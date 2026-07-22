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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

تردد ۱۹ هزار نفر از مرز مهران طی ۲۴ ساعت گذشته

تردد ۱۹ هزار نفر از مرز مهران طی ۲۴ ساعت گذشته

ایلام - مدیر پایانه مرزی مهران از تردد ۱۹ هزار زائر اربعین از این پایانه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

علی کوخایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در آستانه اربعین حسینی، اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹ هزار مسافر اربعین از این پایانه تردد کرده‌اند و از ساعت صفر بامداد تا ساعت ۱۱ صبح امروز نیز ۷ هزار تردد دیگر ثبت شده است که نشان از روند صعودی و افزایش روزافزون شمار زائران دارد و این آمار در ساعات آینده نیز افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۵ درصد از زائران، مرز مهران را برای تردد و شرکت در آیین پیاده‌روی اربعین انتخاب کرده‌اند، افزود: این میزان انتخاب، نشان از جایگاه ویژه و بی‌نظیر مرز مهران در میان سایر گذرگاه‌های مرزی دارد و با توجه به نزدیکی روزهای اربعین، پیش‌بینی می‌شود که این درصد همچنان افزایش یابد و مرز مهران با آمادگی کامل، پذیرای خیل عظیم زائران خواهد بود.

مدیر پایانه مرزی مهران با اشاره به آمادگی کامل این پایانه برای میزبانی از زائران، تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل تردد و ارائه خدمات مطلوب به زائران اندیشیده شده است و با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی انجام شده است تا زائران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین دغدغه، فرآیند خروج از کشور را پشت سر بگذارند.

کوخایی در پایان با اشاره به ثبت سالانه بیش از هشت میلیون تردد در گذرگاه مرزی مهران، خاطرنشان کرد: عمده این ترددها در ایام اربعین انجام می‌شود و با توجه به انتخاب ۶۵ درصدی زائران برای تردد از این مرز، تمامی دستگاه‌های مسئول با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل، تلاش می‌کنند تا سفری ایمن، روان و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) فراهم آورند و مرز مهران همچون سال‌های گذشته، میزبان شایسته‌ای برای عاشقان حسینی باشد.

کد مطلب 6895640

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