فیلم کوتاه «دِریازاده» تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول پولادی صبح چهرشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از چندین سال که حمایت از فیلم اولی ها در بوشهر مغفول واقع شده بود، در دوره جدید مدیریت انجمن سینمای جوانان، این رویکرد حمایتی در دستور کار قرار گرفت که در همین راستا، بهار امسال فراخوان حمایت از فیلم‌ اولی‌ها در استان بوشهر منتشر شد.

وی افزود: در پی این فراخوان، ۲۵ اثر به سامانه تولید انجمن سینمای جوانان استان بوشهر ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی در سطح استان و باشگاه تجربه انجمن سینمای جوانان ایران، فیلمنامه «دِریازاده» برای دریافت حمایت، مورد تایید قرار گرفت.

مدیر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر بیان کرد: این فیلم کوتاه برگرفته از یک افسانه دریایی بوشهر با عنوان «سَنگِرو و مَنگِرو» است و با هدف حفظ و انتقال فرهنگ عامه و میراث گذشته بوشهر به نسل جدید تولید شده است.

پولادی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های فنی و بومی این اثر، انتظار می‌رود فیلم کوتاه «دِریازاده» مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

وی درباره عوامل این اثر گفت:«بهتاش مرادی‌زاده» نویسندگی و کارگردانی این فیلم را بر عهده داشته، «علی نیکفر» فیلمبرداری، تدوین و اصلاح رنگ و نور، «حسین انصاری» صدابردار، «فاطمه پورحمزاوی» دستیارکارگردان، «شهربانو نیسنی» طراح گریم، صحنه و لباس، «بهنوش موسوی‌ماکوئی» عکاس و فیلمبردار پشت صحنه، «سیدمحمدحسن موسوی»، «محسن جعفری»، «آرش اعتمادی‌فر» دستیاران فیلم بردار، «عسل آقایی» دستیار صحنه و لباس و «آرتمیس فقیه» دستیار کارگردان این اثر هستند.

مدیر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر اضافه کرد: در این فیلم «سعید گلچین»، «اعظم مظلومی»، «بهراد پولادی»، «محمدرضا خدری» و «طاها موحدزاده» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

پولادی در پایان با اشاره به فیلمبرداری این اثر در روستای تاریخی هلیله، از همراهی دهیاری و شورای اسلامی این روستا در روند تولید فیلم قدردانی کرد.