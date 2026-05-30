به گزارش خبرنگار مهر، رسول پولادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکردهای حمایتی این مجموعه اظهار کرد: انجمن سینمای جوانان بوشهر در راستای رسالت اصلی خود مبنی بر استعدادیابی و تقویت نگاه خلاقانه و هنری، فراخوان حمایت از «فیلم‌اولی‌ها» را منتشر کرده است.

مدیر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر افزود: این طرح با هدف تسهیل فرایند تولید و برداشتن موانع پیش روی فیلم‌سازان جوان برای ساخت اولین اثر آن‌ها برنامه‌ریزی شده است.

پولادی خاطرنشان کرد: اولویت این طرح، حمایت از فیلم‌سازانی است که دوره‌های فیلم‌سازی را در انجمن سینمای جوانان گذرانده و فیلم پایان‌دوره خود را با موفقیت تحویل داده‌اند، چرا که این افراد به واسطه آموزش‌های آکادمیک و فنی، از آمادگی لازم برای تولید فیلم خود برخوردارند.

وی تصریح کرد: با این وجود، ما از استعدادهای خلاق خارج از هنرجویان انجمن سینمای جوانان غافل نیستیم؛ لذا آن دسته از فیلم‌سازانی که آموزش رسمی انجمن را طی نکرده‌اند، اما دارای تجربه عملی موثر در پشت‌صحنه فیلم‌های کوتاه و بلند هستند و طرح یا فیلم‌نامه قوی و ساختاریافته‌ای دارند، می‌توانند فیلمنامه خود را در «پرتال تولید» انجمن سینمای جوان بارگذاری کنند.

مدیر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر یادآور شد: متقاضیان و هنرمندان گرامی تا تاریخ ۱۰ خردادماه فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری طرح‌های خود اقدام کنند. پس از پایان این مهلت، پرونده‌ها توسط شورای پیچینگ و کارشناسان خبره بررسی شده و آثار برگزیده برای دریافت حمایت‌های تولیدی معرفی خواهند شد.

پولادی در پایان خاطرنشان کرد: انجمن سینمای جوانان بوشهر تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا با ایجاد بستری حرفه‌ای، شرایط را برای رشد و اعتلای سینمای کوتاه استان و درخشش فیلم‌سازان بوشهری در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی فراهم آورد.