت شرایط اقتصادی به کار گرفته شود.
تکذیب سقوط چندساعته مشهد در حوادث هجدهم و نوزدهم دیماه
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤالی درباره شائبه سقوط چندساعته مشهد در جریان حوادث روزهای هجدهم و نوزدهم دیماه، تأکید کرد: چنین ادعایی صحت ندارد. در شب ۱۸ دیماه و در اوج درگیریها، وزیر کشور، آقای پورجمشیدیان و بنده در وزارت کشور حضور داشتیم و بهصورت مستمر با استاندار خراسان رضوی که در محل مأموریت خود حضور داشت، در ارتباط بودیم. مشهد یکی از شهرهایی بود که در کنار تهران و اصفهان با شدت بیشتری درگیر بود، اما حتی برای یک لحظه نیز استاندار محل خدمت خود را ترک نکرد و در استانداری، همراه با اعضای شورای تأمین، مسئولیت مدیریت شرایط را بر عهده داشت.
وی درباره تفویض اختیار به استانداران نیز بیان کرد: مدل تفویض اختیار و افزایش نقشآفرینی استانداران از همان هفته نخست انتصابات آغاز شد. وزیر کشور شاخصهایی را تعیین کرد و بر اساس آنها ارزیابی عملکرد استانداران در حوزههای مختلف، از جمله توسعه، محیطزیست و مدیریت شرایط جنگ، در حال انجام است.
وی افزود: اگر استانداری نیاز به تقویت داشته باشد یا موضوعاتی مانند بهینهسازی مصرف انرژی، نهضت مدرسهسازی و محلهمحوری مطرح باشد، این موارد نیز در شاخصهای ارزیابی وزارت کشور لحاظ میشود. ارزیابی فرمانداران و استانداران بهصورت مستمر ادامه دارد و عملکرد آنان بهطور دقیق رصد میشود.
زینیوند خاطرنشان کرد: با توجه به دقتی که در انتصاب استانداران و فرمانداران صورت گرفته، امروز شاهد مدیریتی پخته، سنجیده و همراه با آرامش در شرایط جنگی هستیم. در موضوع تفویض اختیار نیز اقدامات انجامشده مؤثر بوده و جمعبندی نتایج آن در حال انجام است تا تجربههای موفق پس از جنگ نیز ادامه یابد.
وی بیان کرد: تمرکز قدرت در اختیار استانداران، با توجه به قوانین موجود، به این شکل قابل طرح نیست؛ اما اگر منظور افزایش مشارکت مردم در اداره کشور باشد، قانون اساسی و دولت بر این موضوع تأکید دارند و رئیسجمهور نیز بر نقشآفرینی مردم در مدیریت کشور تأکید جدی دارد.
زینیوند در پایان اظهار کرد: حوزههای امنیتی و سایر حوزههای سخت در هر کشوری، حتی در نظامهای فدرالی مانند آمریکا، دارای تمرکز مشخص هستند و همه امور در این بخشها قابل واگذاری نیست؛ اما در حوزههای اقتصادی، توسعهای، اجتماعی و فرهنگی، سیاست دولت بر واگذاری امور و افزایش نقشآفرینی مردم و بخشهای مختلف جامعه است.
وی افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و تأکیدات رهبر شهید نیز بر همین رویکرد استوار بوده و این چارچوبها همچنان مبنای سیاستگذاری کشور قرار دارد.
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