به گزارش خبرنگار مهر، سینا سالمی، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از بهرهبرداری مجدد پنج حلقه چاه آب در رباطکریم خبر داد.
وی که مدیر امور آب و فاضلاب رباطکریم است، اظهار کرد: به دنبال بروز نقص فنی، سوختن الکتروپمپها و مشکلات تأسیساتی، پنج حلقه چاه آب بهطور موقت از مدار خارج شده بودند که این موضوع بر روند تأمین و توزیع آب شرب تأثیر گذاشته بود.
سالمی افزود: با اقدام سریع نیروهای فنی و حمایت معاونت بهرهبرداری و توسعه آب، عملیات تخلیه، نصب مجدد، تعویض قطعات معیوب و الکتروپمپهای شناور در هفته پایانی تیرماه انجام شد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رباطکریم تصریح کرد: با پایان این عملیات، پنج حلقه چاه شمارههای ۱، ۳، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ با دبی ۵۵ لیتر بر ثانیه دوباره وارد مدار بهرهبرداری شدند.
وی با بیان اینکه هزینه اجرای این عملیات از محل اعتبارات جاری و داخلی تأمین شده است، از شهروندان خواست با مدیریت مصرف آب در روزهای گرم سال، به حفظ پایداری شبکه توزیع و تأمین مناسب آب شرب کمک کنند.
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