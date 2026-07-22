  1. استانها
  2. کردستان
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی برای فرآوری سیب‌زمینی در دهگلان

سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی برای فرآوری سیب‌زمینی در دهگلان

سنندج- مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی کردستان از برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه ۲ هزار میلیارد تومانی فرآوری سیب‌زمینی در روستای هلیزآباد دهگلان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید سلیمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی طرح زنجیره ارزش فرآوری سیب‌زمینی اظهار کرد: این پروژه با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان، یکی از طرح‌های مهم در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی استان به شمار می‌رود که می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید و فرآوری محصولات کشاورزی داشته باشد.

وی افزود: این طرح در زمینی به مساحت حدود ۲۰ هزار مترمربع در اراضی روستای هلیزآباد از توابع شهرستان دهگلان مستقر خواهد شد و هدف اصلی آن ایجاد ارزش افزوده برای محصولات تولیدی، کاهش میزان ضایعات و توسعه فرآوری محصولات کشاورزی است.

توسعه صنایع تبدیلی در کنار مناطق تولید

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی کردستان با اشاره به اهمیت جانمایی واحدهای فرآوری در نزدیکی مناطق تولید، ادامه داد: استقرار این واحد صنعتی در منطقه می‌تواند ضمن تسهیل فرآیند دسترسی به مواد اولیه، زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه را نیز فراهم کند.

سلیمی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در اراضی پیشنهادی، از محورهای مورد بررسی در نشست با سرمایه‌گذار این پروژه بود و تلاش می‌شود مدل اجرایی طرح به گونه‌ای طراحی شود که از نظر اقتصادی و فنی، پایداری و توجیه‌پذیری لازم را داشته باشد.

تسهیل روند سرمایه‌گذاری و رفع موانع

وی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش صنایع تبدیلی، گفت: مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی استان آمادگی دارد ظرفیت‌های خود را برای تسریع در فرآیندهای اداری، اخذ مجوزهای مورد نیاز و رفع موانع پیش‌روی اجرای این طرح به کار گیرد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی کردستان بیان کرد: در این نشست، ضمن بررسی ظرفیت‌های محل اجرای پروژه، درباره جزئیات فنی و مراحل اجرایی آن بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد اقدامات لازم برای ورود هرچه سریع‌تر طرح به مرحله اجرا دنبال شود.

این پروژه با هدف تکمیل زنجیره ارزش سیب‌زمینی، توسعه صنایع فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 6895662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها