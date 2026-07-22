احمدی: ۱۴ هزار فرصت شغلی در استان مرکزی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی اظهار کرد: براساس اعلام مرکز آمار ایران، استان مرکزی همچنان در زمره استانهای دارای نرخ بیکاری پایین کشور قرار دارد و این شاخص بیانگر روند مثبت اشتغالزایی و فعالیت دستگاههای اجرایی استان است.
وی افزود: در بخشهای مختلف قانون بودجه، میزان جذب منابع اشتغال استان قابل قبول بوده و در حوزه مشاغل خانگی نیز بیش از ۹۳ درصد تسهیلات اختصاصیافته جذب شده است.
احمدی تصریح کرد: برنامه اشتغال استان در سال گذشته ایجاد ۹ هزار و ۳۲۸ فرصت شغلی تعیین شده بود که با تلاش دستگاههای اجرایی، در پایان سال بیش از ۱۴ هزار شغل در سامانه ملی رصد ثبت شد.
وی ادامه داد: با پیگیریهای مستمر، حضور فعال در کمیتههای اشتغال شهرستانی و ایجاد رقابت میان فرمانداران و دستگاههای اجرایی، بیش از ۱۰۰ درصد سهم استان از متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی به بانکهای عامل معرفی شدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تاکید کرد: در شهرستانهایی مانند کمیجان، آشتیان و تفرش که از ظرفیت صنعتی محدودتری برخوردار هستند، توسعه مشاغل خرد و خانگی میتواند به عنوان یکی از مسیرهای پایدار ایجاد اشتغال دنبال شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان خنداب در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی افزود: بهرهگیری از مزیتهای بومی هر شهرستان باید در برنامهریزیهای اشتغال مورد توجه قرار گیرد.
احمدی بیان کرد: هدفگذاری استان مرکزی برای ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی در سال جاری انجام شده و دستگاههای اجرایی موظف هستند اشتغال ایجادشده را در سامانه ملی رصد ثبت کنند.
وی گفت: فرآیند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی سال جدید هنوز آغاز نشده، اما معرفی طرحهای متقاضیان از امروز شروع میشود و هدف استان، تکرار موفقیت سال گذشته و جذب کامل منابع اختصاصیافته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: اگرچه رتبهبندی رسمی در زمینه ایجاد اشتغال انجام نشده است، اما استان مرکزی در جذب تسهیلات اشتغالزایی سال گذشته رتبه نخست کشور را به دست آورد.
به گزارش مهر؛ در این نشست توزیع شهرستانی و دستگاهی اعتبارات اشتغالزایی سال ۱۴۰۵ در قالب بند یک ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه انجام و فرآیند معرفی طرحها برای دریافت تسهیلات آغاز شد.
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