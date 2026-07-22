به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، طی هفتههای اخیر در بازار ارز دیجیتال ایران، یکی از موضوعاتی که بیش از هر چیز توجه کاربران را معطوف خود کرده بود، تاخیر در تسویههای ریالی و رمزارزی در صرافی اوامپی فینکس بود. این موضوع در شبکههای اجتماعی با روایتهای مختلف صورت گرفت و باعث نگرانی تعداد زیادی از کاربران این پلتفرم شد. اما اطلاعیههای رسمی منتشرشده از سوی این صرافی نشان میدهد آنچه رخ داده، نه توقف خدمات، بلکه تغییر موقت در شیوه پردازش برداشتها با هدف افزایش سطح امنیت بوده است.
بر اساس توضیحات منتشرشده، این اتفاق همزمان با مجموعهای از تحولات بیرونی و داخلی رخ داده است؛ از یک سو اختلالهای مستمر در زیرساختهای بانکی کشور، فرآیند تسویههای ریالی را با کندی مواجه کرده و از سوی دیگر، اعمال تحریمهای بینالمللی علیه برخی صرافیهای ایرانی، ضرورت بازنگری در بخشی از رویههای عملیاتی در اوامپی فینکس را افزایش داده است.
واکنش او ام پی فینکس به این بحران چه بود؟
در چنین شرایطی، صرافی اوامپی فینکس تصمیم گرفت برداشتهای کاربران را بهطور موقت از حالت خودکار خارج کرده و پس از انجام بررسیهای امنیتی چندلایه، بهصورت دستی پردازش کند. تصمیمی که اگرچه باعث افزایش زمان انجام برداشتها شد، اما با هدف کاهش ریسکهای احتمالی و حفاظت از دارایی کاربران اتخاذ شده بود.
نکته قابلتوجه این است که در هیچیک از اطلاعیههای رسمی، از توقف یا لغو برداشتها سخنی گفته نشده است. هیئت مدیره این مجموعه تاکید دارد که درخواستهای برداشت در تمام این مدت در حال پردازش بوده و تنها سرعت انجام آنها کاهش یافته است.
اوامپی فینکس طی این مدت، برخلاف رویهای که معمولاً در زمان بروز بحران میان بسیاری از کسبوکارهای آنلاین مشاهده میشود، سه اطلاعیه رسمی منتشر کرد و مدیرعامل و قائممقام مدیرعامل نیز بهصورت مستقیم درباره شرایط موجود توضیح دادند. در این اطلاعیهها، علاوهبر تشریح دلایل اختلال، روند اقدامات انجامشده، فعالیت شبانهروزی تیمهای فنی، عملیاتی و پشتیبانی و برنامه بازگشت تدریجی سرویسها به وضعیت عادی نیز توضیح داده شد.
در آخرین اطلاعیه اعلام شد که با برطرفشدن بخش عمده مشکلات و اطمینان کامل از امنیت دارایی کاربران، سرعت پردازش برداشتها بهتدریج به شرایط عادی بازمیگردد. همچنین، این مجموعه اعلام کرده که گزارش وضعیت را بهطور مستمر منتشر خواهد کرد و کانالها و ابزارهای جدیدی نیز برای پیگیری مستقیم درخواستهای کاربران در دسترس قرار گرفته است.
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