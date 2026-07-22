بازیگر جوان فیلم «گودزیلا» از دنیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کیلی هاتل بازیگر ناشنوا که نقش مهمی در فیلم «گودزیلا علیه کونگ» و دنباله آن در سال ۲۰۲۴ داشت، در یک تصادف رانندگی در مریلند کشته شد.
خبر درگذشت کیلی هاتل، بازیگر فیلم «گودزیلا علیه کونگ» و دنباله آن یعنی «گودزیلا در برابر کونگ: امپراتوری جدید»، توسط پدرش، جاشوا در ویدئویی که در فیسبوک به اشتراک گذاشته شد، تأیید شد. این ویدئو به زبان اشاره آمریکایی (ASL) پخش میشد زیرا خانواده هاتل همگی ناشنوا هستند.
عنوان ویدئو این بود: «من سوار پروازی میشوم که هرگز دوست ندارم سوار آن شوم.»
خبر درگذشت این بازیگر جوان همچنین توسط مدرسه ناشنوایان تگزاس که هاتل در آن تحصیل میکرد، منتشر شد. هاتِل برای بازی در نقش جیا در فیلم موفق ماجراجویانه «گودزیلا علیه کونگ» سال ۲۰۲۱ شناخته میشد. این شخصیت یک یتیم ناشنوا بود که با کونگ پیوند برقرار میکند. او در کنار ربکا هال که نقش مادرخوانده او را بازی میکرد، بازی کرد.
هال و الکساندر اسکارشگورد دیگر بازیگر نقش مقابل هاتِل، هر ۲ زبان اشاره آمریکایی (ASL) را یاد گرفتند تا بتوانند به طور مستقیم با وی در صحنه فیلمبرداری ارتباط برقرار کنند.
هاتِل در مصاحبهای گفته بود: برخی افراد ناشنوایی را یک مانع یا یک موهبت میبینند، اما ناشنوایی فقط ناشنوایی و ASL فقط یک زبان است. ما میتوانیم کارهای زیادی انجام دهیم، فقط نشنویم. ما به بازیگران و عوامل ناشنوای بیشتری در این صنعت نیاز داریم تا مردم آن را ببینند و برایشان عادی شود.
هاتل همچنین در دنباله فیلم «گودزیلا در برابر کونگ: امپراتوری جدید» که سال ۲۰۲۴ اکران شد، حضور داشت. این نقش برای او نامزدی بهترین بازیگر جوان را در جوایز ساترن به ارمغان آورد.
او در مصاحبه دیگری گفته بود: من در فیلمهای هیولایی در نقش یک فرد ناشنوا بازی میکنم. میخواهم افراد ناشنوا بدانند که آنها هم میتوانند این کار را انجام دهند، درست مثل من. هیچ محدودیتی وجود ندارد.
میلی بابی براون همبازی او، در شبکههای اجتماعی به او ادای احترام کرد و نوشت: «از شنیدن این خبر بسیار متاثر شدم. جایت به شدت خالی خواهد بود کیلی.»
هاتل همچنین در فیلمهای تبلیغاتی و یک سریال تلویزیونی هم بازی کرده بود.
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