به گزارش خبرنگار مهر، مجید نیکی ملکی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال استان مرکزی اظهار کرد: تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی از مهمترین ابزارهای حمایت از کسبوکارهای خرد و ایجاد فرصتهای شغلی است که امسال با افزایش منابع، سهم بیشتری برای استانها پیشبینی شده است.
وی افزود: سهم دستگاهها از منابع اشتغالزایی تعیین و ابلاغ شده و اکنون توزیع شهرستانی این تسهیلات بر اساس دستورالعملهای اجرایی در حال انجام است.
نیکی ملکی تصریح کرد: توزیع شهرستانی منابع اشتغالزایی بر اساس شاخصهایی همچون نرخ بیکاری، جمعیت و عملکرد شهرستانها با هدف تحقق عدالت در تخصیص اعتبارات انجام میشود.
وی ادامه داد: بخشی از منابع به نهادهای حمایتی دارای جامعه هدف مشخص اختصاص مییابد و سایر اعتبارات نیز بر اساس شاخصهای تعیینشده میان شهرستانها و متقاضیان عمومی توزیع میشود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری مرکزی تاکید کرد: بخشی از منابع به نهادهای حمایتی دارای جامعه هدف مشخص اختصاص مییابد و سایر اعتبارات نیز بر اساس شاخصهای تعیینشده میان شهرستانها و متقاضیان عمومی توزیع میشود.
وی افزود: با افزایش منابع اشتغالزایی، سهم تمامی شهرستانهای استان افزایش یافته و توزیع اعتبارات با هدف ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و بر اساس عملکرد مناطق انجام شده است.
نیکی ملکی بیان کرد: سهم استان مرکزی از تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی در سال جاری با رشد ۳۰ درصدی به ۱۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال رسید که از این میزان، ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از طریق شبکه بانکی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مشمول توزیع میشود.
وی گفت: منابع اشتغالزایی کشور در سال جاری با رشد ۳۰ درصدی به ۵۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که بخشی از آن بهصورت استانی و بخشی از طریق منابع ملی توزیع میشود.
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