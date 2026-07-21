به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی، عصر سهشنبه در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، جذب منابع مالی، تقویت اختیارات بانکهای استان و حمایت از واحدهای تولیدی را از مهمترین اولویتهای اقتصادی استان برشمرد و بر همکاری همه دستگاهها و شبکه بانکی برای تحقق این اهداف تأکید کرد.
وی با اشاره به سیاست دولت در زمینه تمرکززدایی اظهار کرد: انتقال دفاتر، منابع و گردش مالی شرکتهای فعال به استانها از تکالیف ابلاغی دولت است و دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی باید با همکاری و هماهنگی، زمینه اجرای این سیاست را فراهم کنند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه این استان از ظرفیتهای ممتاز صنعتی و تولیدی کشور برخوردار است، افزود: بانکها باید با شناسایی شرکتهای بزرگ و بنگاههای اقتصادی، برنامهای هدفمند برای انتقال منابع و گردش مالی آنها به استان تدوین کنند.
وی افزود: استانداری نیز آمادگی دارد با رایزنی در سطح ملی و تعامل با مدیران شرکتهای بزرگ، زمینه بازگشت منابع مالی به استان مرکزی را فراهم کند.
زندیهوکیلی افزایش اختیارات شعب بانکهای استان را یکی از مطالبات جدی مدیریت استان دانست و گفت: تقویت اختیارات بانکها، روند تصمیمگیری و تأمین مالی طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری را تسهیل میکند و زمینه حمایت مؤثرتر از فعالان اقتصادی را فراهم خواهد ساخت.
وی همچنین بر ضرورت رقابت بانکها در جذب منابع تأکید کرد و افزود: ارائه خدمات ویژه به مشتریان بزرگ، بهرهگیری از مشوقهای بانکی و بازاریابی هدفمند برای جذب شرکتهای دارای گردش مالی بالا باید در دستور کار همه بانکها قرار گیرد و هر بانک برنامه عملیاتی مشخصی برای تحقق این هدف ارائه کند.
استاندار مرکزی همچنین با اشاره به خسارتهای واردشده به برخی واحدهای تولیدی در جریان جنگ اخیر، تصریح کرد: نباید مشکلات نقدینگی و خسارتهای ایجادشده به تعطیلی واحدهای تولیدی یا بیکاری کارگران منجر شود،انتظار میرود بانکها در چارچوب اختیارات قانونی و با رویکردی حمایتی، در تأمین سرمایه در گردش و رفع مشکلات این واحدها همکاری لازم را داشته باشند.
وی همچنین از ازسرگیری پروازهای اراک–مشهد و برنامهریزی برای برقراری پروازهای ویژه اربعین خبر داد و گفت: فعال بودن فرودگاه اراک یکی از زیرساختهای مهم توسعه استان است و تداوم این پروازها نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی، بانکها و استقبال مردم است.
وی افزود: دستگاهها و بانکها نیز میتوانند با استفاده از این ظرفیت در برنامههای رفاهی و سفرهای کارکنان، به استمرار پروازها کمک کنند.
زندیهوکیلی با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال، پایداری تولید، تقویت سرمایهگذاری و جذب منابع مالی از اولویتهای اصلی مدیریت استان مرکزی است،گفت: استانداری با برگزاری مستمر نشستهای تخصصی با مدیران عامل بانکها و پیگیری مسائل در سطح ملی، توسعه اختیارات شبکه بانکی و رونق اقتصادی این استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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