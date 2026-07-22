به گزارش خبرنگار مهر، امید سلیمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی طرح زنجیره ارزش فرآوری سیبزمینی اظهار کرد: این پروژه با پیشبینی سرمایهگذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان، یکی از طرحهای مهم در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی استان به شمار میرود که میتواند نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید و فرآوری محصولات کشاورزی داشته باشد.
وی افزود: این طرح در زمینی به مساحت حدود ۲۰ هزار مترمربع در اراضی روستای هلیزآباد از توابع شهرستان دهگلان مستقر خواهد شد و هدف اصلی آن ایجاد ارزش افزوده برای محصولات تولیدی، کاهش میزان ضایعات و توسعه فرآوری محصولات کشاورزی است.
توسعه صنایع تبدیلی در کنار مناطق تولید
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی کردستان با اشاره به اهمیت جانمایی واحدهای فرآوری در نزدیکی مناطق تولید، ادامه داد: استقرار این واحد صنعتی در منطقه میتواند ضمن تسهیل فرآیند دسترسی به مواد اولیه، زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه را نیز فراهم کند.
سلیمی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوریهای نوین و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در اراضی پیشنهادی، از محورهای مورد بررسی در نشست با سرمایهگذار این پروژه بود و تلاش میشود مدل اجرایی طرح به گونهای طراحی شود که از نظر اقتصادی و فنی، پایداری و توجیهپذیری لازم را داشته باشد.
تسهیل روند سرمایهگذاری و رفع موانع
وی با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاری در بخش صنایع تبدیلی، گفت: مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی استان آمادگی دارد ظرفیتهای خود را برای تسریع در فرآیندهای اداری، اخذ مجوزهای مورد نیاز و رفع موانع پیشروی اجرای این طرح به کار گیرد.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی کردستان بیان کرد: در این نشست، ضمن بررسی ظرفیتهای محل اجرای پروژه، درباره جزئیات فنی و مراحل اجرایی آن بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد اقدامات لازم برای ورود هرچه سریعتر طرح به مرحله اجرا دنبال شود.
این پروژه با هدف تکمیل زنجیره ارزش سیبزمینی، توسعه صنایع فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، در دستور کار قرار گرفته است.
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