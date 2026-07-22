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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

۵۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب رباط‌کریم افزوده شد

۵۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب رباط‌کریم افزوده شد

رباط کریم- مدیر امور آبفا رباط‌کریم از بازسازی و بهره‌برداری مجدد پنج حلقه چاه آب خبر داد و گفت: با ورود دوباره این چاه‌ها به مدار، ۵۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شرب شهرستان افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سینا سالمی، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از بهره‌برداری مجدد پنج حلقه چاه آب در رباط‌کریم خبر داد.

وی که مدیر امور آب و فاضلاب رباط‌کریم است، اظهار کرد: به دنبال بروز نقص فنی، سوختن الکتروپمپ‌ها و مشکلات تأسیساتی، پنج حلقه چاه آب به‌طور موقت از مدار خارج شده بودند که این موضوع بر روند تأمین و توزیع آب شرب تأثیر گذاشته بود.

سالمی افزود: با اقدام سریع نیروهای فنی و حمایت معاونت بهره‌برداری و توسعه آب، عملیات تخلیه، نصب مجدد، تعویض قطعات معیوب و الکتروپمپ‌های شناور در هفته پایانی تیرماه انجام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رباط‌کریم تصریح کرد: با پایان این عملیات، پنج حلقه چاه شماره‌های ۱، ۳، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ با دبی ۵۵ لیتر بر ثانیه دوباره وارد مدار بهره‌برداری شدند.

وی با بیان اینکه هزینه اجرای این عملیات از محل اعتبارات جاری و داخلی تأمین شده است، از شهروندان خواست با مدیریت مصرف آب در روزهای گرم سال، به حفظ پایداری شبکه توزیع و تأمین مناسب آب شرب کمک کنند.

کد مطلب 6895728

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